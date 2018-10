Kulturnachrichten

Sonntag, 7. Oktober 2018

Schredder-Streich: Banksy erklärt sich Instagram-Video des Künstlers zeigt Einbau des Schredders in den Rahmen Kaum fällt der Hammer bei 1,2 Millionen Euro, da läuft das Kunstwerk durch einen im Rahmen verborgenen Schredder. Mit der Aktion bei einer Sotheby's Versteigerung in London hat Street-Art-Künstler Banksy den Kunstmarkt vorgeführt. Banksy postete inzwischen ein Video auf Instagram, das zeigt wie eine vermummte Person Teile eines Schredders in einen Bilderrahmen setzt. "Vor ein paar Jahren baute ich heimlich einen Schredder in ein Gemälde", heißt es in einem eingeblendeten Text. "Falls es jemals versteigert werden sollte", ergänzt ein zweiter. Bei dem zerstörten Bild handelt es sich um eines der berühmtesten Banksy-Motive, ein Mädchen, das den Arm nach einem davonfliegenden Luftballon in Herzform ausstreckt. Das zerfetzte Werk soll seinen Kaufpreis durch die Aktion verdoppelt haben. Das Versteigerungshaus gab an, nichts von der Aktion gewusst zu haben.

Bulgarische TV-Journalistin vergewaltigt und ermordet Berufliche und persönliche Gründe für den Mord an Wiktorija Marinow werden geprüft In der bulgarischen Donaustadt Russe ist eine Moderatorin des lokalen Fernsehsender TVN vergewaltigt und ermordet worden. Die Polizei prüft sowohl berufliche als auch persönliche Gründe für den Mord an Wiktorija Marinowa, wie der Bezirksstaatsanwalt von Russe am Sonntag nach einem Bericht des bulgarischen Staatsfernsehens BNT sagte. An der jüngsten Ausgabe der von Marinowa moderierten Sendung "Detektor" nahmen Investigativjournalisten aus Bulgarien und Rumänien teil, die über einen angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern recherchierten. Die besten Kriminalisten seien zur Aufklärung des Mordes nach Russe geschickt worden, versicherte Regierungschef Boiko Borissow.

Tomasz Piatek erhält Leipziger Medienpreis Die Auszeichnung ist mit insgesamt 30 000 Euro dotiert Der polnische Journalist und Schriftsteller Tomasz Piatek erhält am Montag den Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien. Der 1974 geborene Autor wird in Leipzig für seine Recherchen zu den Verquickungen des polnischen Verteidigungsministeriums und Russland geehrt, wie die Medienstiftung der Sparkasse mitteilte. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert.

Musiker fordern in Brief an May Stopp des Brexit Ed Sheeran und andere britische Stars unterstützen Initiative von Bob Geldof Ed Sheeran, Rita Ora und andere britische Musikstars stemmen sich gegen den Brexit: In einem offenen Brief an Premierministerin Theresa May warnen die Musiker vor den Folgen des EU-Austritts für ihre Branche. "Wir sind dabei, einen riesigen Fehler zu machen", heißt es in dem Schreiben, das die Zeitung "The Observer" veröffentlichte. Der Brexit sei fatal für die Musikindustrie und die "vielen noch unentdeckten Genies, die auf dieser kleinen Insel leben". Initiiert hat den Brief der irische Rockmusiker und Aktivist Bob Geldof, zu den Unterzeichnern gehören der Musiker Damon Albarn, Brian Eno, Queen-Schlagzeuger Roger Taylor, der Dirigent Simon Rattle und US-Sänger Paul Simon. Die Musikindustrie sei in allen Bereichen - von Tourneen über Verkäufe bis hin zu Urheberrechten und Tantiemen - vom Brexit betroffen.

