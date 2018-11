Kulturnachrichten

Samstag, 10. November 2018

Sandrine Bonnaire erhält Filmpreis "Die Europa" Ehrung für langjährige Filmarbeit Die Schauspielerin und Regisseurin Sandrine Bonnaire erhält heute in Braunschweig den Filmpreis "Die Europa". Die 51-jährige Französin ist Stargast beim Internationalen Filmfestival der Stadt. Die Festivalmacher ehren mit dem seit 2007 verliehenen Preis Schauspieler für ihre langjährigen und herausragenden darstellerischen Leistungen und ihre Verdienste um die europäische Filmkultur. Bonnaire ist bekannt aus Filmen wie "Die Farbe der Lüge" und "Biester". Der Filmpreis ist mit 20 000 Euro dotiert. Insgesamt werden laut den Veranstaltern neun Preise im Gesamtwert von mehr 50 000 Euro vergeben. Bei dem einwöchigen Filmwettbewerb bis morgen standen mehr als 200 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter auch mehrere Premieren. Zu den Preisträgern gehörten in den vergangenen Jahren Filmgrößen wie der Ire Brendan Gleeson und der Däne Mads Mikkelsen. 2017 ging der Preis an die deutsche Schauspielerin Nina Hoss.

"Haus der Geschichte Österreich" eröffnet Hitler-Balkon trägt jetzt Namen eines Opfers Der große Balkon der Wiener Hofburg, von dem aus Adolf Hitler 1938 den "Anschluss" seiner Heimat an das Deutsche Reich verkündete, trägt jetzt den Namen eines der Opfer des Diktators. Die 240 Quadratmeter große Fläche sei nach der jüdischen Violinistin Alma Rosé benannt worden, sagte die Direktorin des "Hauses der Geschichte Österreich", Monika Sommer zur Eröffnung des Museums. Rosé war die Leiterin des Orchesters weiblicher Gefangener im Konzentationslager Auschwitz, wo sie 1944 nach rund einjähriger Haft starb. Der an das Museum angrenzende Balkon ist ein tabuisierter Ort und nicht begehbar. Unter dem Titel "Aufbruch ins Ungewisse - Österreich seit 1918" setzt sich das Museum mit den Ereignissen der vergangenen 100 Jahre auseinander.

Marie Bäumer für Europäischen Filmpreis nominiert Nominierung für Rolle in Romy-Schneider-Drama Die deutsche Schauspielerin Marie Bäumer ist für ihre Rolle in dem Romy-Schneider-Drama "3 Tage in Quiberon" für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Bäumer tritt in der Kategorie unter anderem gegen die Polin Joanna Kulig ("Cold War") und die Italienerin Alba Rohrwacher an, deren Schwester Alice Rohrwacher für den Streifen "Glücklich wie Lazzaro" sowohl für den besten Film als auch für die beste Regie und das beste Drehbuch nominiert ist. Die Nominierungen wurden beim Filmfestival im südspanischen Sevilla bekanntgegeben. Chancen auf einen Preis als bester Schauspieler hat auch der Schwede Sverrir Gudnason für seine Darstellung Björn Borgs in der Filmbiografie "Borg/McEnroe". In der Kategorie Bester Dokumentarfilm geht die deutsch-syrisch-libanesische Koproduktion "Kinder des Kailfats" an den Start. Die Filmpreis-Gala 2018 findet am 15. Dezember in Sevilla statt. Der Europäische Filmpreis gilt als europäisches Pendant zum US-amerikanischen Oscar.

Legendärer Filmmusikkomponist Morricone wird 90 Römischer "Maestro" startet "The Farewell Tour" Der legendäre Filmmusikkomponist Ennio Morricone feiert heute seinen 90. Geburtstag. Aus diesem Anlass startet er seine letzte Tournee unter dem Motto "The Farewell Tour". Der römische "Maestro", wie er sich selbst in Interviews nennen lässt, will damit seinen Abschied von der Konzertbühne feiern. Der Dirigent, der bereits im Alter von sechs Jahr zu komponieren begann, schrieb in den letzten Jahrzehnten die Musik für mehr als 500 Filme. Für seine Leistungen erhielt Morricone mehr als 70 Auszeichnungen – unter anderem 2007 den Oscar für sein Lebenswerk. In seinem Erinnerungsbuch „Life Notes“ schrieb er dazu: „Erfolg kann schon befriedigend sein, aber die Musik muss stets pur und korrekt sein, niemals bloß ein Vehikel, um anerkannt zu werden.“

