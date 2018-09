"Schlafwandler"-Autor beim Deutschen Historikertag Woran forschen Sie gerade, Christopher Clark?

Christopher Clark im Gespräch mit Winfried Sträter

Christopher Clark ist Professor für Neuere Europäische Geschichte im britischen Cambridge. (picture alliance / dpa / Thilo Schmülgen)

Er stammt aus Australien, lehrt an der Universität Cambridge: Mit dem Bestseller "Die Schlafwandler" über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde Christopher Clark zum Star-Historiker in Deutschland – und war Gast beim Historikertag in Münster.