Architekten-Erbe blockiert Kirchenfenster von Altkanzler Gerhard Schröder darf Marktkirche in Hannover kein Lüpertz-Fenster schenken Altkanzler Gerhard Schröder will der Marktkirche Hannover ein neues Fenster von seinem Lieblingskünstler Markus Lüpertz schenken - doch der Erbe des Kirchenarchitekten wehrt sich einem Bericht zufolge weiter. Auch in einem Gespräch konnten Kirchenvertreter Georg Bissen, den Stiefsohn von Architekt Dieter Oesterlen, nicht von dem neuen Fenster überzeugen, wie das NDR-Magazin "Hallo Niedersachsen" berichtete. Bissen hat die Urheberrechte an der baulichen Gestaltung der Kirche. Laut dem NDR-Magazin prüft der Kirchenvorstand nun, ob er vor Gericht eine Chance gegen den Widerspruch hätte.

Schauspieler Scott Wilson gestorben Er war bekannt aus "The Walking Dead": US-Schauspieler Scott Wilson, bekannt unter anderem aus der Zombie-Serie "The Walking Dead", ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Bei Wilson hätten sich zuvor Komplikationen nach einer Leukämie-Erkrankung bemerkbar gemacht, berichtete das Onlinemagazin "TMZ" unter Berufung auf seinen Sprecher. "Ruhe im Paradies, Scott. Wir lieben Dich!", hieß es auf dem offiziellen Twitteraccount von "The Walking Dead". In der Serie trat Wilson als Farmer und Familienoberhaupt Hershel Greene auf. Der Schauspieler wirkte in Dutzenden von Kino- und Fernsehproduktionen mit. So hatte er Rollen in Filmen wie "Der große Gatsby" und im Horrorstreifen "Behind the Mask".

Zürich Film Festival: Verleihung der "Goldenen Augen" Regisseur Wim Wenders für Lebenswerk geehrt Beim Zürich Film Festival sind die "Goldenen Augen" vergeben worden, die Auszeichnungen für die besten internationalen Filme. Das Transgender-Drama „Girl" des belgischen Regiedebütanten Lukas Dhont gewann dabei in der Kategorie bester Spielfilm. Sein Werk war bereits in Cannes als bester Erstlingsfilm ausgezeichnet worden. Der Preis für den besten Dokumentarfilm ging an die dänischen Filmemacher Janus Metz und Sine Plambech für ihre Produktion „Heartbound". Der deutsche Regisseur Wim Wenders wurde für sein Lebenswerk geehrt.

Regisseurin und Drehbuchautorin Audrey Wells ist tot Sie war für Drehbücher mit starken Frauenfiguren bekannt Die amerikanische Regisseurin und Drehbuchautorin Audrey Wells ist tot. Sie wurde 58 Jahre alt. Wells starb am Donnerstag, einen Tag vor der US-Kinopremiere ihres neuen Films "The Hate U Give", für den sie das Drehbuch geschrieben hatte. Sie war für Drehbücher mit starken Frauenfiguren bekannt, darunter die Vorlagen für die Filme "Lügen haben lange Beine" und "Darf ich bitten?" Ihr Drehbuch für "The Hate U Give" basiert auf dem Romandebüt der Amerikanerin Angie Thomas. Darin schildert sie das Schicksal eines schwarzen Teenagers vor dem Hintergrund von Polizeiwillkür und Rassenunruhen. Das Coming-of-Age-Drama soll im Januar in die deutschen Kinos kommen.

Olivia de Havilland setzt Gerichtsstreit um TV-Serie fort Vorwurf: Rufschädigung Die Filmlegende Olivia de Havilland (102) setzt ihren Gerichtsstreit um die TV-Serie "Feud" vor dem höchsten US-Gericht fort. Sie ist vor allem für ihre Rolle als Melanie Hamilton im Südstaatenepos "Vom Winde verweht" (1939) bekannt. Ihre Anwälte reichten am Freitag vor dem Supreme Court in Washington einen Antrag ein, das frühere Urteil eines Berufungsgerichts zu revidieren. Ende März hatte de Havilland eine Niederlage erlitten, als ihre 2017 eingereichte Klage gegen den US-Sender FX von einem Richtergremium in Los Angeles verworfen wurde. De Havilland wirft dem Sender FX und Regisseur Ryan Murphy vor, sie in der TV-Serie "Feud: Bette and Joan" unerlaubterweise und zudem falsch porträtiert zu haben. So seien ihr etwa falsche Aussagen in den Mund gelegt und dadurch ihr guter Ruf geschädigt worden.