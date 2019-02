Kulturnachrichten

Freitag, 1. Februar 2019

Schwuler Rosenmontagsball lädt Narrhalla aus Grund ist die Verleihung des Valentin-Ordens an Andreas Gabalier Die Faschingsgesellschaft Narrhalla darf in diesem Jahr nicht an dem schwulen Rosenmontagsball in München teilnehmen. Sie wurde von den Veranstaltern ausgeladen, weil sie ihren Karl-Valentin-Orden in diesem Jahr an den umstrittenen österreichischen Musiker Andreas Gabalier verleihen will. "Der Sänger Andreas Gabalier hatte sich in der Vergangenheit wiederholt homophob geäußert. Die Veranstaltenden des Schwulen Faschingsballs am Rosenmontag wollen diese Haltung nicht auch noch belohnen und ziehen Konsequenzen", teilte das Münchner Schwulenzentrum Sub mit. Gabalier soll mit dem Orden ausgezeichnet werden, der an den legendären Humoristen Karl Valentin erinnert. Dagegen gibt es Widerstand. Gabaliers gesellschaftspolitische Haltung sei rechtspopulistisch, eindeutig homophob und frauenfeindlich, kritisierte beispielsweise die Direktorin des Valentin-Karlstadt-Musäums, Sabine Rinberger, die Entscheidung.

Bernstein Award für Mezzosopranistin Emily D'Angelo D'Angelo verfüger über eine "ungewöhnliche Variationsbreite" im Ausdruck Emily D'Angelo, kanadisch-italienische Mezzosopranistin, erhält den Leonard Bernstein Award 2019 des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Die junge Sängerin begeistere mit ihrem Können und ziehe die Menschen mit ihrer Stimme in den Bann, teilte die Festivalleitung in Lübeck zur Begründung mit. Intendant Christian Kuhnt bescheinigte der 24-Jährigen eine "ungewöhnliche Reife und Variationsbreite an musikalischem Ausdruck". Die seit 2002 vergebene Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Sie wird beim diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festival am 17. Juli in Lübeck verliehen.

Japans Kaiserin wird Ehrenmitglied bei Jugendbibliothek Kaiserin Michiko folgt auf Erich Kästner und Astrid Lindgren Die japanische Kaiserin Michiko wird Ehrenmitglied der Stiftung Internationale Jugendbibliothek. Dies bestätigte deren Hofamt in einer Mitteilung, wie die Bibliothek Tag in München bekanntgab. Die Monarchin sei damit nach dem Schriftsteller Erich Kästner und der Autorin Astrid Lindgren die dritte Person in dieser Ehrenposition. Die Ehrenmitgliedschaft ist symbolisch und beinhaltet keine Verpflichtungen. Schon seit über dreißig Jahren sei die Kaiserin der internationalen Kinder- und Jugendliteratur sehr verbunden, heißt es. Anfang der 1990er Jahre habe sie 80 Gedichte des bekannten japanischen Kinderlyrikers Michio Mado ins Englische übertragen und ihn damit einer breiten Öffentlichkeit bekanntgemacht.

Myanmar: Journalisten ziehen vor Oberstes Gericht Sie waren wegen Verrats von Staatsgeheimnissen verurteilt worden Die beiden in Myanmar verurteilten Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters ziehen vor das Oberste Gericht in der Hauptstadt Naypyidaw: Dieses solle dem Antrag der Anwälte auf Berufung gegen die siebenjährige Haftstrafe stattgeben, teilte Reuters mit. Ein Revisionsgericht in der früheren Hauptstadt Rangun hatte vor drei Wochen die Haftstrafe von Wa Lone und Kyaw Soe Oo bestätigt. Die Richter befanden, die Verteidiger der Journalisten hätten nicht genug Beweise dafür erbracht, dass die beiden unschuldig seien. Daher sei das Anfang September gefällte Urteil wegen Verrats von Staatsgeheimnissen "eine angemessene Strafe". Die Reporter waren im Dezember 2017 bei Recherchen über ein Massaker an Angehörigen der muslimischen Rohingya-Volksgruppe verhaftet worden.

Zweiteiler "Gladbeck" erhält Deutschen Fernsehpreis Auszeichnung in mehr als 20 Kategorien vergeben Der Zweiteiler "Gladbeck" hat beim Deutschen Fernsehpreis in Düsseldorf in den Kategorien "Bester Mehrteiler" und "Bester Schnitt" gewonnen. Zusätzlich wurde Darsteller Albrecht Schuch, der in "Gladbeck" zu sehen ist, als bester Darsteller ausgezeichnet. Die Banken-Serie "Bad Banks" mit Paula Beer und Désirée Nosbusch konnte dafür bei "Beste Regie" (Christian Schwochow) und in der wichtigen Kategorie "Beste Drama-Serie" die Jury überzeugen. Dort setzte sie sich auch gegen den U-Boot-Stoff "Das Boot" durch, die in neun Kategorien nominiert worden war. Am Ende gewann die Serie in "Beste Kamera" und stellte mit Vicky Krieps die beste Schauspielerin. Bei den Filmen setzte sich "Aufbruch in die Freiheit" durch. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk ging an Jürgen von der Lippe.

Komische Oper: Barrie Kosky hört als Intendant auf Er bleibt aber bis 2027 als Hausregisseur Der Intendant der Komischen Oper Berlin, Barrie Kosky, verlängert seinen Vertrag nicht über das Jahr 2022 hinaus. Er bleibe dem Theater aber verbunden, sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Während der fünfjährigen Sanierung des Hauses werde Kosky bis 2027 als Hausregisseur weiter wesentliche Impulse geben und jedes Jahr Regie bei zwei Neuinszenierungen führen. Damit sei in dieser schwierigen Phase die künstlerische Kontinuität gesichert. Kosky und Lederer unterzeichneten dafür einen neuen Vertrag. Ko-Intendanten werden die Geschäftsführende Direktorin Susanne Moser und Operndirektor Philip Bröking. Von 2022 bis 2027 soll die Komische Oper für 225 Millionen Euro von Grund auf renoviert werden. Das Ensemble wird während dieser Zeit in das Schiller-Theater ziehen, aber an verschiedenen Orten in der Stadt spielen.