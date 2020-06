Schwerpunkt: Ich kann so nicht arbeiten! Screener Hörspiel: Content Reviewer – Bilder im Kopf Freispiel, 44 min Von Lucas Derycke

Felix filtert Tag für Tag explizite Videos aus dem Internet. Doch was er sieht, bleibt nicht folgenlos. (Lucas Derycke)

Täglich werden Massen von Videos im Internet bereitgestellt – Tutorials, Tiervideos, Failvideos. Für ein großes Unternehmen kontrolliert Felix die Videoinhalte, die online gehen. Neben Alltäglichem ist auch Unangemessenes oder illegales Material dabei. Er schaut zu und sortiert aus, im sicheren Glauben, die Distanz zu wahren. Doch die Bilder bleiben nicht ohne Wirkung. Sie hallen nach und brechen in private Momente ein. Was geschieht mit der Bilderflut in seinem Kopf?

Ausgezeichnet mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden 2017

Schwerpunkt: Ich kann so nicht arbeiten!

Screener

Von Lucas Derycke

Regie: der Autor

Übersetzung: Angela Kuhk

Mit: Andreas Helgi, Moritz Führmann, Vanessa Loibl, Thomas Bading, Benjamin Höppner, Daniel Wiemer, Daniel Breitfelder, Edda Fischer, Rabea Wyrwich, Nina Lentföhr

Komposition: Jonathan Dhuyvetters, Niels Latomme

Ton: Benno Müller vom Hofe

Produktion: WDR 2016

Länge: 43'47

. (Foto: Privat)Lukas Derycke, 1990 geboren, ist ein belgischer Radio- und Theatermacher. Er arbeitet für das belgische, niederländische und deutsche öffentlich-rechtliche Radio. 2018 war Lucas Teil von Het Nieuwstedelijk, dem belgischen Stadttheater von Genk, Hasselt und Leuven. In dieser Zeit produzierte er "Esperanto" (WDR 2018). Zurzeit tourt er mit dem Theaterstück "Hangar" und arbeitet an einem neuen Stück namens "Wild". Das Stück "Screener" wurde 2017 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet.

