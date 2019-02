Kulturnachrichten

Sonntag, 17. Februar 2019

Schulen in NRW: Keine sensiblen Daten über WhatsApp Messengerdienst erfülle nicht die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen In Nordrhein-Westfalen dürfen Lehrer mit Eltern und Schülern keine sensiblen personenbezogenen Daten über WhatsApp austauschen. Der Messengerdienst erfülle nicht die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen, erklärte das NRW-Schulministerium in Düsseldorf. Zu persönlichen Daten zählen etwa Adressen, Telefonnummer, Noten, Beurteilungen oder Krankmeldungen. Es gebe in NRW aber kein grundsätzliches Verbot, moderne Kommunikationsmedien wie WhatsApp an Schulen einzusetzen, solange die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt würden, stellte das Ministerium klar. WhatsApp steht vor allem wegen der Übertragung der Adressbuchdaten aus dem Smartphone auf Server in den USA in der Kritik.

Bericht: Japan schlug Trump für Friedensnobelpreis vor Nominierung soll von Washington ausdrücklich gewünscht worden sein Japans Regierungschef Shinzo Abe hat einem Bericht zufolge auf ausdrücklichen Wunsch der USA Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Das berichtete die japanische Zeitung "Asahi Shimbun" und berief sich auf eine nicht näher genannte Quelle in der japanischen Regierung. Abe schlug Trump inzwischen offiziell vor, wovon Trump mit Stolz berichtet hatte. Abe habe ihm eine Kopie des fünfseitigen Nominierungsschreibens an das Nobelpreiskomitee geschickt, sagte der US-Präsident vor Journalisten im Weißen Haus. Darin habe der japanische Regierungschef die Bemühungen um eine Entschärfung der Spannungen mit Nordkorea gewürdigt. "Ich werde ihn wahrscheinlich niemals kriegen. Das ist okay", sagte der US-Präsident.

Debatte um freien Eintritt in Museen Vorsitzende des Bundestagsausschusses für mehr Experimente In der Diskussion um freien Eintritt in Museen wünscht sich die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien, Katrin Budde, mehr Experimentierfreudigkeit. "Ich wäre dafür, vieles mal auszuprobieren", sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Es gehe darum zu testen, "ob man wirklich Geld verliert, wenn man andere Modelle versucht". Auslöser der Debatte sind Pläne, im künftigen Humboldt Forum im Berliner Schloss keinen Eintritt zu verlangen. Das rund 600 Millionen Euro teure Museums- und Kulturzentrum soll von Ende 2019 an schrittweise öffnen. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen das Deutsche Historische Museum sowie die Museumsinsel mit zahlreichen hochkarätigen Einrichtungen, die Eintritt verlangen.

Grabstätte von Karl Marx in London erneut geschändet "Doktrin des Hasses" und "Architekt des Genozids" auf Grabplatte geschmiert Unbekannte haben erneut das Grab des Philosophen und Ökonomen Karl Marx am Londoner Highgate-Friedhof beschädigt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Sonntag berichtete, hatten die Vandalen auf Englisch die Schriftzüge "Doktrin des Hasses" und "Architekt des Genozids" mit roter Farbe auf die Grabplatte geschmiert. Die Polizei suche jetzt nach Zeugen, hieß es. "Was auch immer man von dem Vermächtnis von Marx hält, dies ist nicht die Art, sich auszudrücken", schrieb die Friedhofsverwaltung auf einem nicht verifizierten Twitter-Account. Erst vor wenigen Tagen war der Name des kommunistischen Vordenkers aus einer Marmorplatte entfernt worden - wohl mit einem Hammer.

Kunstminister: Schriftsteller bleiben unersetzbar Digitalisierung eröffne der Buchbranche neuen Chancen Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) hat das Wirken von Schriftstellern gewürdigt. "Obwohl sich das Leseverhalten angesichts der Digitalisierung deutlich verändert hat, kommt dem Lesen als einer der entscheidenden Kulturtechniken mindestens die gleiche Bedeutung wie vor rund 20 Jahren zu", sagte der Minister beim Bundeskongress des Verbandes deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Aschaffenburg zum 50-jährigen Bestehen der Organisation. Bei allen Herausforderungen eröffne die Digitalisierung der Buchbranche neue Chancen. Das gelte für den Recherche- und Schreibprozess der Autoren, die Verlagsarbeit und die Interaktion mit den Lesern.

Israels Präsident gratuliert Berlinale-Sieger Nadav Lapid Protagonist von "Synonyme" will seine israelische Vergangenheit hinter sich lassen Israels Staatspräsident Reuven Rivlin hat dem israelischen Regisseur Nadav Lapid zur Auszeichnung seines Filmes "Synonyme" mit dem Goldenen Bären gratuliert. "Man muss nicht mit allen Perspektiven in dem Film übereinstimmen, um die Wichtigkeit des mutigen, klugen und schönen israelischen Kinos anzuerkennen, das internationale Wertschätzung erfährt", hieß es in einer Mitteilung Rivlins. "Es war und bleibt eine Quelle großen Stolzes." Lapids Drama "Synonyme" hatte bei der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Der Film handelt von einem jungen Israeli, der nach Paris zieht und seine israelische Identität hinter sich lassen will.

