Kulturnachrichten

Dienstag, 13. Juli 2021

Sensationsfund im Schuhkarton Bei Renovierungsarbeiten an der Katholischen Universität in Washington ist eines der Originalkleider aufgetaucht, das Judy Garland 1939 in dem Hollywoodfilm "Wizard of Oz" trug. Das blauweiß-karierte Schürzenkleid, in dem die junge Schauspielerin als Dorothy "Somewhere over the Rainbow" gesungen hat, galt seit Jahrzehnten als verschollen. Nun hat es ein Dozent zufällig in einem Schuhkarton gefunden, der auf einem Schrank lagerte. Experten bestätigten, dass das Kleid echt ist und tatsächlich von Judy Garland getragen wurde.

Feierliche Übergabe des Archivs von Wolf Biermann Archiv und Tagebücher des Liedermachers Wolf Biermann gehen am Dienstag mit einer feierlichen Übergabe in den Bestand der Berliner Staatsbibliothek über. Der Künstler spiegele mit seinem Werk wie kein anderer die Zerrissenheit und Vereinigung Deutschlands wider, hieß es bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Staatsbibliothek gehört: "Biermann war eine der wichtigsten politischen Stimmen des Widerstands in der DDR. Mit seinen politischen Essays regte er im wiedervereinigten Deutschland wichtige Debatten an." Der in Hamburg geborene Künstler war 1953 in die DDR gezogen und lebte in Ost-Berlin. Dauerhafte Auseinandersetzungen mit Staat und Partei gipfelten 1976 in seiner Ausbürgerung, die in Ost und West einen Sturm der Entrüstung auslöste.

Kulturforum Görlitzer Synagoge feierlich eröffnet Nach jahrzehntelangem Verfall und jahrelanger Sanierung ist die ehemalige Görlitzer Synagoge als Kulturzentrum wiedereröffnet worden. Kulturstaatsministerin Grütters rief dabei dazu auf, gegen Judenhass aufzustehen. Antisemitismus sei ein Angriff auf Menschlichkeit, Demokratie und damit auf uns alle. Die Görlitzer Synagoge hatte als einzige auf dem Gebiet des heutigen Freistaats Sachsen die NS-Pogromnacht vom 9. November 1938 überstanden. Der Jugendstilbau war seit 1991 in mehreren Etappen saniert worden.

Bund unterstützt Fürst-Pückler-Park Bad Muskau Die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau soll für weitere vier Jahre gemeinsam vom Bund und von Sachsen gefördert werden. Kulturstaatsministerin Grütters und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer unterzeichneten dazu ein Abkommen. Es gilt bis Ende 2024. Der Bund und der Freistaat Sachsen beteiligen sich damit jeweils zur Hälfte an den laufenden und investiven Kosten der Stiftung in Höhe von mehr als vier Millionen Euro pro Jahr. Die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau gehöre zu den kulturellen Leuchttürmen, die für die Vielfalt der deutschen, aber auch der europäischen Kultur stünden, sagte Grütters. Sie freue sich, dass die Stiftung nun von Bundesmitteln profitiere, mit denen Kohleregionen gezielt gestärkt werden sollen.

Thielemann: Muss nicht mehr Orchesterchef sein Dirigent Christian Thielemann sieht seinen bevorstehenden Abschied als Chef der Sächsischen Staatskapelle Dresden auch als Chance. Das sei jetzt eine neu gewonnene Freiheit, die man zur Qualitätssicherung nutzen könne, sagte er der "Passauer Neuen Presse". Dass sein Vertrag nicht verlängert wurde, sei in Ordnung, sagte Thielemann. Er habe während seiner Jahre in Leitungspositionen viele andere Anfragen renommierter Häuser und Orchester aus Zeitgründen absagen müssen. Orchesterchef zu sein sei für ihn kein Muss. "Wenn ich mir überlege, um wie viele Dinge ich mich als Chef kümmern muss, die mit Musik gar nichts zu tun haben, ist es auch schön, zu ausgewählten Orchestern zu reisen." Die sächsische Staatsregierung hatte die Entscheidung zu Thielemann im Mai bekanntgegeben.