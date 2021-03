Kulturnachrichten

Freitag, 5. März 2021

Schauspielerin Katharina Matz ist tot Die Schauspielerin Katharina Matz ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das hat das Deutsche Theater in Berlin einen Tag nach ihrem Tod mitgeteilt. Ihre Karriere hatte 1954 begonnen, nachdem sie Wolfgang Langhoff nach der Ausbildung in Magdeburg an die Spree geholt hatte. Bald darauf wechselte Katharina Matz zu Ida Ehre an die Hamburger Kammerspiele und dann ans Thalia Theater. Noch bis Anfang vergangenen Jahres arbeitete sie mit Regisseuren wie Jürgen Flimm, Leander Haußmann und Stephan Kimmig zusammen. Ebenfalls seit 1954 drehte Katharina Matz auch für Kino und Fernsehen. Ihre letzte TV-Rolle spielte sie 2020 im Tatort "Ein paar Worte nach Mitternacht".

Corona-Ausbruch an der Mailänder Scala An der Mailänder Scala ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Im Ballett des Opernhauses seien 35 Mitglieder der Tanztruppe positiv getestet worden, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Hinzu kämen drei Mitglieder des Leitungsteams. Da es auch positive Corona-Tests bei Sängern gegeben habe, seien die Proben ausgesetzt worden, hieß es. Für das Publikum sind die Theater in Italien aus Corona-Schutz-Gründen geschlossen. Doch die Häuser arbeiten oft weiter, um Aufführungen zu streamen und ins Netz zu stellen. Die Regierung in Rom hatte diese Woche angekündigt, dass Häuser in Regionen mit moderatem Ansteckungsrisiko, also in den sogenannten Gelben Zonen, Ende März wieder öffnen dürfen.

Haushaltsausschuss stimmt für "Neustart Kultur" Auch der Haushaltsausschuss des Bundestags hat für eine zusätzliche Milliarde Euro für das Corona-Hilfsprogramm "Neustart Kultur" gestimmt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hatte sie Kunst- und Kulturschaffenden bereits Anfang Februar versprochen; das Kabinett hatte zugestimmt. Ausgebaut werden damit Stipendien-Programme im Bereich Musik, Literatur und Darstellende Künste und neue Programme, mit denen nach Aussage von Grütters "bisherige Förderlücken" geschlossen werden sollen. Spartenübergreifend soll Theatern, Konzerthäusern, Festivals und Clubs bis zur Wiederaufnahme des Betriebs geholfen werden.

Jean-Luc Godard zieht sich zurück "Ich beende mein Leben als Filmemacher, mein Leben als Regisseur, indem ich diese beiden Drehbücher fertig stelle. Dann verabschiede ich mich von den Filmen." Das sagte Jean-Luc Godard in einem Interview für das Kerala-Filmfestival in Indien. Das aktuelle Projekt des 90-Jährigen ist für den französisch-deutschen Fernsehsender Arte gedacht. Godard hat in seiner fast 70 Jahre währenden Karriere 54 Filme gemacht. "Außer Atem" mit Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg war einer der ersten; "Bilderbuch" heißt der bislang letzte. 2010 erhielt der Meister der Nouvelle Vague einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Es war seine zwanzigste internationale Auszeichnung.

Erste Bären bei der Berlinale Bei den virtuellen Filmfestspielen in Berlin sind die ersten Preisträger bekanntgegeben worden. In der Berlinale-Sparte "Kurzfilm" erhält Regisseurin Olga Lucovnicova aus Moldau einen Goldenen Bären für "Mein Onkel Tudor". Die 20 Minuten lange Koproduktion aus Belgien, Portugal und Ungarn erzählt von einem Kindheitstrauma in einer idyllisch erscheinenden Umgebung. Ein Silberner Bär geht nach China an Zhang Dalei für seine Geschichte über den Besuch beim Großvater. Die Preise sollen beim Berlinale-"Summer Special" im Juni verliehen werden. Der Jury gehörten der ägyptische Künstler Basim Magdy, die österreichische Kamerafrau Christine A. Maier und der deutsche Schauspieler Sebastian Urzendowsky an.