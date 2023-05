Heikle Vermittlungsmission

Scholz' Ostafrika-Reise in Äthiopien

03:48 Minuten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l.) spricht mit Mousa Faki Mahamat, Vorsitzender der Kommission der Afrikanischen Union, dass Deutschland sichg dafür einsetzt, dass die Afrikanische Union Mitglied der G20 wird. © picture alliance / dpa / Michael Kappeler

Clement,Kai · 05. Mai 2023, 05:09 Uhr

Erst seit einem halben Jahr herrscht der Waffenstillstand im Bürgerkriegsland Äthiopien. Doch der Konflikt im benachbarten Sudan heizt die Lage in der gesamten Region an. Deswegen will Bundeskanzler Olaf Scholz eine neue Afrika-Strategie verfolgen.