Brandanschlag auf ausgestelltes Flüchtlingsboot Ausstellungsstück in Wittenberg komplett zerstört In der Lutherstadt Wittenberg ist ein ausgestelltes Flüchtlingsboot Ziel eines Brandanschlags geworden. Unbekannte haben das Boot am frühen Morgen angezündet. Das Flüchtlingsboot wurde vollständig zerstört. Derzeit liefen die Ermittlungen in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher. Sie sucht Zeugen für die Tat. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Das Flüchtlingsboot war im Rahmen der Weltausstellung zum 500. Reformationsjubiläum 2017 in der Lutherstadt Wittenberg ausgestellt worden. Es hatte einst 244 Flüchtlinge unversehrt von Libyen nach Sizilien gebracht. Mit dem Boot sollte auf die Lage von Mittelmeerflüchtlingen aufmerksam gemacht werden. Das 23 Tonnen schwere Boot trug den Namen al-bahja (Fröhlichkeit, Freude). Es hatte eine Länge von 15,70 Meter, war 4,70 Meter breit und mit aufgesetzter Kajüte ebenso hoch.

Anton Yashkin gewinnt Franz Liszt Klavierwettbewerb Erster Preis geht an 20-Jährigen Der 20 Jahre alte russische Pianist Anton Yashkin hat den 9. Internationalen Franz Liszt Klavierwettbewerb in Weimar gewonnen. Der Student des Moskauer Tschaikowsky-Konservatoriums setzte sich gegen 42 Konkurrenten durch und sicherte sich den mit 12 000 Euro dotierten ersten Platz, wie die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar mitteilte. Den zweiten Rang belegte Ruben Micieli aus Italien vor Grigoris Ioannou (Griechenland). Yashkin habe in der vierten und finalen Runde am Freitagabend in der ausverkauften Weimarhalle den "Totentanz" Franz Liszts "fulminant" präsentiert, hieß es zur Begründung. Der 10. Internationale Franz Liszt Klavierwettbewerb Weimar - Bayreuth wird 2021 in Bayreuth und Weimar stattfinden.

Felsenstadt Petra wegen Unwetter evakuiert Wassermassen schieben sich durch die Welterbestätte in Jordanien Wegen sintflutartiger Regenfälle haben jordanische Sicherheitskräfte die Welterbestätte Petra evakuiert. Mehr als 3500 Touristen hätten die bekannte archäologische Stätte wegen Überschwemmungen verlassen müssen, teilten die Behörden mit. Vorangegangen waren heftige Regenfälle - in Jordanien kamen dabei elf Menschen ums Leben. Aufnahmen von Besuchern in Petra zeigten, wie sich Wassermassen durch die Felsformationen der archäologischen Stätte schoben. Die Touristen brachten sich auf höher gelegenen Felsen in Sicherheit. Alle Touren in das Gebiet wurden vorläufig ausgesetzt. Die Felsenstadt Petra liegt im Süden des arabischen Landes und ist eine der größten Sehenswürdigkeiten des Nahen Ostens. Seit 1985 gehört sie zum Unesco-Weltkulturerbe. Gegründet von den Nabatäern, einem arabischen Nomadenvolk, war Petra bis zur Eroberung durch die Römer 106 nach Christus Hauptstadt des Nabatäerreiches und ein Knotenpunkt für den Karawanenhandel von Saudi-Arabien nach Syrien. Berühmt sind vor allem die in die Felswände gemeißelten 600 Grabanlagen.

Europaweite Ausrufung der Europäischen Republik "European Balcony Project" strebt ein Europa ohne Grenzen und Nationen an Zum Abschluss einer zweitägigen Städte- und Europa-Konferenz in Berlin rufen zahlreiche Künstler und Intellektuelle heute Nachmittag um 16 Uhr die "Europäische Republik" aus. Die symbolische Ausrufung soll hauptsächlich von Theaterbalkonen aus erfolgen sowie auf öffentlichen Plätzen an über 100 Orten in ganz Europa. Die Unterstützer des "European Balcony Project" wollen dabei ein Manifest der Politologin Ulrike Guérot und des Schriftstellers Robert Menasse verlesen. Ziel des Kunstprojektes ist es, die Öffentlichkeit für die Idee einer gesamteuropäischen Demokratie und Staatlichkeit zu sensibilisieren. Die Initiatoren streben ein Europa ohne Grenzen und Nationen an, in dem alle Bürger dieselben Rechte haben. Anlass ist der 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs sowie die nahezu gleichzeitige Ausrufung von Republiken in verschiedenen europäischen Staaten. In Berlin war die Republik am 9. November von Philipp Scheidemann ausgerufen worden.

