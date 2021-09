Kulturnachrichten

Sonntag, 12. September 2021

Schweizer Andreas Reize leitet Thomanerchor Der Leipziger Thomanerchor wird künftig von einem Schweizer geleitet. Der Dirigent Andreas Reize wurde feierlich in das Amt des Thomaskantors eingeführt. Der 46-Jährige übernahm den Posten von Gotthold Schwarz, dessen Vertrag in diesem Jahr planmäßig endete. Reize ist nach Angaben der Stadt der 18. Nachfolger von Johann Sebastian Bach. In der mehr als 800-jährigen Geschichte des weltberühmten Knabenchores wird er als dessen 46. Leiter geführt. Der neue Chorleiter setzt auf Tradition und Moderne. Die Pflege der alten Musik - natürlich Bach, aber auch Mendelssohn oder Reger - habe eine hohen Stellenwert, sagte er. Aber er wolle in Zukunft auch aktuelle Chormusik aufführen. Reize war von einer Auswahlkommission für den Posten vorgeschlagen und vom Leipziger Stadtrat gewählt worden. Allerdings hatte es auch Kritik an seiner Person gegeben.

Keine Impfpässe bei Großevents in Großbritannien Der Britische Gesundheitsminister Javid hat verkündet, dass sich die Regierung gegen die Einführung für Impfpässe beim Eintritt in Nachtclubs und andere Großveranstaltungen in England entschieden hat. Der Umkehrkurs folgt auf Kritik aus den Reihen der Unterstützer der konservativen Regierung im Parlament. Laut Javid könnte die Impfpass-Regelung dennoch zum Einsatz kommen, falls die Corona-Fallzahlen exponentiell steigen sollten. Besonders Tory-Mitglieder hatten sich gegen die Impfpässe ausgesprochen, da sie unter anderem eine inakzeptable Belastung für die Unternehmen seien. Viele Briten fühlen sich nicht wohl damit, einen Impfpass oder einen negativen Test vorzuzeigen, da es in Großbritannien im allgemeinen nicht nötig ist, ein Ausweis bei sich zu tragen.

"Baccara"-Sängerin María Mendiola ist tot Die Sängerin Maria Mendiola des spanischen Disco-Duos "Baccara" ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das berichtet ihre aktuelle "Baccara"-Partnerin Cristina Sevilla auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Duos. In den 1970er Jahren formte Mendiola das Duo zusammen mit Mayte Mateos. Die Singles "Yes Sir, I Can Boogie" und "Sorry, I’m a Lady" wurden 1977 europaweit Nummer-1-Hits. 1978 und 1979 folgten weitere erfolgreiche Singles wie "Darling", "The Devil Sent You to Lorado" und "Ay, Ay Sailor". Anfang der 1980er Jahre trennte sich das Original-Duo. Zuletzt trat die Spanierin mit neuer Partnerin auf.

Tag des offenen Denkmals zum ersten Mal auch digital Unter dem Motto "Sein und Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege" lädt der Tag des offenen Denkmals heute Besucherinnen und Besucher zum Entdecken ein. Eröffnet wird der Aktionstag auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg. Deutschlandweit bieten über 3.500 Bauwerke und Denkmale Einblicke in die Historie und die heutige Nutzung. Zu den Veranstaltungen gehören Führungen, Vorträge und Konzerte. Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz organisiert. In allen Regionen Deutschlands gibt es Denkmalschutz hautnah zu erleben – in diesem Jahr zum ersten Mal vor Ort und digital.