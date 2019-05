Schwetzinger Festspiele Ein Hoch auf die Klassik

Moderation: Stefan Lang

Im festlichen Ambiente des Rokokotheaters Schloss Schwetzingen erklingen Werke von Albrechtsberger, Hoffmeister und Haydn. (picture alliance / ZB - Jens Kalaene)

Klassik, das meint nicht nur Musik aus den vergangenen Jahrhunderten, es meint auch eine musikalische Epoche, die man vor allem mit den Namen Haydn, Mozart, Beethoven verbindet. Die Szene war enorm groß und eine Entdeckung jederzeit möglich.

Wer zu Mozarts Zeiten etwas werden wollte in punkto Musik, den zog es entweder nach Paris oder nach Wien. Diese Metropolen waren wie Musikmagnete. In beiden Städten pulsierte die Szene mit Konzertveranstaltungen, Instrumentenbauern und Notenverlagen. Anerkannte Komponisten gaben Unterricht. Mozart ging nach Wien, Beethoven auch. Sie suchten sich hier Lehrer, um weiter zu kommen. Johann Georg Albrechtsberger zum Beispiel unterwies viele Monate den jungen Bonner Musiker.

Am Puls der Musik

Franz Anton Hoffmeister konnte sich in Wien als Komponist etablieren, während er vor allem Musik verlegte und verkaufte. Auch Beethoven ging bei ihm ein und aus. Ebenso Haydn, der gar nicht daran dachte, sich an das Gebot seines Hauptarbeitgebers Esterhazy zu halten. Dieser forderte, dass Haydns Musik privilegiert nur in seinen Herrschaftsräumen erklingen dürfe.

Der österreichische Komponist Joseph Haydn (1732 - 1809) (picture-alliance / dpa)

In Wien etablierten sich in dieser Zeit neben den Konzerten in Adelspalästen auch Ballsäle und große Wirtshausräume als Orte für die Musikveranstaltungen. In den Akademien, so wurden die Konzerte damals genannt, präsentierten durchreisende Virtuosen und Komponisten der Stadt ihre Neuigkeiten, die wir heute als klassische Meisterwerke schätzen.

Aufzeichnung des Konzertes vom 5. Mai 2019 im Rokokotheater Schloss Schwetzingen

Johann Georg Albrechtsberger

Sinfonia concertino D-Dur

Franz Anton Hoffmeister

Konzert für Viola und Orchester D-Dur

Joseph Haydn

Ouvertüre zu "L'isola disabitata"

Sinfonie Nr. 88 G-Dur

Antoine Tamestit, Viola

SWR Symphonieorchester

Leitung: Alessandro de Marchi