Schulstart Wenn der Ranzen drückt

Ilka Hoffmann im Gespräch mit Ute Welty

Zu schwere Schulranzen sind schlecht für den Kinderrücken. Doch Ranzen gehören selbstverständlich zum Schulalltag - noch. ( Paul Zinken/dpa)

Wie schwer darf ein Schulranzen sein? Diese Frage beschäftigt viele Eltern. GEW-Vertreterin Ilka Hoffmann spricht sich dafür aus, dass die Kinder möglichst wenig schleppen und fordert dafür kreative Lösungen.

Jedes Jahr mit dem Schulbeginn ist auch die Schwere des Ranzens etwas, was viele Familien beschäftigt. Für kreativere Lösungen, beispielsweise einen Spind in der Schule, spricht sich Ilka Hoffmann vom Bundesvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aus.

Eltern sollten sich Gedanken machen, was ihr Kind in der Schule wirklich braucht, sagte sie im Deutschlandfunk Kultur. "Das ist ja für den Rücken sehr schädlich", sagte sie über eine zu schwere Last auf dem Rücken. Im Vergleich zu den ledernen Schulranzen ihrer Schulzeit gebe es bei den heutigen Modellen allerdings schon einen Fortschritt. Auch Trolleys seien für einige Schulkinder eine gute Alternative.

(gem)