Selbständigenvertreter Andreas Lutz Wie der Schwarze Peter immer weitergereicht wird

Andreas Lutz im Gespräch mit Dieter Kassel

Selbständige in Not: Kleine Messedienstleister werden von der Coronapandemie wirtschaftlich besonders hart getroffen (Archivbild). (picture alliance/Sina Schuldt/dpa)

Kleinstunternehmer und Soloselbständige sind von der Coronakrise wirtschaftlich so schwer gebeutelt wie wohl keine andere Berufsgruppe. Andreas Lutz vom Verband der Selbständigen fordert mehr Hilfen - und eine faire Risikoteilung, etwa bei abgesagten Events.

Ein offenbar bis zu 50 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für Kleinstunternehmer und Soloselbständige soll es nach Aussage der Bundesregierung wegen der Coronakrise geben.

Dringend notwendig wäre es jedenfalls, folgt man dem Vorstandsvorsitzenden des "Verbandes der Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V." (VGSD), Andreas Lutz.

Forderung nach einer fairen Risikoverteilung

Er warnt davor, sich in der Coronakrise ausschließlich auf Arbeitnehmer zu fokussieren. Selbständige brauchten eigentlich mehr Hilfe, "weil sie auch viel mehr Ausgaben haben als Arbeitnehmer".

Der VGSD-Vorsitzende beklagt, derzeit fände eine Art Schwarzer-Peter-Spiel zu Lasten von Selbständigen und Kleinunternehmern statt. Etwa, wenn anberaumte Veranstaltungen wegen der Coronapandemie nicht stattfinden könnten:

"Das Gesundheitsamt hat ja nicht die Messen abgesagt, weil es dann schadensersatzpflichtig wäre. Es hat einfach die Anforderungen so erhöht, dass sie das dann absagen mussten."

Den Schwarzen Peter gebe die Messegesellschaft dann gewissermaßen an die Aussteller weiter, die Aussteller wiederum an die Dienstleister: "Und in dieser Kette stehen Soloselbständige oft am Ende, und sie können den Schwarzen Peter nicht so ohne Weiteres an den Gewerbevermieter weitergeben."

Auch pünktlich bezahlte Rechnungen helfen jetzt

Hier müsse der Staat unbedingt handeln, fordert Lutz. "Es muss eine faire Risikoteilung geben."

Auch die privaten Kunden können dem VGSD-Chef zufolge etwas tun, um Soloselbständigen und Kleinunternehmen in der gegenwärtigen Situation zu helfen: einfach pünktlich die Rechnungen bezahlen.

(uko)