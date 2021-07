Kulturnachrichten

Mittwoch, 28. Juli 2021

Schlagzeuger Joey Jordison mit 46 Jahren gestorben Der Schlagzeuger Joey Jordison, Mitgründer der US-amerikanischen Band Slipknot, ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Dienstag mit. Jordison galt als einer der einflussreichsten Metal-Schlagzeuger seiner Generation. Der im Bundesstaat Iowa geborene Musiker war eines der drei Gründungsmitglieder von Slipknot und verhalf der neunköpfigen Band in den frühen 2000er Jahren zu weltweitem Ruhm. Bekannt wurde die Gruppe unter anderem durch ihre Bühnen-Outfits mit Horrormasken und Overalls und durch ihre aggressive, düstere Musik. 2006 gewann die Band für ihr drittes Album zusammen mit dem Produzenten Rick Rubin ihren ersten Grammy. 2010 wurde Jordison von den Lesern des Schlagzeugmagazins "Rhythm" zum besten Schlagzeuger der vergangenen 25 Jahre gewählt. Jordison und Slipknot trennten sich 2013.

Rabbiner begrüßen Auszeichnung der SchUM-Städte Europäische Rabbiner haben sich erfreut über die Auszeichnung des jüdischen Kulturguts in Mainz, Speyer und Worms als neues UNESCO-Weltkulturerbe geäußert. Diese Entscheidung zeige, "welchen wertvollen Beitrag jüdische Kultur seit vielen Jahrhunderten auch für Europas Kultur leistet", betonte am Mittwoch der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER), Moskaus Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt. Von den sogenannten SchUM-Städten Speyer, Worms und Mainz seien entscheidende Impulse für die Entwicklung des Judentums ausgegangen, erklärte Goldschmidt. Er wünsche sich, dass auch von den ersten jüdischen Welterbestätten in Deutschland ein Impuls ausgehe: "Dass sie ein Ort des Austausches und des gegenseitigen Lernens voneinander sind, um mehr über jüdisches Leben zu erfahren und offensichtliche Wissenslücken über das Judentum zu schließen."

Bund und Länder fördern Originalerhalt in Archiven Die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) fördert 35 Modellprojekte in Archiven und Bibliotheken. Die KEK teilte am Mittwoch mit, Bund und Länder stellten dafür rund 480.000 Euro bereit. Zu den Modellprojekten gehören unter anderem die konservatorische Bearbeitung der Akten des Archäologen Heinrich Schliemann (1822-1890). Diese sind im Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin beheimatet. Zudem will die Kunstsammlung der Universität Leipzig Zeugnisse einer Weltumseglung sichern und den wissenschaftlich-zeichnerischen Nachlass von Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau (1768-1857) umfassend restaurieren. Ein weiteres Projekt: Die Generaldirektion der staatlichen Archive in Bayern entwickelt ein Konzept für Bestandserhaltungsboxen für den Alltag. Die KEK wurde vor zehn Jahren gegründet. Bislang bewilligte sie nach eigenen Angaben 380 Projekte und stellte dafür rund 4,7 Millionen Euro bereit.

Frauen bei Brauchtums-Fischen nicht ausschließen Im Streit um den Ausschluss von Frauen bei einem Brauchtums-Fischen im Allgäu haben die Veranstalter vor Gericht eine weitere Niederlage erlitten. Der Verein, der in Memmingen den jährlichen Fischertag veranstaltet, muss weibliche Mitglieder am Höhepunkt des Fests, dem Ausfischen des Stadtbachs, teilnehmen lassen, urteilte das Memminger Landgericht am Mittwoch. Bislang war dies laut Satzung Männern vorbehalten. Dagegen hatte eine Frau vor dem Memminger Amtsgericht geklagt und gewonnen. Der Fischertagsverein legte daraufhin Berufung gegen das Urteil ein. Beim Fischertag springen die Teilnehmer jedes Jahr im Sommer in den Memminger Stadtbach und holen Forellen aus dem Wasser. Wer den größten Fisch fängt, wird Fischerkönig. Nach Angaben des Fischertagsvereins geht diese Tradition bis ins 16. Jahrhundert zurück. Das Urteil könnte wegweisend für Männerbastionen bei Vereins-Veranstaltungen sein, ist aber noch nicht rechtskräftig. Der Memminger Verein will am Donnerstag darüber entscheiden, ob er Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe einlegt.

Moderator nach rassistischem Kommentar entlassen Das griechische Staatsfernsehen ERT hat am Dienstag einen Moderator seines Olympia-Morgenmagazins wegen eines rassistischen Kommentars entlassen. Dimosthenis Karmoiris hatte am Morgen über den Sieg des südkoreanischen Tischtennis-Athleten Youngsik Jeoung gegen den Griechen Panagiotis Gionis berichtet. Er sagte über den Südkoreaner, er könne nicht verstehen, wie "diese Leute den Ball mit diesen schmalen Augen hin und her verfolgen können". Sofort danach brach in sozialen Medien eine Welle der Empörung gegen Karmoiris los. Wenige Stunden später verkündete die Direktion des Staatsfernsehens dann dessen Entlassung, mit der Begründung, rassistische Kommentare würden in dem Sender nicht geduldet.

