Kulturnachrichten

Mittwoch, 13. März 2019

Schauspieler sollen US-Eliteunis bestochen haben Dutzende wohlhabende und prominente Amerikaner sollen US-Hochschulen bestochen haben, um einen Studienplatz für ihre Kinder zu ergattern. Unter den 46 Beschuldigten sind unter anderem die Schauspielerinnen Felicity Huffman ("Desperate Housewives") und Lori Loughlin ("Full House"), wie die Staatsanwaltschaft in Boston mitteilte. Beide Schauspielerinnen wurden Berichten zufolge festgenommen und sollten vor Gericht erschienen. Über einen Mittelsmann flossen in den Jahren von 2011 bis zum Februar dieses Jahres 25 Millionen Dollar an Sporttrainer und Verwaltungsangestellte von Eliteunis wie Stanford oder Yale.

Theaterkritiker Andrzej Wirth gestorben Der Theaterkritiker, Übersetzer und Gründer des Gießener Theaterinstituts Andrzej Wirth ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in Berlin. Wirth war Dozent an Universitäten wie Stanford, Harvard, Yale und Oxford bevor er 1982 das Institut für Angewandte Theaterwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen gründete. „Das war ein Grandseigneur, Gentleman und eine Erscheinung, die in diesem Kleinstadt-Uni-Kontext natürlich wahnsinnig rausstach, erinnert sich Lisa Lucassen vom Performance-Kollektiv She She Pop im Deutschlandfunk Kultur an ihre Begegnung mit Wirth während ihrer Studienjahre. Wirth leitete das Gießener Theaterinstitut bis zu seiner Emeritierung 1992 und prägte in dieser Zeit eine ganze Generation von Theatermachern.

Türkei gibt doch Arbeitserlaubnis für ZDF-Reporter Die Türkei erlaubt nun doch dem ZDF-Korrespondenten Jörg Brase die Arbeit im Land. Ankara sei nun zur jüngst verweigerten Akkreditierung bereit, teilte das ZDF auf seiner Homepage mit. Der Journalist selbst schrieb bei Twitter, er werde nun doch eine Pressekarte bekommen. "Ich werde in den kommenden Tagen nach Istanbul zurückkehren", schrieb er. Das Presseamt in Ankara hatte Brase sowie dem «Tagesspiegel»-Reporter Thomas Seibert und dem nicht ständig in der Türkei lebenden NDR-Reporter Halil Gülbeyaz vor rund zehn Tagen ohne Angabe von Gründen mitgeteilt, dass ihnen eine neue Pressekarte nicht bewilligt werde. Am Sonntag mussten Brase und Seibert deswegen die Türkei verlassen.

Säule von Cape Cross soll an Namibia zurückgehen Deutschland will eine von Namibia als koloniales Objekt zurückgeforderte Kreuzsäule an das westafrikanische Land zurückgegeben. Die Säule von Cape Cross gehört seit 1953 zu den Beständen des Museums für Deutsche Geschichte, das nach der Wiedervereinigung im Deutschen Historischen Museum aufgegangen ist. Museumspräsident Raphael Gross will nun dem Kuratorium des Hauses die Rückgabe vorschlagen. Eine Zustimmung gilt als Formsache.