Nichts auf der IKARIA scheint mehr so wie vor Cristinas Unfall zu sein. Sogar die Wissenschaft versagt. Ist die Besatzung eigentlich echt? Was bedeutet überhaupt "echt"? (NDR / Sebastian Stamm)

Nach Christinas Unfall ist die Situation an Bord der "Ikaria" zunehmend unübersichtlich. Sie ist verschwunden und niemand weiß, ob sie noch am Leben ist. Während das Raumschiff weiter durch den endlosen Weltraum schwebt, verschärfen sich zwischen den Crew-Mitgliedern Alex, Gregor, Tanja und Uyeda die Konflikte, sie beginnen einander und der eigenen Wahrnehmung zu misstrauen. Eine mysteriöse Substanz könnte der Ursprung des Rätsels sein. Ein Science-Fiction-Abenteuer, Alptraum und verstörendes Gleichnis über die Grenzen des Menschlichen – und die Geheimnisse dahinter.

IKARIA 6 ist ein Hörspiel von Benjamin Maack und ein Videopodcast mit animierten Illustrationen des Künstlers Sebastian Stamm. Der Videopodcast umfasst fünf Folgen und erzählt die Geschichte der "Ikaria" in einer Kunstform zwischen Hörkunst und Graphic Novel, die zwischen den Bildern, Stimmen und Geräuschen jenen Raum für die Fantasie der Zuschauer:innen offenlässt, der die Kunstformen Hörspiel und Comic auszeichnet.

Comic-Panels

IKARIA 6 (2/2)

Von Benjamin Maack, mit Artwork von Sebastian Stamm

Regie: Matthias Kapohl

Mit: Lars Rudolph, Lisa Jopt, Sebastian Zimmler, Maria Magdalena Wardzinska, Jonas Minthe, Enno Hesse, Gustav Peter Wöhler, Lisa Sommerfeldt, Joseph Reichelt, Hans Schernthaner, Benjamin Utzerath und Moritz Zippel

Komposition: Nikolai von Sallwitz

Ton: Christian Alpen und Sebastian Ohm

Videoschnitt: Matthias Stepien und Merlin Schrader

Produktion: NDR 2017

Länge: 51'58

IKARIA 6 (1/2)

Benjamin Maack, geboren 1978, lebt und arbeitet als Autor und Journalist in Hamburg. Er veröffentlichte die Kurzgeschichten- und Gedichtbände "Du bist es nicht, Coca Cola ist es" (2004), "Die Welt ist ein Parkplatz und endet vor Disneyland" (2007) und "Monster" (2012). Neben weiteren Auszeichnungen wurde ihm der 3sat-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2013 sowie der Förderpreis zum Hermann-Hesse-Preis 2016 verliehen. "Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein" (NDR 2020) erschien in Buchform bei Suhrkamp und erhielt in der Hörspielversion (NDR 2020) die Auszeichnung "Hörspiel des Monats März 2020".