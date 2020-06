Kulturnachrichten

Samstag, 6. Juni 2020

Schloss Versailles wieder geöffnet Mit Schloss Versailles hat eine der beliebtesten Touristenattraktionen Frankreichs wieder geöffnet: Das Schloss des "Sonnenkönigs" empfängt erstmals seit fast drei Monaten wieder Besucher. Allerdings gelten wegen der Coronavirus-Pandemie strenge Auflagen. Die Zahl der Besucher ist pro Tag auf 4500 beschränkt - normalerweise werden sechs Mal so viele Gäste gezählt. In den Räumen gilt eine Maskenpflicht. Die Besucher müssen zudem markierten Wegen folgen, um Ansammlungen zu vermeiden. Auch andere französische Schlösser hatten zuvor wieder geöffnet, weitere französische Sehenswürdigkeiten sollen bis Juli folgen. Das Louvre-Museum mit der Mona Lisa öffnet am 6. Juli seine Pforten. Für den Eiffelturm steht noch kein Termin fest. Mit mehr als 29.000 Todesfällen ist Frankreich eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder.

Moskau eröffnet mitten in Corona-Krise Buchmesse Trotz anhaltend hoher Corona-Infektionen hat in Moskau mitten auf dem Roten Platz eine Buchmesse begonnen. Es sei wichtig, wieder ins Leben zurückzukehren, teilten die Veranstalter mit. Die Buchmesse dauert drei Tage und findet im Freien statt. Bei den Besuchern werde am Eingang die Temperatur gemessen. Außerdem müssten die Gäste wie in der ganzen Stadt vorgeschrieben Mund-Nasen-Schutz sowie Handschuhe tragen. Es ist eines der ersten Kulturevents in Moskau seit Einführung der strengen Ausgangssperren im Frühjahr. Andere größere Veranstaltungen sind wegen der Pandemie weiterhin verboten.

Madrider Prado wieder geöffnet Der Prado in Madrid hat nach fast dreimonatiger Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Zugänglich ist zunächst nur ein Drittel der Ausstellungsfläche, und es dürfen nur 1800 Besucher gleichzeitig und unter strengen Sicherheitsauflagen hinein. In der Sonderausstellung "Reencuentro" sind erstmals Werke wie "La Anunciación" (Die Verkündigung) von Fra Angelico, "El Descendimiento" (Die Kreuzabnahme) von Rogier van der Weyden und "Las Hilanderas" (Die Spinnerinnen) von Diego Velázquez gemeinsam zu sehen. Insgesamt werden 250 Werke gezeigt, von denen 190 neu platziert wurden. Der Prado war wegen der Pandemie am 12. März geschlossen worden. In der Zeit der Zwangsschließung hatte der Online-Auftritt des Museums großen Zulauf. Mit mehr als 8600 Gemälden, Zeichnungen, Drucken und bis zu 700 Skulpturen ist der Prado eines der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt.

Für Autorin Regula Venske ist Religion wichtig Die Schriftstellerin Regula Venske fühlt sich von Religion angesprochen - und ist deshalb nach Jahren wieder in die Evangelisch-Lutherische Kirche eingetreten. "Es ist Teil meiner Lebensgeschichte und fühlt sich richtig an", sagte Venske, die seit 2017 auch Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland ist, der Deutschen Presse-Agentur. Die preisgekrönte Autorin von Kriminalromanen, Jugend- und Sachbüchern erklärte: "Mit 16 las ich Sartre, als ich mit Grippe im Bett lag. Nach einem Fiebertraum wachte ich auf und dachte, es gibt keinen Gott." Doch obwohl eine aufgeklärt-intellektuelle Weltsicht es ihr eigentlich verboten habe und ihr zudem einige Kirchenvertreter bigott vorgekommen seien, sei eine Sehnsucht geblieben, erinnerte sich die Autorin. Inzwischen sei ihr wichtig, "dass man sich nicht nur über Vernunft definiert. Der Mensch ist komplexer", resümierte Venske. Sie bezeichne sich aber immer noch als Agnostikerin.

