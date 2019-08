Kulturnachrichten

Sonntag, 18. August 2019

Schauspieler Peter Fonda mit 79 Jahren gestorben Der amerikanische Schauspieler Peter Fonda, der durch den Kult-Film "Easy Rider" berühmt wurde, ist tot. Er sei am Freitag in seinem Haus in Los Angeles an den Folgen von Lungenkrebs gestorben, teilte die Familie des Schauspielers mit. Der Sohn von Hollywood-Star Henry Fonda und der jüngere Bruder von Jane Fonda wurde 79 Jahre alt.

Star-Pianist spielt gegen Abholzung von Wäldern Große Proteste gegen die Abholzung von Wäldern durch eine kanadische Gold-Bergbaufirma in der Nordwesttürkei dürften am Sonntag noch einmal mehr Aufmerksamkeit bekommen: Der international bekannte türkische Pianist und Komponist Fazil Say will für die Demonstranten und gegen die massive Rodung in der Provinz Canakkale ein Konzert geben. Es würden mehr als 10.000 Besucher erwartet, sagte der stellvertretende Bürgermeister der Provinzhauptstadt. Say hatte via Twitter öffentlich zum Konzert geladen, das helfen soll "das Massaker an der Natur zu stoppen". Die Proteste hatten Anfang August begonnen. Die Demonstranten, die mitunter zu Tausenden kamen, sagen, dass für den Goldabbau weit mehr Bäume gerodet würden als ursprünglich vorgesehen. Die Zahlen variieren. Dem Forstwirtschaftsprofessor Doganay Tolunay von der Universität Istanbul und Aktivisten zufolge sollen in dem Goldgrubengebiet bereits rund 200.000 Bäume gefällt worden sein, viel mehr als in einem Umweltbericht von 2013 geplant.

Der Zeichentrickfilmer Richard Williams ist tot Der Zeichentrickfilmer, Regisseur und Filmproduzent Richard Williams ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Bristol, wie seine Tochter mitteilte. Bekannt wurde Williams durch seine Arbeit an dem 1988 erschienenen Film "Falsches Spiel mit Roger Rabbit", für den er zwei Oscars erhielt. In dem Film verband er Live-Schauspiel mit Cartoon-Ausschnitten aus unterschiedlichen Zeiten. In seinem eigenen Studio, das er in England eröffnete, arbeiteten unter anderem die ehemaligen Disney-Angestellten Art Babbitt, der Schöpfer von Goofy, und Milt Kahl, der den Dschungelbuch-Tiger Shir Khan animierte.