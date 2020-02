Kulturnachrichten

Samstag, 15. Februar 2020

Sanierter Hölderlinturm in Tübingen eröffnet Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit haben Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kulturstaatsministerin Monika Grütters den Hölderlinturm in Tübingen wiedereröffnet. Die Feier am Samstag ist der Auftakt der Veranstaltungsreihe "Hölderlin 2020" zum 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins (1770-1843) in Koordination des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Kretschmann nannte den Turm ein "Wahrzeichen der Stadt" und einen "Magneten für Hölderlin-Begeisterte aus aller Welt", der Landes- und Geistesgeschichte verbinde. In dem am Neckar gelegenen Turm lebte der geistig erkrankte Hölderlin 36 Jahre bis zu seinem Tod. Grütters betonte, Hölderlin sei dichtend ein "Kosmopolit" gewesen und sein Werk sei zur "Weltlektüre" geworden. Es sei daher ein gutes Mittel gegen geistige und künstlerische Abschottung, hob die Kulturstaatsministerin mit Blick auf Missstände in der Politik hervor. "Poesie öffnet Welten", so Grütters. Hölderlins Poesie sei dafür ein wunderbares Beispiel. Ab Sonntag ist das Gebäude wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Grütters für mehr "Green Shooting" in der Filmbranche Kulturstaatsministerin Grütters will gemeinsam mit Film- und Fernsehproduzenten "Green Shooting" noch stärker zum Thema machen. Laut einer gemeinsamen Erklärung wolle die Branche für eine "noch stärkere Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Film- und Serienproduktion, die für ein ökologisch wie auch ökonomisch und sozial verantwortliches Handeln steht", eintreten. Grütters nannte die Erklärung einen "Meilenstein". Zur Unterschrift der Erklärung am Mittwoch im Kanzleramt haben sich unter anderem TV-Intendanten, Vertreter von Produzenten und Förderverbänden sowie Schauspieler angekündigt.

US-Philosophin findet Umgang mit Nazizeit vorbildlich Die US-Philosophin Susan Neiman sieht den deutschen Umgang mit der Nazi-Vergangenheit als Vorbild für die USA. In der amerikanischen Vergangenheit sei im Zuge der Sklaverei viel Böses geschehen, doch hätten die Amerikaner nie Lehren aus der Geschichte gezogen, sagte die Philosophin der belgischen Zeitung "De Morgen". Die 64-Jährige erinnerte sich in dem Interview daran, wie sie vor fast 40 Jahren nach Berlin zog: "In der Stadt kommt man nicht umhin zu bemerken, dass dieses Land sehr bewusst mit seiner Nazi-Vergangenheit umgeht." Die Geschichte sei überall präsent. "Das rief bei mir die Frage auf: Warum sehe ich das nicht auch in Amerika?", sagte Neiman der Zeitung.

Niederländischer Pianist Reinbert de Leeuw ist tot Der niederländische Pianist und Dirigent Reinbert de Leeuw ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte das Asko/Schönberg Ensemble auf seiner Webseite mit. Er starb am Freitag in seinem Wohnort Amsterdam. De Leeuw, der auch als Komponist bekannt geworden war, war Chefdirigent des Ensembles, das er 1974 mitbegründet hatte. Er hatte sich stets dafür eingesetzt, Musik von modernen Komponisten einem großen Publikum nahe zu bringen. Er selbst war auch als Pianist mit Aufnahmen von Werken des Komponisten Erich Satie bekannt geworden. Seine Arbeit wurde mit zahlreichen Preisen geehrt. 2018 erhielt er den niederländischen Kulturpreis des Prins Bernhard Cultuurfonds.

Festjahr zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels startet Im Wuppertaler Opernhaus beginnt heute ein großes Jubiläumsprogramm zum 200. Geburtstag des Philosophen und Gesellschaftstheoretikers Friedrich Engels.

Ein Jahr lang sind mehr als hundert Veranstaltungen geplant, darunter Ausstellungen, Lesungen, Stadtführungen, Theateraufführungen, Vorträge und Diskussionen. Engels wurde am 28. November 1820 als Sohn eines wohlhabenden Textilfabrikanten in Barmen geboren, das heute zu Wuppertal gehört. Er verfasste 1848 gemeinsam mit Karl Marx das "Kommunistische Manifest".