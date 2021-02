Kulturnachrichten

Mittwoch, 10. Februar 2021

Seltene antike Münze in Nordisrael gefunden In Nordisrael ist eine 1.800 Jahre alte Münze mit dem Abbild des römischen Kaisers Antoninus Pius gefunden worden. Der Soldat der israelischen Armee, der den Fund des seltenen Stücks bei Truppenübungen im südlichen Karmelgebirge an die israelische Antikenbehörde (IAA) meldete, erhielt eine Anerkennungsurkunde für gute Staatsbürgerschaft, teilte die IAA mit. Auf der Rückseite zeigt die Münze den syrischen Mondgott Men zusammen mit der Legende "des Volkes von Geva Philippi". Sie stammt demnach aus den Jahren 158-159 nach Christus und befindet sich in einem guten Zustand. Die IAA hält es für wahrscheinlich, dass der Besitzer die Münze auf einer der antiken Straßen in dem Gebiet verloren hat, an dem sie nun gefunden wurde. Bisher gebe es erst elf Münzen dieser Prägung, deren genauer Fundort bekannt sei.

Bonner Kunstpreis 2021 geht an Eva Berendes Eva Berendes erhält den diesjährigen Bonner Kunstpreis. Die 1974 geborene Künstlerin konnte die Jury durch ihr vielfältiges und qualitätsvolles Gesamtwerk überzeugen, wie das Kunstmuseum der Stadt mitteilte. Punkten konnte Berendes auch mit einer Projektskizze, die die Entwicklung einer neuen Skulpturengruppe vorsieht, die sich mit Fragen von Illusion und Alltag, Malerei und Körperbezug beschäftigt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.

Berliner Theatertreffen: Das ist die 10er-Auswahl Die Auswahl zum Berliner Theatertreffen steht. Doppelt vertreten ist das Deutsche Theater in Berlin mit Sebastian Hartmanns "Zauberberg" und Anne Lenks Inszenierung von "Maria Stuart". Auch das Schauspielhaus Zürich kommt zweimal vor, mit "Medea*" von Regisseurin Leonie Böhm und "Einfach das Ende der Welt" von Christopher Rüping. Erstmals sind auch zwei Produktionen eingeladen, deren Premiere wegen der Corona-Pandemie online als Livestream stattfand. Das Theatertreffen zählt zu den renommiertesten Bühnenfestvials. Es sucht jedes Jahr die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Geplant werde aktuell mit einer digitalen Variante im Mai. Details dazu sollen im März bekanntgegeben werden.

Lizensverlust für unabhängigen Radiosender in Ungarn Der wichtigste unabhängige Radiosender Ungarns, Klubradio, muss seinen Sendebetrieb einstellen. Ein Gericht in Budapest habe einen Antrag gegen den von der Medienaufsicht angeordneten Lizenzentzug für den Sender abgelehnt, teilte Klubradio-Chef Andras Arato mit. Die Gerichtsentscheidung bezeichnete er als "beschämend und feige". Der Sender werde sein Programm ab kommender Woche online anbieten. Nach dem Urteil muss Klubradio die Ausstrahlung seines Programms am Sonntagabend einstellen - dann läuft seine siebenjährige Sendelizenz ab. Arato kündigte an, gegen die Entscheidung vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen. Wegen rechtsstaatlicher Verfehlungen und umstrittener Mediengesetze wird Ungarn seit Jahren kritisiert.