Donnerstag, 26. Dezember 2019

Schriftsteller Da Chen stirbt mit 57 Jahren

Der US-Schriftsteller Da Chen ist tot. Er sei bereits am 17. Dezember gestorben, teilte seine Frau in ihrer Wahlheimat Kalifornien mit. Chen, der mit seinem Roman "Colors of the Mountain" seine Kindheit während der chinesischen Kulturrevolution schilderte, wurde 57 Jahre alt. Seine Familie gehörte zur wohlhabenden Schicht, die 1949 nach der kommunistischen Machtergreifung enteignet wurde. Chen wurde aus der Schule geworfen und musste auf Feldern arbeiten. Später durfte er zurück an die Schule und an die Universität. Über ein Stipendium kam er in die USA. 1999 feierte er mit "Colors of the Mountain" seinen literarischen Durchbruch. Das Buch wurde in sieben Sprachen übersetzt und wird an US-Schulen im Unterricht verwendet.