Drama "Synonyme" gewinnt den Goldenen Bären Auch das deutsche Kino kann die Jury überzeugen. Das Drama "Synonyme" über einen jungen Israeli hat bei der Berlinale überraschend den Goldenen Bären gewonnen. Regisseur Nadav Lapid erzählt darin die Geschichte eines Mannes, der in Paris seine israelischen Wurzeln hinter sich lassen möchte. Den Gewinner des Hauptpreises gab Jurypräsidentin Juliette Binoche bekannt. Es ist das erste Mal, dass ein Regisseur aus Israel den Goldenen Bären gewinnt. Auch deutsche Kandidaten waren bei den 69. Internationalen Filmfestspielen erfolgreich. So ging der Silberne Bär für die beste Regie an Angela Schanelec. Die 57-Jährige erzählt in "Ich war zuhause, aber" davon, wie eine Mutter mit dem Tod ihres Partners umgeht. Das Drama "Systemsprenger" der deutschen Regisseurin Nora Fingscheidt bekam den Alfred-Bauer-Preis. Den Großen Preis der Jury holte am Samstagabend der französische Regisseur François Ozon mit "Gelobt sei Gott" über Missbrauch in der katholischen Kirche. Als beste Darsteller wurden die Chinesen Yong Mei und Wang Jingchun ausgezeichnet: Sie spielen in "So Long, My Son" ein Ehepaar, dessen Schicksal über 30 Jahre hinweg begleitet wird.

Gebäude der St. Petersburger Uni stürzt ein Keine Schwerverletzten und keine Todesopfer Während der Lehrverstaltungen sind Teile eines Gebäudes der Universität in der russischen Stadt St. Petersburg eingestürzt. Dutzende Studenten und Mitarbeiter seien für kurze Zeit eingeschlossen worden, teilte der Zivilschutz der Ostseemetropole mit. Knapp 90 Menschen konnten aus dem zerstörten Gebäude gerettet werden. Niemand sei ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt worden, es gebe auch keine Todesopfer. Wie es zu dem Einsturz kommen konnte, war zunächst unklar. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie sich innerhalb weniger Sekunden an Wänden Risse bildeten und diese einknickten. Mindestens vier Stockwerke brachen ein. Das Gebäude gehört zur staatlichen Universität für Informationstechnologien, Mechanik und Optik Sankt Petersburg (ITMO) und liegt im historischem Zentrum der Millionenstadt. In einem der Stockwerke sollen unmittelbar vor dem Einsturz kleinere Reparaturarbeiten vorgenommen worden sein. Die Behörden ermittelten, ob dabei alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten wurden.

Trauer um Schauspieler Bruno Ganz "Sein fulminantes Werk bleibt" Mit Trauer und Betroffenheit haben Kultur und Politik auf den Tod des Schweizer Schauspielers Bruno Ganz reagiert. Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset erklärte in einer Mitteilung: "Selbst in den boshaften Rollen schimmert bei Bruno Ganz und seinen Charakteren immer Menschlichkeit durch. Das macht sein Wirken und Werk so bedeutsam, weil es differenziert und dadurch verstörend wirkt. Er spielte die Rolle nicht, er lebte sie." Der Leiter der Berliner Filmfestspiele, Dieter Kosslick, erinnerte an eine "wunderbare Zusammenarbeit" mit Ganz. "Wir trauern um den großen Bruno Ganz", twitterte die Berliner Schaubühne. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat den verstorbenen Darsteller Bruno Ganz als einen "der bedeutendsten Schauspieler unserer Zeit" gewürdigt. "Sein fulminantes Werk bleibt", erklärte Maas im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Feuer beschädigt Museumsschiff "Seute Deern" Es galt als Wahrtzeichen von Bremerhaven Ein Feuer hat in der Nacht zum Samstag das Museumsschiff "Seute Deern" in Bremerhaven beschädigt, das als Wahrzeichen der Stadt gilt. Menschen wurden bei dem Brand auf dem knapp 100 Jahre alten Holzschiff nicht verletzt, wie das Deutsche Schifffahrtsmuseum mitteilte. Weder Brandursache noch Schadenshöhe waren zunächst bekannt. Brandermittler der Kriminalpolizei wollen am Montag Untersuchungen aufnehmen, wenn die Feuerwehr das Schiff dafür freigegeben hat. Der Brand war in einem Hohlraum zwischen Außen- und Innenwand ausgebrochen. Die 1919 in den USA gebaute "Seute Deern" war bereits vor dem Brand sanierungsbedürftig. Der Bund beteiligt sich mit 17 Millionen Euro an der Instandsetzung, die ursprünglich 32 Millionen Euro kosten sollte.