Hartmann und das Burgtheater schließen Frieden Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt Knapp vier Jahre nach seiner Entlassung als Intendant des Wiener Burgtheaters, haben Ex-Intendant Matthias Hartmann und das Theater ihren Streit außergerichtlich beigelegt. Die Parteien hätten sich geeinigt, die fristlose Entlassung in eine einvernehmliche Beendigung umzuwandeln, teilten beide Seiten mit. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Hartmann eingestellt. Grund des Streits waren die finanzielle Schieflage des Burgtheaters und ein System schwarzer Kassen. Hartmann hatte bestritten, dafür verantwortlich zu sein und eine Entschädigung von zwei Millionen Euro gefordert. Über den Vergleichsinhalt wurde Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA wird es keine Zahlungen seitens des Burgtheaters an den 55-Jährigen geben. Hartmann habe aber Anspruch auf Geld aus der Manager-Haftpflichtversicherung.

Acht Produktionen erhalten Bremer Fernsehpreis Beste Beiträge der regionalen deutschsprachigen Fernsehprogramme geehrt Acht Produktionen aus den regionalen deutschsprachigen Fernsehprogrammen sind mit dem Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet worden. In der Kategorie "beste Sendung" ehrte die Jury die "Abendschau" vom 19. Dezember 2017 im RBB. Die Sendung widmete sich der Gedenkveranstaltung am Berliner Breitscheidplatz. In der Sparte "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag" wurden eine RTL-Nord-Produktion über einen blinden Menschen und ein NDR-Beitrag über eine abgeschobene Familie ausgezeichnet. In der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind" ehrte die Jury den Beitrag "Sing mich" aus der "Aktuellen Stunde" des WDR. Dieser setze sich auf eine besondere Art mit den Folgen der Duisburger Loveparade-Katastrophe auseinander, hieß es. Der Preis für "die beste Recherche" ging an einen Beitrag aus dem "Hamburg-Journal" des NDR über den Betrug mit Flüchtlingswohnungen. Der Sonderpreis der Jury ging an einen WDR-Beitrag über das Attentat auf Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein. Der Bremer Fernsehpreis zeichnet jährlich die besten Angebote der regionalen deutschsprachigen Fernsehprogramme aus.

Kulturhaushalt steigt um 140 Millionen Euro Projekte in Regionen jenseits der Metropolen stärken Der Bund will im kommenden Jahr 140 Millionen Euro mehr für Kultur und Medien ausgeben als 2018. Wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters mitteilte, beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestags eine Steigerung auf insgesamt gut 1,9 Milliarden Euro. "Mit den zusätzlichen Mitteln werden wir insbesondere Kultureinrichtungen und Projekte in den Regionen jenseits der Metropolen stärken", kündigte Grütters an. So fließen beispielsweise bis zu 40 Millionen Euro zusätzlich in Denkmalschutzmaßnahmen, bis zu 3,5 Millionen Euro in die Digitalisierung im Bereich Kultur und Medien, 5 Millionen Euro in den "German Motion Picture Fund", der High-End-Serien fördert.

Iranische Prominente stellen sich gegen Sanktionen Asghar Farhadi und andere warnen vor Folgen für die Bevölkerung Nach Inkrafttreten der neuen Iran-Sanktionen der USA haben iranische Prominente eine Kampagne gegen die Strafmaßnahmen gestartet. "Erneut haben die USA Sanktionen gegen den Iran verhängt. Jeder Iraner wird persönlich den Preis dafür zahlen", warnten der Filmemacher Asghar Farhadi, der Musiker Kayhan Kalhor und andere Prominente in der Petition "Stimmen gegen die Sanktionen", die auf der Online-Plattform change.org lanciert wurde. "Politiker kommen und gehen, doch die Auswirkungen ihrer katastrophalen Entscheidungen werden ein Albtraum für die kommenden Generationen sein", hieß es in der Petition, die bis Freitag fast 5000 Unterschriften bekam. Neben dem zweifachen Oscar-Gewinner Farhadi und dem Grammy-Preisträger Kalhor unterzeichneten auch zahlreiche iranische Regisseure, Musiker, Aktivisten und Anwälte die Petition. Nachdem Anfang August ein erstes Sanktionspaket in Kraft getreten war, folgte am Montag eine zweite Welle von Finanz- und Handelsbeschränkungen, die sich vor allem gegen die iranischen Öl- und Bankensektoren richten.