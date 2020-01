Freitag, 31. Januar 2020

Schriftsteller und Grafiker Christoph Meckel tot

Der Schriftsteller und Grafiker Christoph Meckel ist im Alter von 84 Jahren gestorben, teilte der Carl Hanser Verlag mit. Meckels Schaffen umfasst etwa 60 Bücher, darunter Lyrik, Prosa, Romane, Hörspiele, Grafiken und Zeichnungen. Zu Meckels Werk zählen unter anderem 29 Gedichtbände, die 2015 in einer Gesamtausgabe unter dem Titel "Tarnkappe" erschienen. Für sein Schaffen wurde Meckel vielfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Rainer-Maria-Rilke-Preis für Lyrik und dem Georg-Trakl-Preis. Zuletzt wurde er in der vergangenen Woche in Ludwigsburg mit dem Antiquaria-Preis ausgezeichnet, konnte diesen aber bereits erkrankt nicht mehr entgegennehmen.