Garten "Sítio Roberto Burle Marx" ist Welterbe Der frühere Wohnsitz des deutschstämmigen Landschafts-Architekten Roberto Burle Marx ist in die Welterbe-Liste der UNESCO aufgenommen worden. Der "Sítio Burle Marx" in Rio de Janeiro ist damit die 23. Welterbe-Stätte in Brasilien. Es handele sich um ein Labor für botanische und landschaftliche Experimente, das die Arbeit Burle Marx' zusammenfasse, hieß es in einer Mitteilung der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Der 1994 gestorbene Landschaftsarchitekt gilt als Begründer des modernen tropischen Gartens.

Die New Yorker Met will nur geimpftes Publikum Die "Metropolitan Opera" in New York wird in der kommenden Spielzeit nur Zuschauerinnen und Zuschauer einlassen, die einen kompletten Impfschutz nachweisen können. Dies gelte auch für die auftretenden Künstler, teilte das Opernhaus mit. Selbst Kinder unter zwölf Jahren - die derzeit nicht geimpft werden dürfen - dürfen das Haus nicht betreten, auch wenn sie von geimpften Erwachsenen begleitet werden. Die Met ist seit Pandemie-Beginn im März 2020 geschlossen. Nun hofft die Leitung, Ende September wieder öffnen zu können.

Einzelexemplar von Rap-Album veräußert Behörden haben ein Album der Rap-Gruppe "Wu-Tang Clan" weiterverkauft, das beim umstrittenen US-Pharma-Manager Martin Shkreli beschlagnahmt worden war.

Das Album, von dem es ein einziges Exemplar gibt, sei als Teil der Pfandmasse veräußert worden, teilte ein Gericht in New York mit. Wer das Werk mit dem Titel "Once Upon a Time in Shaolin" zu welchem Preis gekauft hat, das wurde nicht mitgeteilt. Shkreli hatte es 2015 für rund zwei Millionen Dollar erworben. Das wurde in der Musikszene kritisiert, weil die Veröffentlichung dadurch einem größeren Publikum vorenthalten blieb. Nachdem er 2018 wegen Wertpapier-Betrugs zu sieben Jahren Haft und einer Geldstrafe in Millionenhöhe verurteilt worden war, wurde das Album beschlagnahmt.

Limes und jüdisches Kulturgut werden Welterbe Deutschland erhält zwei neue Welterbestätten. Zum ersten Mal zeichnete die UNESCO jüdisches Kulturgut in Deutschland aus, indem sie die Auszeichnung den sogenannten SchUM-Stätten Mainz, Worms und Speyer als Wiege des europäischen Judentums verlieh. Auch der Niedergermanische Limes als Teil der Grenze des antiken Römischen Reiches wurde als neues Welterbe eingestuft. Das Welterbe-Komitee traf die Entscheidungen überraschend noch am Dienstag bei seiner Sitzung im chinesischen Fuzhou. Nach der Auszeichnung der Kurorte Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen gemeinsam mit acht anderen europäischen Bädern sowie der Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt am Wochenende kann sich Deutschland nun mit vier neuen Welterbetiteln schmücken. Die SchUM-Stätten Mainz, Worms und Speyer in Rheinland-Pfalz sind Orte des jüdischen Mittelalters und werden auch "Jerusalem am Rhein" genannt. SchUM ist eine Abkürzung aus den mittelalterlichen hebräischen Anfangsbuchstaben der Städte. Der Limes war ein knapp 400 Kilometer langer Teil der Außengrenze des antiken Römischen Reichs. Er reichte vom heutigen Bad Breisig südlich von Bonn bis in die Nähe des niederländischen Katwijk. Archäologinnen und Archäologen aus beiden Ländern hatten den Antrag gemeinsam erarbeitet. Deutschland hat jetzt 50 Welterbestätten.

Auszeichnungen für Franz Schuh und Hubert Wolf Der Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay geht in diesem Jahr an den Österreicher Franz Schuh. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt am Dienstag mit. Eine weitere Auszeichnung, den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, verleiht sie dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Die Auszeichnungen sind mit je 20.000 Euro dotiert und werden am 6. November im Staatstheater Darmstadt verliehen. Franz Schuh nehme mit seinen Essays "eine solitäre Position im deutschsprachigen literarischen Leben ein", lobte die Jury. 2021 erschien von ihm der Band "Lachen und Sterben". Hubert Wolf mache historische und politische Einflüsse auf die katholische Lehre transparent, hieß es. Der Kirchenhistoriker veröffentlichte zuletzt "Der Unfehlbare: Pius IX. und die Erfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert".

Juristische Nachschlagewerke verlieren NS-Namen Einige Standardwerke der deutschen Rechtswissenschaft werden künftig nicht mehr nach Namensgebern aus der Zeit des Nationalsozialismus' betitelt. Betroffen sind zum Beispiel die Standardwerke "Palandt", der wichtigste juristische Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, und "Schönfelder", eine bekannte Gesetzessammlung. Beide Werke stammen aus dem Verlag C.H. Beck. Am Dienstag gab der Verlag bekannt, dass beide Bücher umbenannt werden: Der "Palandt" soll den Namen von Christian Grüneberg tragen, er ist seit 2006 Richter am Bundesgerichtshof. Auch die Gesetzessammlung "Schönfelder" bekommt einen neuen Namen. Sie wird künftig vom Präsidenten des Deutschen Juristentags, Mathias Habersack, herausgegeben und soll nach ihm benannt werden. Habersack ist Professor für bürgerliches Recht und Unternehmensrecht an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.