Börsenverein würdigt Kreativität der Buchhandlungen Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, hat die Buchhandlungen für ihren kreativen Umgang mit der Corona-Pandemie gelobt. Viele Buchhändler hätten aus ihrer Beratungs- und Präsenzbuchhandlung in kürzester Zeit eine Versandbuchhandlung gemacht, sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Die Buchhändler waren per Lastenrad unterwegs. Da hat sich auch niemand über mangelnde Perfektion beklagt." Dies müsse man nun auch für die Buchmesse hinbekommen. Die Frankfurter Buchmesse soll vom 14. bis 18. Oktober in deutlich reduzierter Form in den Messehallen und zudem mit virtuellen Angeboten stattfinden. "Wir werden sicher niedrigere Budgets haben und mehr improvisieren müssen", sagte Schmidt-Friderichs.

Facebook will seine Richtlinien nun doch überprüfen Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat angekündigt, nun doch die Richtlinien des Konzerns im Umgang mit staatlicher Gewaltandrohung zu überprüfen. Zuvor hatten Facebook-Mitarbeiter gegen den Umgang des Online-Dienstes mit Botschaften von US-Präsident Trump protestiert, einige hatten gekündigt. Der Kurznachrichtendienst Twitter hatte einen Beitrag Trumps als "gewaltverherrlichend" gekennzeichnet. In diesem hatte der US-Präsident als Reaktion auf die Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd gedroht: "Wenn das Plündern beginnt, beginnt das Schießen." Im Gegensatz dazu hatte es Zuckerberg für Facebook mit Verweis auf die Meinungsfreiheit bisher abgelehnt, gegen Beiträge Trumps vorzugehen. Nun werde geprüft, neben der bisherigen Vorgehensweise, einen Post entweder zu löschen oder stehenzulassen, Alternativen zu finden.

Tenor Schager fordert Hilfen für Künstler Der österreichische Opernsänger Andreas Schager fordert mehr Hilfe für freischaffende Künstler in der Corona-Krise. "Für viele Kollegen ist die Situation ganz schlimm", sagte der Heldentenor dem "Nordbayerischen Kurier". "Sie sind ein halbes Jahr ohne jegliche Einkünfte." Schager plädierte dafür, bereits geschlossene Verträge zu Kurzarbeiterregelungen, "sprich zu 60 bis 80 Prozent", auszubezahlen, auch wenn die Aufführungen ausfallen. Freischaffende Künstler säßen zwischen allen Stühlen und hätten keine Lobby. "Die Opernhäuser sagen: Wir haben auch kein Geld und können nicht bezahlen", sagte Schager. "Und die Politik sagt: Das ist Sache der Opernhäuser. Jeder dreht sich weg und viele freischaffende Künstler bleiben auf der Strecke. Das ist wirtschaftlich ein Desaster und eine große Ungerechtigkeit." Schager hätte in diesem Jahr bei den Bayreuther Festspielen den Siegfried in einer Neuinszenierung von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" singen sollen.

Kalifornien will Dreharbeiten wieder erlauben Nach rund drei Monaten Drehpause könnte der Film- und Fernsehbetrieb in Hollywood bald wieder anlaufen. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom gab grünes Licht für einen Produktionsbeginn ab dem 12. Juni. Rund um die Drehorte darf jedoch eine kritische Schwelle von Covid-19-Fallzahlen nicht überschritten werden, es muss ausreichende Testkapazitäten geben und die Produktionsteams müssen strikte Hygieneregeln befolgen. In den letzten Monaten lag der Unterhaltungsbetrieb an US-Standorten quasi lahm. Film- und TV-Produktionen wurden gestoppt, Kinostarts weltweit abgesagt. Davon betroffen waren unter anderem Großprojekte wie "Mission: Impossible 7", "The Little Mermaid", "Nightmare Alley" und "The Last Duel".

Wiener Musikleben startet mit Barenboim und Levit Österreichs Spitzenorchester sind am Abend in Wien mit zwei großen Namen der klassischen Musik auf die Bühne zurückgekehrt. Pianist und Dirigent Daniel Barenboim spielte im Goldenen Saal des Musikvereins mit den Wiener Philharmonikern ein Klavierkonzert von Mozart. Anschließend erklang Beethovens Fünfte Sinfonie. Die Wiener Symphoniker beendeten die Corona-Pause mit dem 33-jährigen Pianisten Igor Levit, der im Wiener Konzerthaus ebenfalls ein Klavierkonzert von Mozart spielte. Beide Konzerte fanden wegen der aktuellen Vorschriften vor lediglich 100 Zuschauern statt. Levit hatte erst vor wenigen Tagen mit einem 16-stündigen Klaviermarathon auf die coronabedingte Notlage von Künstlern aufmerksam gemacht.