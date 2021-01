Kulturnachrichten

Freitag, 8. Januar 2021

Schauspieler Thomas Gumpert mit 68 gestorben Der aus der Fernsehserie "Verbotene Liebe" bekannte Schauspieler Thomas Gumpert ist tot. Er sei "nach kurzer schwerer Krankheit" gestorben, teilte seine Agentur mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Zuschauer kennen Gumpert vor allem in der Rolle des Johannes Graf von Lahnstein, die er von 2003 bis 2008 in der ARD-Vorabendserie "Verbotene Liebe" spielte. Im Anschluss war er in mehr als 120 Folgen der ZDF-Telenovela "Alisa- Folge deinem Herzen" zu sehen. Er hatte auch viele Gastauftritte, etwa bei der RTL-Reihe "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" oder beim ARD-"Polizeiruf 110". Zudem stand Gumpert bei renommierten Theatern auf der Bühne, etwa bei der Berliner Schaubühne und beim Ernst Deutsch Theater in Hamburg. Gumpert lebte zuletzt in Berlin.

Facebook sperrt Trump bis auf Weiteres Facebook wird den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump bis auf Weiteres sperren. Trumps Konten bei dem Online-Netzwerk und auch bei der Fotoplattform Instagram sollten für mindestens zwei Wochen beziehungsweise bis zur Machtübergabe an Nachfolger Joe Biden blockiert bleiben, wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg ankündigte. Zunächst hatte Facebook Trump nur für 24 Stunden gesperrt. Auslöser für die Sperren waren Trumps Beiträge zum Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington am Mittwoch. Dazu gehörte ein Video, in dem der Präsident seine Anhänger zwar zum Rückzug aus dem US-Parlamentsgebäude aufrief - aber zugleich abermals unbelegte Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug wiederholte.

Online-Duden wird gegendert Das Online-Wörterbuch des Duden-Verlags soll in gendersensibler Sprache überarbeitet werden. Alle 12.000 Personen- und Berufsbezeichnungen sollten künftig statt einem Wortartikel zwei haben - einen für die männliche und einen für die weibliche Form, berichtete die Zeitung "Die Welt". "Arzt" und "Ärztin" beispielsweise sind bereits mit je einem eigenem Beitrag aufgeführt. Zur Begründung gab der Duden-Verlag demnach an, die männlichen Formen seien nie geschlechtsneutral gewesen, man präzisiere im Rahmen der kontinuierlichen redaktionellen Arbeit lediglich die Bedeutungsangaben. Mehrere Sprachwissenschaftler kritisierten die neuen Worteinträge.