Savoy unterstützt neuen Appell zu Kolonialgeschichte

Freitag, 14. Dezember 2018

Die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy hat sich im Deutschlandfunk positiv zum Appell für einen neuen Umgang mit der Kolonialgeschichte geäußert, der von mehr als 80 Wissenschaftlern aus der ganzen Welt unterschrieben wurde. „Was wir fordern, ist im Grunde das Ende der Arroganz. Wir empfehlen, dass die Ohren sich öffnen und das man sich eben dieser gemeinsamen Geschichte stellt, eine Geschichte der Gewalt und von asymmetrischen Machtverhältnissen, sagte Savoy. Sich seiner eigenen Geschichte zu stellen, sei eine gesellschaftlich tiefe Veränderung und diese brauche Zeit. Die Restitution spiele in der Aufarbeitung eine wichtige Rolle, erklärt die Kunsthistorikerin: „Wir plädieren dafür, und das ist das, was neu ist, die Rückgaben, also Restitution stattfinden auch als Zeichen des Respekts und des Vertrauens in eine andere Zukunft, in eine andere Form der Beziehung Europas mit den afrikanischen Ländern. Zum Glück habe jetzt ein Umdenken stattgefunden. 2017, als Savoy noch im Beirat des Humboldt Forums war, sei das noch nicht der Fall gewesen.

Grammy-Preisträgerin wurde 81 Jahre alt

Nach Angaben ihrer Managerin Devra Hall Levy starb Nancy Wilson am Donnerstag nach langer Krankheit in ihrem Haus in der kalifornischen Gemeinde Pioneertown. Wilson veröffentlichte in den 1960er Jahren acht Alben, die unter die Top 20 der Popcharts von Billboard kamen. Zu ihren bekanntesten Songs gehören "Guess Who I Saw Today" und "(You Don't Know) How Glad I Am". Wilson wollte nicht mit nur einer Kategorie in Verbindung gebracht werden. Sie bezeichnete sich selbst als "Songstylistin". "Die Musik, die ich heute singe, war die Popmusik der 1960er", sagte sie 2010 der Zeitung "San Francisco Chronicle". Aktiv war Wilson auch für Fernsehen, Film und Radio. Sie spielte in der Serie "Hawaii Five-O" mit und war Gastgeberin einer Serie des US-Radiosenders NPR. Sie engagierte sich auch in der Bürgerrechtsbewegung. Die Mutter von drei Kindern war zweimal verheiratet.