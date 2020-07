Schriftsteller Juan Marsé gestorben

Montag, 20. Juli 2020

Der katholische Theologe und Ethiker Eberhard Schockenhoff ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Das bestätigte die Universität Freiburg. Schockenhoff hatte in Freiburg den Lehrstuhl für Moraltheologie inne und gehörte viele Jahre dem Deutschen Ethikrat an. Er beschäftigte sich unter anderem mit medizinethischen Fragen und entwarf die Grundzüge einer Friedensethik. 2007 erschien seine Studie zur "Theologie der Freiheit". Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken würdigten den Verstorbenen. Schockenhoff habe eine "visionäre Kraft" und eine "bemerkenswerte analytische Brillanz" besessen, so der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing.

Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, hat das 70-jährige Bestehen des Zentralrats in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Bild am Sonntag" gewürdigt. Bei dessen Gründung habe niemand mit einer solchen Lebensdauer gerechnet, schreibt Knobloch. In den vergangenen 70 Jahren sei die jüdische Gemeinschaft in Deutschland größer, vielfältiger und sichtbarer geworden als je zuvor nach 1945. Dennoch sei in Zeiten von wachsendem Judenhass ein solcher Zusammenschluss weiterhin notwendig. Dem Zentralrat gehören nach eigenen Angaben derzeit 105 jüdische Gemeinden mit rund 100.000 Mitgliedern an.