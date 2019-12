Kulturnachrichten

Dienstag, 17. Dezember 2019

Schriftstellerin Krechel mit Jean-Paul-Preis gewürdigt Die Schriftstellerin Ursula Krechel (72) hat für ihr literarisches Lebenswerk den Jean-Paul-Preis 2019 erhalten. Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) überreichte ihr die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung in München. Die Autorin habe die deutschsprachige Literatur bereichert und verändert, sagte er.

"Ursula Krechel ergreift das Wort für diejenigen, die in der deutschen Nachkriegsgeschichte kaum eine Stimme haben. Sie spricht an, was bewusst verschwiegen wurde." Krechel stammt aus Trier und lebt in Berlin. Ende der 1970er-Jahre trat sie mit ersten Lyrikveröffentlichungen hervor. Außer Gedichten publizierte sie Theaterstücke, Hörspiele, Essays und Romane, die vielfach ausgezeichnet wurden.

Grütters eröffnet Beethoven-Jahr Mit einem Festakt in der Bonner Oper ist das Beethoven-Jubiläum 2020 eröffnet worden. Kulturstaatsministerin Grütters betonte die zeitlose Kraft, die das Werk des in Bonn geborenen Komponisten habe. Es falle nicht schwer, ihn als weltweit verehrten Mega-Star gedanklich in die heutige Zeit zu holen. Das Beethoven-Jahr dauert 12 Monate bis zum 17. Dezember 2020, seinem 250. Geburtstag. Rund eintausend Konzerte, Opernaufführungen, Ausstellungen und Konferenzen sind geplant.

Arbeitskampf im Münchner Haus der Haus der Kunst Das Münchner Haus der Kunst wird die Bereiche Kasse, Oberaufsicht und Pforte nun doch nicht outsourcen. Ziel in den genannten Bereichen sei eine Beschäftigungsstruktur mit 26 Vollzeitstellen, die sich auf ca. 30 bis 34 Mitarbeiter verteilen. Das geht aus den heute veröffentlichten Ergebnissen der Einigungsstelle zwischen Geschäftsleitung und dem Betriebsrat hervor. Die aktuellen Mitarbeiter könnten sich ab sofort um die Aufstockung ihrer Wochenstunden bewerben. Allen im Rahmen eines Minijobs Beschäftigten werde ein Aufhebungsvertrag angeboten, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist und Zuerkennung einer Abfindung. Der Arbeitskampf im Münchner Haus der Kunst, das ein teils staatlich, teils von einer Stiftung finanziertes Museum ist, schwelte seit dem Sommer und hat Solidaritätsadressen aus der Kunstwelt von Chris Dercon, Bazon Brock oder Ai Weiwei hervorgerufen.