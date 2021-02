Schauspieler Herbert Köfer Der Hundertjährige, der auf der Bühne bleibt

Susanne Burkhardt im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Der angeblich älteste aktive Schauspieler weltweit: Der 100 Jahre alte Herbert Köfer. Für die Zukunft plant er ein Filmprojekt. (Imago / Future Image / M. Wehnert)

Seit 75 Jahren steht Herbert Köfer auf der Bühne oder vor der Kamera. Er sei ein echter Volksschauspieler, sagt Theaterredakteurin Susanne Burkhardt. Jetzt ist Köfer 100 Jahre alt. Nur die Pandemie bremst ihn aus.

Für den 100-jährigen Herbert Köfer ist die Schauspielerei ein Treibstoff: In unzähligen Filmen und Theaterstücken, in Unterhaltungssendungen und Sketchen hat er seit 1946 mitgewirkt. Er sei "unglaublich vielseitig", findet unsere Theaterredakteurin Susanne Burkhardt: "Ein echter Volksschauspieler auf der einen Seite, aber auch Moderator, Kabarettist, Musiker".

Ein Starporträt von Herbert Köfer aus DDR-Zeiten (picture alliance / arkivi | -)

Besonders populär waren in der DDR der 1980er-Jahre die Serien "Rentner haben niemals Zeit" oder "Geschichten übern Gartenzaun". Köfer beherrsche aber auch das ernste Fach, so Burkhardt. Beispielsweise habe er in der Defa-Verfilmung "Nackt unter Wölfen" an der Seite von Armin Müller-Stahl einen KZ-Kommandanten gespielt.

In der kleinen DDR Millionen Menschen erreicht

Dass Köfer Westdeutschen kaum bekannt ist, führt Burkhardt auf eine "anhaltende Skepsis, vielleicht auch Ignoranz den Ostbiografien und dem Osten generell gegenüber" zurück. Möglicherweise gebe es auch eine Herablassung gegenüber dem Genre Unterhaltungskunst: "Aber, dass Köfer in der kleinen DDR und auch danach noch Millionen Menschen erreicht hat, das spricht sich dann offenbar leider nicht herum."

Politisch sei Köfer in der DDR ein "angepasster Künstler" gewesen, SED-Mitglied und mit dem Nationalpreis geehrt. Er selbst habe später gesagt, er hätte vielleicht "hier und da ein bisschen kritischer" sein sollen. Aber über eine Stasi-Tätigkeit Köfers sei nichts bekannt.

Szene aus der Serie "Auto-Fritze" mit Herbert Köfer. Im Auto sitzt Michael Degen. (IMAGO / United Archives)

Nach dem Mauerfall habe er als einer von wenigen "nahtlos" weitermachen können und beispielsweise in der Komödie am Ku'damm gespielt, aber auch in TV-Produktionen wie "In aller Freundschaft". Auch wenn ihn Corona momentan lahmlege, habe Köfer durchaus Pläne, so gebe es Filmprojekt. "Nach dem Motto der Serie 'Rentner haben niemals Zeit' wird er weiter drehen und weiter spielen, solange es geht", mutmaßt Burkhardt.

(bth)