Seglerhaus am Wannsee Flöte und Harfe – Pariser Lieblinge

Moderation: Olaf Wilhelmer

Mit sechs Jahren hat sich die Französin Maud Edenwald für die Harfe entschieden. (Rundfunksinfonieorchester Berlin / Bettina Stöß)

In Paris boomte der Instrumentenbau für Harfe und Blasinstrumente. Die Handwerker waren immer in Kontakt mit der Musikszene, und so entstanden sowohl Instrumente mit den neuesten Kniffs und Werke für die beiden Lieblinge.

Nach der großen Liebe klingt es nicht: "zu fuß ist es überall zu weit – oder zu kothicht, denn in Paris ist ein unbeschreiblicher dreck." Trotzdem war Frankreichs Hauptstadt für den jungen Wolfgang Amadeus Mozart eine wichtige Station. Wichtig genug jedenfalls, um sich dem Lieblingspaar der französischen Musik zu widmen und ein Konzert für Flöte und Harfe sowie Orchester zu schreiben.

Wolfgang Amadeus Mozart versuchte in Paris mit seiner Musik zu punkten, indem er Flöte und Harfe in Konzerten "bediente". (picture-alliance / dpa)

Bis in die Moderne hinein gehörten die beiden Instrumente zum Frankreich-Bild wie sonst nur das Baguette unterm Arm oder die Gauloises im Mundwinkel. Mit ihren Schutzgöttern Dionysos und Apollo verkörperten Flöte und Harfe die Grundlagen der Musik, geliebt von modernen Klassikern wie Claude Debussy und Maurice Ravel und bewundert von André Jolivet, dem Hohepriester musikalischer Beschwörungskünste.

Ulf-Dieter Schaaff ist seit 1995 Soloflötist im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin / Bettina Stöß)

Aufzeichnung des Konzertes vom 13. Januar 2019 im Seglerhaus am Wannsee

Maurice Ravel

Sonatine für Klavier fis-Moll

(Bearbeitung für Flöte, Viola und Harfe von Fabrice Pierre)

Giacomo Puccini

"Crisantemi" cis-Moll für Streichquartett



Albert Roussel

Impromptu für Harfe solo op. 21



André Jolivet

Sonatine für Flöte und Klarinette



Wolfgang Amadeus Mozart

Andantino aus Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur KV 299



Claude Debussy

Zwei Tänze für Harfe und Streicher

Solisten des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin:

Maud Edenwald, Harfe

Ulf-Dieter Schaaff, Flöte

Peter Pfeifer, Klarinette

Andreas Neufeld, Violine

Franziska Drechsel, Violine

Andreas Willwohl, Viola (als Gast)

Jörg Breuninger, Violoncello

Hermann Stützer, Kontrabass