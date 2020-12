Saša Stanišić erhält Usedomer Literaturpreis 2020

Sonntag, 6. Dezember 2020

Der Schriftsteller Saša Stanišić hat den Usedomer Literaturpreis 2020 erhalten. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und richtet sich an Autoren, die sich in herausragender Weise um den europäischen Dialog verdient gemacht haben. Die Preisverleihung fand Corona-bedingt im Literaturhaus Hamburg unter Anwesenheit von Mitgliedern der Jury statt und wurde per Livestream übertragen. Die Auszeichnung für den Roman "Herkunft" wird stellvertretend für das Gesamtwerk von Saša Stanišić verliehen, teilte die Jury mit. Der Roman sei "ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Nationalismus und Populismus" und werfe existenzielle Fragen auf, hieß es. Stanišić floh 1992 nach der Besetzung seiner Heimatstadt durch bosnisch-serbische Truppen gemeinsam mit seinen Eltern nach Heidelberg. Seine Erzählungen und Romane wurden in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet.

In Nürnberg ist am Abend zum zwölften Mal der Deutsche Menschenrechts-Filmpreis verliehen worden. Der Film "Für Sama" über den Krieg in Syrien und der Dokumentarfilm "Ab 18! - Die Tochter von..." wurden in den Kategorien Langfilm und Kurzfilm ausgezeichnet. "Masel Tov Cocktail" gewann gleich in zwei Kategorien: Hochschule und Bildung. In der Kategorie Non Professional ging der Preis an "Just. Another. Month." Die Preise sind in jeder Kategorie mit 2.500 Euro dotiert. Eingereicht worden waren in diesem Jahr 365 Produktionen. Die Online-Veranstaltung wurde von Christoph Süß moderiert. Den Wettbewerb gibt es seit 1998.