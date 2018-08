Kulturnachrichten

Dienstag, 21. August 2018

Schiller-Brief wird für guten Zweck versteigert In dem Brief schildert Schiller Eindrücke einer Reise nach Stuttgart Einen handgeschriebenen Brief von Friedrich Schiller versteigert das Stuttgarter Auktionshaus Eppli für einen guten Zweck. Der Erlös für das Schreiben aus dem Jahr 1794 soll je zur Hälfte der evangelischen württembergischen Landeskirchenstiftung sowie der Stiftung von Auma Obama, Schwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama, zugutekommen. Der Brief sei zweifelsfrei echt, sagte Helmuth Mojem vom Deutschen Literaturarchiv Marbach in Stuttgart. In dem Brief an den befreundeten Schriftsteller Christian Gottfried Körner beschreibt Schiller Eindrücke eines mehrwöchigen Aufenthalts in Stuttgart. "Die Künste blühen hier", verkündet der Literat und lobt das "vortreffliche Orchester und sehr gute Ballet". Schiller bedauert lediglich, dass es unter den Gelehrten "mehr Mittelköpfe, als vorzügliche Genies" gebe. Versteigert wird das Dokument am 23. oder 24. November in Stuttgart. Zu den weiteren Benefizstücken gehören ein Brief von Marie-Louise von Österreich, der zweiten Ehefrau Napoleons, eine Luxustasche der Bloggerin Caro Daur, der 1,6 Millionen Menschen im Netz folgen, sowie ein signiertes Sportshirt von Tennislegende Steffi Graf.

20 Millionen Euro Spenden für Berliner Schloss fehlen Die Baukosten sind mit rund 600 Millionen Euro veranschlagt Gut ein Jahr vor der Eröffnung des Berliner Schlosses fehlen noch Spenden von 20 Millionen Euro für die Rekonstruktion der historischen Fassaden. Wilhelm von Boddien, der Vorsitzende des Fördervereins, zeigte sich aber zuversichtlich, bei den Tagen der offenen Baustelle am kommenden Wochenende einen Teil der Lücke schließen zu können. Bisher hat der Förderverein seinen Angaben zufolge 85 der insgesamt zugesagten 105 Millionen Euro gesammelt. In der rekonstruierten Hohenzollern-Residenz soll unter dem Namen Humboldt Forum vom kommenden Jahr an ein neues Museums- und Kulturzentrum öffnen. Insgesamt sind die Baukosten auf rund 600 Millionen Euro veranschlagt, den größten Teil zahlt der Bund.

Tschechische Filmemachen treten in Hungerstreik Sie wollen damit ihren inhaftierten Kollegen Oleg Sentsov unterstützen Sieben tschechische Filmemacher haben angekündigt, in den Hungerstreik zu treten, um ihren ukrainischen Kollegen Oleg Sentsov zu unterstützen, der in Russland inhaftiert ist. Sie Oleg Sentsov befindet sich seit 100 Tagen im Hungerstreik. Sein Gesundheitszustand sei kritisch. Sentsov, Gegner der russischen Annexion der Krim, wurde 2015 wegen Teilnahme an einer Verschwörung zu terroristischen Anschlägen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Senzow hat diese Vorwürfe zurückgewiesen und es abgelehnt, ein Gnadengesuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin einzureichen. Für den Beginn des Hungerstreiks wählten Sentsovs Unterstützer das 50. Jubiläum zum Ende des Prager Frühlings. Der Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts vor 50 Jahren beendete den "Prager Frühling" gewaltsam.

Polina Semionova ist Tänzerin des Jahres 33-jährige wird zum zweiten Mal geehrt Die russische Primaballerina Polina Semionova ist zur Tänzerin des Jahres gewählt worden. Das ergab die jährliche Umfrage der Fachzeitschrift "Tanz". Semionova tritt unter anderem am Staatsballett Berlin auf und ist Professorin an der Staatlichen Ballettschule Berlin. Die 33-jährige erhielt die Auszeichnung bereits 2007. Tänzer des Jahres ist Trajal Harrell aus den USA, Choreografin des Jahres die Kanadierin Crystal Pite. Ihre Inszenierungen feierten "Wert und Würde des Menschen", heißt es zur Begründung. Auf eine Kompanie des Jahres konnten sich die Kritiker nicht einigen. Zu vielfältig waren die Antworten der mehr als 40 weltweit befragten Tanz-Experten.

Cabello Gewinnerin der MTV Video Music Awards Sängerin gewinnt Preise für "Beste Künstlerin" und "Bestes Video" Die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello ist eine der großen Gewinnerinnen der MTV Video Music Awards. Sie wurde in New York als "Beste Künstlerin" und für das "Beste Video" ausgezeichnet. Der Preis für den "Besten Song" ging an Post Malone featuring 21 Savage für "Rockstar". Beste "Neue Künstlerin" wurde Rapperin Cardi B. In der Kategorie "Bester Pop" gewann Ariana Grande mit "No Tears Left to Cry", in der Kategorie "Bester Hip Hop" Nicki Minaj mit "Chun-Li". Jennifer Lopez wurde für ihr Lebenswerk geehrt. Ein politisches Zeichen gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump setzten Rapper Logic und Sänger Ryan Tedder in der Radio City Music Hall: Gemeinsam mit mehr als 20 jungen Migranten und deren Eltern trugen sie auf der Bühne weiße T-Shirts mit der Botschaft "Wir sind alle Menschen". Damit protestierten sie gegen die von Behörden erzwungenen Trennungen von illegal eingereisten Migranten und deren Kindern an der Grenze zu Mexiko.

"The Eagles" mit meistverkauftem US-Album Rockband verdrängt Michael Jacksons "Thriller" von Platz 1 Das Album „Their Greatest Hits (1971-1975) der US-Rockband "The Eagles" ist die meistverkaufte Musikaufnahme in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Das teilte der Verband der Musikindustrie RIAA mit. Danach hat sich das Album seit der Veröffentlichung 1976 mehr als 38 Millionen Mal verkauft – Online-Streams eingerechnet. Das entspreche 38 Platinauszeichnungen. Die Eagles verdrängten Michael Jackson vom ersten Platz, dessen Album „Thriller seit der Veröffentlichung 1982 rund 33 Millionen Mal verkauft oder online gestreamt wurde. Auf dem dritten Rang stehen wieder die Eagles mit dem Album "Hotel California" von 1976, das sich rund 26 Millionen Mal verkauft hat.

Kommission soll Streit um Franz Marc-Gemälde klären Stadt Düsseldorf und jüdische Erben stimmen zu Im Streit zwischen der Stadt Düsseldorf und jüdischen Erben um das Gemälde „Füchse" von Franz Marc soll die beratende Kommission für Raubkunstfälle vermitteln. Wie die Deutsche Presse Agentur berichtet, erklärten sich beide Seiten dazu bereit. Der Wert des Bildes von 1913, das im Düsseldorfer Museum Kunstpalast ausgestellt ist, wird auf rund 14 Millionen Euro geschätzt. Bisher hatten es die Erben des Kaufmanns Kurt Grawi abgelehnt, das Gremium einzuschalten. Dieser hatte das Bild 1928 erworben. Jetzt aufgetauchten Akten zufolge hatte er das Gemälde 1939 an einen Freund nach New York verschifft. Nach Ansicht der Stadt Düsseldorf muss das Bild nicht zurückgegeben werden. Es sei im Ausland zu einem für damalige Verhältnisse marktgerechten Preis veräußert worden. Zudem habe der Voreigentümer über den Erlös frei verfügen können.