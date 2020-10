Kulturnachrichten

Donnerstag, 8. Oktober 2020

Schriftsteller Günter de Bruyn gestorben Der Schriftsteller Günter de Bruyn ("Buridans Esel") ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren, wie der Landkreis Oder-Spree unter Berufung auf de Bruyns Familie mitteilte. Zuerst hatten mehrere Medien darüber berichtet. De Bruyns Werk besteht unter anderem aus autobiographisch gefärbten Romanen und Erzählungen, die sich kritisch mit dem Privatleben der Kulturschaffenden in der DDR auseinandersetzen. De Bruyn galt als ein ruhiger Schriftsteller, dessen kritische Worte deswegen aber umso mehr galten. Nach der Wiedervereinigung schrieb er vor allem Sachbücher. Großen Erfolg hatte er in den 1990er-Jahren mit zwei Büchern zu seiner Autobiographie.

Grütters fordert KZ-Gedenkstättenbesuche für Polizisten Kulturstaatsministerin Grütters hat verbindliche Besuche in KZ-Gedenkstätten für bestimmte Berufsgruppen gefordert, unter anderem für Polizisten. Man müsse nicht nur Schüler erreichen, sondern auch diejenigen, die als Vermittler und Vorbilder wirken, erklärte Grütters in Berlin. Als Beispiele nannte sie angehende Lehrer, Polizisten und Offizierschüler bei der Bundeswehr. Besuche in Gedenkstätten sollten in ihrer Ausbildung einen festen Platz haben, sagte Grütters auch mit Blick auf den morgigen Jahrestag des antisemitischen Anschlags in Halle. Nach ihrer Vorstellung soll der 9. Oktober künftig als jüdischer Aktionstag begangen werden, um jüdisches Leben sichtbarer zu machen und Vorurteilen zu begegnen.

Literaturnobelpreis geht an Amerikanerin Louise Glück Die amerikanische Poetin Louise Glück erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Sie erhalte die Auszeichnung für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit strenger Schönheit individuelle Existenz allgemeingültig mache, sagte Akademiesekretär Mats Malm. Ein Themenschwerpunkt in Glücks Gedichten ist die Auseinandersetzung des Menschen mit den Unwägbarkeiten der Natur. Bis 2003 war sie vier Jahre Kanzlerin der Academy of American Poets. Seit 2004 ist Glück Rosenkranz Writer in Residence und Professor für Englisch an der Yale University.

Filmfestival DOK Leipzig gibt Wettbewerbsfilme bekannt Das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm DOK Leizig hat sein Programm vorgestellt. Im Internationalen Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm ist eine Reihe renommierter Filmschaffender vertreten, so etwa die US-amerikanische Künstlerin Shelly Silver mit der Weltpremiere ihrer neuen Arbeit "Girls/Museum" – eine Arbeit über die Auseinandersetzung mit Kunstwerken. Weltpremiere feiert außerdem "Children" der israelischen Regisseurin Ada Ushpiz über palästinensische Minderjährige. Insgesamt zeigt das 7-tägige Festival, das am 26.Oktober beginnt, 150 Filme mit rund 40 Weltpremieren. Der beste Wettbewerbsfilm wir mit der „Goldenen Taube" ausgezeichnet – der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Iranische Menschenrechtlerin Mohammadi ist frei Die iranische Menschenrechtlerin Nargess Mohammadi ist frei. Das bestätigte ein Sprecher der Justizbehörde in Sandschan im Nordwesten des Iran. Die 48-jährige war wegen Propaganda gegen das islamische Regime zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, kam jedoch nach achteinhalb Jahren frei, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Tasnim. Die Journalistin und Autorin Narges Mohammadi ist eine der bekanntesten Frauen- und Menschenrechtlerinnen im Iran. Vor ihrer Verhaftung war sie Vizepräsidentin und Sprecherin des Zentrums für Menschenrechtsverteidiger. 2011 wurde sie für ihren Kampf für Menschenrechte und die Freiheit der Frau von der schwedischen Regierung mit dem „Per Anger“ Preis ausgezeichnet. 2016 erhielt sie den Menschenrechtspreis der Stadt Weimar.

