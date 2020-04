Kulturnachrichten

Montag, 6. April 2020

Schauspielerin Shirley Douglas ist tot Die kanadische Schauspielerin und Aktivistin Shirley Douglas ist gestorben. Das gab ihr Sohn, der Schauspieler Kiefer Sutherland, über Twitter bekannt. Sie starb demnach nach Komplikation mit einer Lungenentzündung. Es gebe aber keinen Zusammenhang mit der Lungenerkrankung Covid-19, betonte Sutherland. Douglas wurde 86 Jahre alt. Douglas arbeitete mit Regisseuren wie Stanley Kubrick ("Lolita") und David Cronenberg ("Dead Ringers") zusammen. Zeit ihres Lebens engagierte sie sich politisch, unter anderem für die Bürgerrechtsbewegung und das kanadische Gesundheitssystem. 1965 heiratete sie den kanadischen Schauspieler Donald Sutherland.

Das Klassikfestival "Prager Frühling" findet nur online statt Das traditionsreiche Klassikfestival "Prager Frühling" findet in diesem Jahr wegen der Coronakrise nur online statt. Man habe sich für diese alternative Form entschieden, damit Musik selbst in dieser schwierigen Situation den Zuhörern Hoffnung bringen könne, sagte Festivaldirektor Belor. Geplant ist, dass im Mai rund zehn Konzerte kostenlos auf den Internetseiten des Festivals gestreamt werden. Darunter ist Franz Schuberts "Winterreise". Das Musikfestival Prager Frühling findet seit 1946 statt.

Papst Franziskus ruft zu Mut in Corona-Krise auf Papst Franziskus hat in seiner Predigt zum Palmsonntag zu Mut in der Corona-Krise aufgerufen. "Heute, in dieser dramatischen Situation der Pandemie, angesichts so vieler zerbröckelnder Gewissheiten, angesichts so vieler enttäuschter Erwartungen, in diesem Gefühl bedrückender Verlassenheit, sagt Jesus zu einem jeden: 'Nur Mut! Öffne dein Herz meiner Liebe'", sagte Franziskus. Der Pontifex sprach nicht wie üblich auf dem Petersplatz zu den Gläubigen, sondern wandte sich per Livestream an sie. Damit brach der Vatikan angesichts der Pandemie mit einer jahrhundertealten Tradition zum Auftakt der Karwoche. Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem vor seiner Kreuzigung.

Die Sängerin Helin Bölek ist beigesetzt worden In Istanbul ist die Musikerin Helin Bölek beigesetzt worden. Die 28-Jährige war Mitglied der populären türkischen Folkrock-Band "Grup Yorum", die auch in Deutschland viele Anhänger hat. Bölek war am Freitag nach 288 Tagen Hungerstreik gestorben. Mit ihrem Fasten wollte die Musikerin gegen die Regierung des türkischen Präsidenten Erdogan protestieren. Trotz Beschränkungen wegen Corona kamen zur Beerdigung mehrere Hundert Menschen. Dabei kam es auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei, die laut Augenzeugenberichten Tränengas auf die Demonstrierenden schoss.

Bonner Kirschblüte zieht viele Besucher an Der Beginn der Kirschblüten-Saison in der Bonner Altstadt hat trotz Corona-Krise viele Besucher angezogen. In den vergangenen Jahren sahen zehntausende Zuschauer die pinkfarbene Blütenpracht. In diesem Jahr hatten die Behörden wegen der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus die Bürger aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Trotzdem kamen die Besucher zu Hunderten, traten aber laut Medienberichten meist in Zweiergruppen auf, so dass die anwesende Polizei nicht einschreiten musste.