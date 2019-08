Kulturnachrichten

Mittwoch, 14. August 2019

Schweizer Fotograf Rob Gnant ist tot Der Schweizer Fotograf und Kameramann Rob Gnant ist kurz vor seinem 87. Geburtstag in Zürich gestorben. Das erklärte seine Familie. Gnant gehörte zu den bedeutendsten Schweizer Reportage-Fotografen der Nachkriegszeit. Sein Kurzfilm "In wechselndem Gefälle" (A fleur d'eau) wurde 1963 beim Filmfestival in Cannes ausgezeichnet. Gnant habe in seinen Fotografien und Dokumentarfilmen das Anliegen verfolgt, Soziales mit Ästhetischem zu verknüpfen, schrieb die Stadt Zürich in einer früheren Würdigung vor seinem Tod. Gnant fotografierte auch prominente Musiker wie Louis Armstrong, die Rolling Stones und Maria Callas.

Star-DJ Arafat gestorben Der von der Elfenbeinküste stammende DJ Arafat ist tot. Der 33-Jährige wurde seinem Management zufolge am vergangenen Montag in einen schweren Verkehrsunfall in dem seiner Geburtsstadt Abidjane (Elfenbeinküste) verwickelt und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. In seiner Heimat und in Frankreich war Ange Didier Houon, so sein bürgerlicher Name, ein Superstar. DJ Arafat war bekannt für seine "Coupé-Decalé" -Tanzmusik, die Hip-Hop-Gesang mit kurzen, eingängigen Rhythmen vermischte und wurde 2016 und 2017 in seiner Heimat als "Künstler des Jahres" ausgezeichnet. DJ Arafat erreichte als einer der ersten Musiker seines Landes mehr als eine Million Youtube-Klicks an einem Tag und war einer der erfolgreichsten afrikanischen Künstler.

Opernhäuser sagen Konzerte mit Domingo ab Auch die Oper von San Franciso zieht Konsequenzen aus den Vorwürfen gegen den Opernsänger Plácido Domingo. Sie strich ein für Oktober geplantes Konzert, nachdem mehrere Frauen ihm sexuelle Belästigung und unangemessenes Verhalten vorgeworfen hatten. Zuvor hatten bereits das Orchester in Philadelphia und die Los Angeles Opera reagiert. Philadelphias Oper gab bekannt, Domingo sei nicht länger eingeladen, bei einem Eröffnungskonzert Mitte September zu erscheinen. Die Oper in Los Angeles, wo Domingo seit 2003 Direktor ist, teilte mit, sie werde die Anschuldigungen mithilfe von auswärtigen Beratern untersuchen. Domingo wies alle Vorwürfe als unzutreffend zurück.

US-Medienkonzerne CBS und Viacom fusionieren Die beiden US-Medienkonzerne CBS und Viacom fusionieren. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, werde der Zusammenschluss per Aktientausch durchgeführt. Es entstehe ein auf die Produktion von Kinofilmen und Serien sowie diverse Kabelfernsehangebote fokussierter Konzern mit einem Umsatz von rund 28 Milliarden Dollar. Die fusionierte Firma bleibt aber kleiner als Branchengrößen wie Netflix, Walt Disney oder Comcast. Zu dem neuen Unternehmen gehören das Kinostudio Paramount Pictures sowie die Fernsehsender MTV, Comedy Central und Showtime. CBS und Viacom hatten sich vor 20 Jahren schon einmal zusammengeschlossen, wurden aber im Jahr 2006 wieder aufgeteilt.

Blei um Notre Dame wird entfernt Gel wird auf Bänke, Laternen und andere Straßenmöbel gestrichen und chemikalienversetzte Hochdruckstrahler werden eingesetzt: Rund um Notre Dame ist damit begonnen worden, das Blei zu entsorgen, das beim Brand der Kathedrale in Paris im Dach und einem Turm freigesetzt wurde. Die Arbeiten sollen rund drei Wochen dauern und nach Angaben der Stadt in drei verschiedenen Etappen stattfinden. Wie schnell es vorangeht, sei auch vom Wetter abhängig. Hohe Zäune schirmen die Arbeitsbereiche weiträumig ab.

Kuriose Truhe bei Ausgrabung in Pompeji gefunden Orientalische Käfer, Puppen, Kristalle, Amulette, Glocken und männliche Geschlechtsteile in Miniaturform: All dies haben Archäologen in einer Truhe im "Haus des Giardino" in Pompeji gefunden. Das meldet die Nachrichtenagentur Ansa. Der Direktor der Ausgrabungsstätte, Osanna, glaubt, sie als "Schatzkammer eines Zauberers" identifiziert zu haben. Einige Gegenstände galten als Glücksbringer, anderen wurde laut Osanna direkt die Fähigkeit zugeschrieben, Pechsträhnen zu beenden. Die kultischen Objekte könnten in Ritualen zur Steigerung der Fruchtbarkeit und der Verführungskraft eingesetzt worden sein. Wahrscheinlich hätte die Truhe einem Diener oder einer Sklavin, nicht aber dem reichen Hausbesitzer gehört, mutmaßt Osanna, weil kein Objekt auch nur mit einem Hauch Gold verziert sei.

Öffentliche Bücherschränke zeugen von Nachhaltigkeit Für eine Fallstudie der Universität Köln, haben Medienwissenschaftler den Inhalt 18 öffentlicher Bücherschränke in der Stadt untersucht. Demnach fanden 50 bis 70 Prozent der ausrangierten Lektüre wöchentlich neue Leser. Neben Unterhaltungsliteratur fanden sich Kuriosa, aber auch belletristische Originalausgaben vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Grad der Nutzung hänge davon ab, wie gut sichtbar der Schrank platziert sei. In jedem Fall zeugte die Wertschätzung für die freiwilligen Gaben an unbekannte Leserinnen und Leser von der gegenwärtigen Tendenzen zur Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Sharing Economy.