Eisenacher Lutherhaus erhält Ai Weiwei Skulptur Die Skulptur "man in a cube" von Ai Weiwei wird am Freitag an das Eisenacher Lutherhaus übergeben. Das Werk hatte der Künstler aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums für eine Wittenberger Ausstellung im Jahr 2017 geschaffen. Die Skulptur sei eine Möglichkeit, sich Martin Luther und der Reformation auf neue Weise zu nähern, sagte Museumschef Jochen Birkenmeier dem Evangelischen Pressedienst. Die Auseinandersetzung eines nicht-christlichen Künstlers mit Luther sei für ihn eine Einladung, Vergangenheit und Gegenwart der Reformation neu zu entdecken. Mit seiner zweiteiligen Betonskulptur beziehe er sich auf seine Gefangenschaft im Jahr 2011, so Ai Weiwei. An der Finanzierung des rund eine halbe Million Euro teuren Vorhabens beteiligten sich das Land, die Evangelische Kirche, verschiedene Stiftungen und Einzelspender.

Deutscher Literaturfonds ehrt Felicitas Hoppe Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe ist mit dem erstmals ausgelobten Großen Preis des Deutschen Literaturfonds geehrt worden. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Fonds wurde die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung in Berlin verliehen. Hoppe ist Jahrgang 1960 und hat unter anderem die Romane "Pigafetta", "Prawda - Eine amerikanische Reise" und "Johanna" veröffentlicht. Kulturstaatsministerin Grütters würdigte Hoppe als Literatin, die facettenreich und brillant mit Sprache umzugehen verstehe. Sie umkreise leidenschaftlich fabulierend Fragen der Identität. Der Deutsche Literaturfonds widmet sich seit 1980 der Förderung deutschsprachiger Gegenwartsliteratur.

Fahrplan für Eröffnung des Humboldt Forums Generalintendant Hartmut Dorgerloh hat den Fahrplan für die Eröffnung des Humboldt Forums in Berlin bekannt gegeben. Nach jahrelanger Verzögerung, mehrfacher Verlegung und deutlicher Kostensteigerung soll nun am 17. Dezember ein Eröffnungsjahr beginnen. In den ersten 14 Tagen können Interessierte zunächst den neuen Stadtraum erkunden, hieß es. Von Januar an sollen erste Teile des Kultur- und Ausstellungszentrums zunächst für vier Tage pro Woche öffnen. Regulärer Betrieb in einigen Bereichen ist von Ostern an geplant. Die ursprünglich zu einer der geplatzten Eröffnungen angekündigte große Elfenbeinausstellung ist nun von Mai 2021 an vorgesehen. Auf allen Ebenen soll das Haus erst zur Jahreswende 2021/22 zugänglich sein, dann sind auch erste Ausstellungen von Ethnologischem Museum und Museum für Asiatische Kunst geplant.

Gutachten zu kolonialer Raubkunst in den Niederlanden Die Niederlande sollten die aus früheren Kolonien geraubten Kulturschätze zurückgeben. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Auftrag der Regierung eingesetzte Sachverständigenkommission in einem Gutachten. Das Unrecht müsse anerkannt und den ursprünglichen Eigentümern die Rückgabe der Objekte zumindest angeboten werden. Die Kommission schätzt, dass es um Hunderttausende Objekte in Museen und Sammlungen geht. Das Kulturministerium will auf Grundlage des Gutachtens über den Umgang mit Objekten aus den ehemaligen Kolonien entscheiden.

Mao-Kalligrafie wurde in zwei Teile geschnitten Eine gestohlene Kalligrafie-Schriftrolle des chinesischen Revolutionsführers Mao Tsetung ist in zwei Teile geschnitten wieder aufgetaucht. Das auf einen Millionenwert geschätzte Schriftstück sei Ende September beschädigt in Hongkong gefunden worden. Der Käufer der Rolle habe sie für umgerechnet etwa 55 Euro erworben und zerschnitten, weil er sie für eine Fälschung hielt. Das berichtete die Zeitung "South China Morning Post". Die Schriftrolle war nach Polizeiangaben Teil eines millionenschweren Diebesguts. Sie war im September aus der Wohnung eines Kunstsammlers gestohlen worden. Die Hongkonger Polizei hat drei Männer in Verbindung mit dem Diebstahl festgenommen.