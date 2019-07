Kulturnachrichten

Dienstag, 30. Juli 2019

Schriftsteller Werner Heiduczek ist tot Der Leipziger Schriftsteller Werner Heiduczek ist tot. Das bestätigte seine Lebensgefährtin der "Leipziger Volkszeitung". Heiduczek starb am Sonntag an den Folgen eines Schlaganfalls. Er wurde 92 Jahre alt. Der Autor schuf bekannte Werke der DDR-Literatur wie "Mark Aurel oder ein Semester Zärtlichkeit" und "Abschied von den Engeln". Mit "Tod am Meer" geriet er in das Visier der Staatssicherheit. Das Buch wurde wegen angeblich antisowjetischer Passagen verboten. Heiduczeks Werke wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Katholischer Medienpreis geht an vier Autoren Der Katholische Medienpreis geht in diesem Jahr an Veronika Wulf, Hans Block und Moritz Riesewieck. Einen Sonderpreis der Jury erhält Heribert Prantl, wie die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mitteilte. Die Preise werden am 21. Oktober in Brühl vergeben. Veronika Wulf wird für ihren Text "Der fremde Sohn" in der "taz" ausgezeichnet. Hans Block und Moritz Riesewieck bekommen den Preis für ihren Arte-Fernsehbeitrag "The Cleaners". Heribert Prantl wird für erklärende Artikel zu den Hochfesten der Kirche wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten in der "Süddeutschen Zeitung" ausgezeichnet.

Katy Perry hat von christlichem Rapsong geklaut Katy Perrys Hit "Dark Horse" ist nach Ansicht einer Jury unzulässig von einem christlichen Rapsong abgekupfert. Die neunköpfige Jury fällte ihr Urteil am Montag in Los Angeles. Über die fällige Entschädigung wird ab heute verhandelt. Vor fünf Jahren hatten Marcus Gray und zwei Co-Autoren des Songs "Joyful Noise" Perry verklagt. Perry und die Co-Schreiber des Songs sagten während des siebentägigen Prozesses aus, dass sie den christlichen Rapsong oder von Gray vor der Klage nicht gehört hätten. Sie hörten auch keine christliche Musik, gaben sie an.

Prozess gegen Asap Rocky hat begonnen Gegen den US-Rapper Asap Rocky und zwei seiner Begleiter hat in Stockholm das Gerichtsverfahren wegen Körperverletzung begonnen. Sie sollen Ende Juni in Stockholm einen Mann brutal zusammengeschlagen haben. Für das Verfahren hat das Gericht drei Tage angesetzt. Der Fall hatte international Aufmerksamkeit erregt, weil sich US-Präsident Trump für den Rapper eingesetzt hatte. In einem Telefonat mit Schwedens Ministerpräsident Löfven forderte er dessen Freilassung. Löfven sagte der schwedischen Zeitung "Allehanda", er habe sehr deutlich gemacht, dass das schwedische Justizsystem nicht verhandelbar sei - egal wer anrufe oder twittere.

Lil Nas X bricht Chart-Rekord in den USA Das Lied "Old Town Road" des Rappers Lil Nas X hat den Rekord für die längste Zeit an der Spitze der US-Single-Charts gebrochen. Wie der Branchendienst Billboard mitteilte, steht der Song mit Elementen aus Rap und Country-Musik die 17. Woche in Folge auf Platz eins der Hitliste. Der bisherige Rekord von 16 Wochen war 1995 von der Sängerin Mariah Carey zusammen mit der Boyband Boyz II Men mit dem Lied "One Sweet Day" aufgestellt worden.

Polizei ermittelt nach Brand im Museum für Moderne Kunst Bei einem Brand im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main sind weder Menschen noch Kunstwerke zu Schaden gekommen. Passanten hatten am Montagvormittag Rauch aus dem Dach gemeldet und die Feuerwehr alarmiert. Am späten Nachmittag war der Brand nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Zur Schadenshöhe könne erst ein Gutachter Auskunft geben. Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Museum gilt als eines der bedeutenden Häuser für Gegenwartskunst in Deutschland. Es wurde von dem Wiener Architekten Hans Hollein in der Form eines Tortenstücks entworfen und 1991 eröffnet. Die Sammlung umfasst mehr als 5.000 Werke seit den 1960er-Jahren, dazu gehören Gemälde, Fotografien, Skulpturen, Zeichnungen und Videoinstallationen.

Australischer Literaturpreis für Buch über Aborigines Mit einem Buch über das Schicksal einer Aborigines-Familie hat die australische Schriftstellerin Melissa Lucashenko einen der wichtigsten Literaturpreise des Landes gewonnen. Die 52-Jährige erhielt den Miles Franklin Literary Award in Sydney für ihren Roman "Too Much Lip" ("Zu viel Lippe"), der vom brutalen Vorgehen gegen Australiens Ureinwohner handelt. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet 37 000 Euro dotiert. Das Buch handelt vom Schicksal einer Aborigines-Familie in der australischen Provinz bis in die heutige Zeit. Der Preis wird seit 1957 verliehen. Benannt ist er nach der australischen Schriftstellerin Stella Miles Franklin, aus deren Nachlass er auch finanziert wird.

Nach Eklat in Bayreuth Jubel für Dragqueen Die Kritik der schwarzen Drag Queen Le Gateau Chocolat am Publikum der Bayreuther Festspiele zeigt Wirkung. Bei der zweiten Tannhäuser-Aufführung am Sonntagabend, an der sie mitgewirkt hat, wurde sie nicht mehr aufgrund ihres Aussehens ausgebuht. Bei der Premiere am Donnerstagabend auf dem Grünen Hügel war es zu einem rassistischen und homophoben Eklat gekommen, als Le Gateau Chocolat als einzige Darstellerin auf der Bühne ausgebuht wurde. Sie hatte weder eine Sprech- noch eine Gesangsrolle. Daraufhin postete sie auf Facebook: "Dass ich als einziger Künstler auf der Bühne ausgebuht wurde, sagt eine ganze Menge darüber aus, wer ihr immer noch seid." Das zeigte Wirkung. Diesmal gab es Jubel- statt Buhrufe.

Scorsese besucht Ureinwohner in Oklahoma US-Regisseur Martin Scorsese hat vor Beginn der Dreharbeiten zu seinem Film "Killers of the Flower Moon" den Stamm der Ureinwohner Osage in Oklahoma besucht, um den es dabei geht. Scorsese und andere an dem Projekt beteiligte Personen hätten sich mit Häuptling Geoffrey Standing Bear und anderen Osage getroffen, um zu diskutieren, wie in dem Film die Kultur, Geschichte und das Erbe des Stammes akkurat dargestellt werden kann. Das berichtete die Zeitung "Tulsa World" am Montag. Scorseses Film adaptiert David Granns Sachbuch "Killers of the Flower Moon; The Osage Murders and the Birth of the FBI". Es dokumentiert die Morde in den 1920er-Jahren an wohlhabenden Osage, nachdem Öl auf ihrem Land entdeckt worden war. Standig Bear berichtete, Scorsese habe ihm gesagt, dass Robert De Niro den Rinderzüchter William Hale spielen werde und auch Leonardo DiCaprio eine Hauptrolle übernehme.