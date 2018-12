Ein positiver Schwangerschaftstest (imago)

"Sind Sie sicher?" "Nein. Ist irgendjemand auf diesem Stuhl sich je sicher gewesen?" Kicki wird 39. Sie hat eine Entscheidung getroffen: Per Samenspende will sie schwanger werden. Ihre Beziehung ist zerbrochen und sie will nicht warten, bis es zu spät ist. Kicki führt Gespräche mit Freunden und schreibt unzählige Listen. Wird dem Kind ein Vater fehlen? Werde ich es alleine schaffen? Wie kann ich wissen, dass dies die richtige Entscheidung ist? Am Klavier kommt Kicki zu Ruhe. Sie steigt in den Nachtzug nach Kopenhagen – und wirft Ängste und Sorgen über Bord.

Die Entscheidung

Übersetzung: Karin Hutzler, Johanna Olausson

Bearbeitung: Karin Hutzler

Regie: Karin Hutzler

Mit: Eva Meckbach, Luise Wolfram, Juno Meineke, Andreas Tobias, Ruth Reineke

Ton: Bernd Friebel

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017

Länge: 38'51

Eine Wiederholung vom 05.08.2017

Kicki Möller, geboren 1976, Radio-Journalistin, arbeitet seit 15 Jahren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Schweden. Es geht in ihren Arbeiten oft um sehr persönliche Erfahrungen. Dieses Feature war zunächst als private Dokumentation für das zukünftige Kind gedacht.