Sechs Monate nach George Floyd Was wurde aus dem Proteststurm? Moderation: Gesa Ufer

Nach dem Tod von George Floyd demonstrierten weltweit Menschen gegen Rassismus. (picture alliance / Associated Press / Carolyn Kaster)

Der gewaltsame Tod von George Floyd durch einen US-Polizisten hat eine weltweite Protestwelle gegen Rassismus ausgelöst. Doch was ist vom Aufruhr und dem Optimismus geblieben? Wir sprechen mit Autorin Simone Dede Ayivi und Comedian Aurel Mertz.

Am 25. Mai 2020 wurde der afroamerikanische US-Bürger George Floyd von einem Polizisten getötet, indem dieser acht Minuten 46 Sekunden auf seinem Hals kniete, bis Floyd erstickt war. Danach gab es soziale Unruhen in den USA, der Fall setzte aber auch weltweit das Thema Rassismus, insbesondere den der Polizei, gegenüber Schwarzen Menschen auf die Agenda.

Die Entstehung von "Black Lives Matter"

Überall auf der Welt demonstrierten Menschenmassen unter dem Titel "Black Lives Matter". In den Medien und Sozialen Netzwerken wurde diskutiert, gepostet, reklamiert. Es entstanden Filme, Musik, Texte, Statements aus Pop, Kunst, Entertainment. Unpolitische politisieren sich, das Thema Rassismus und die von ihm betroffenen (vor allem Schwarzen) Menschen waren im medialen Trend.

"Fuck tha Police? - Popkultur und Rassismus nach der Tötung George Floyds" hieß der Titel eines "Kompressor Deluxe" am 9. Juni 2020 zu diesem Thema. Wir sprachen mit der Künstlerin und Aktivistin Simone Dede Ayivi und dem Comedian Aurel Mertz. Am Ende verabredeten wir, uns am Ende des Jahres wiederzutreffen und zu sehen, was vom Aufruhr und dem Optimismus, jetzt werde sich an den rassistischen Strukturen substanziell etwas ändern, tatsächlich geblieben ist.