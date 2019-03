"Samson et Dalila" live aus der MET in New York Leidenschaft für Verrat

Dalila (Anita Rachvelishvili) kann das Vertrauen von Samson (hier Gregory Kunde) erschleichen. (Met Opera/ Ken Howard)

Eine biblische Episode hat Camille Saint-Saëns in einer betörend sinnlichen Oper auf die Bühne gebracht. Ausgangspunkt ist das geknechtete Volk der Hebräer, das durch Samson befreit wird. Auf Rache sinnend bringen die Philister Dalila ins Spiel.

Deutschlandfunk Kultur überträgt heute live die Vorstellung von Camille Saint-Saëns Oper "Samson et Dalila" aus der New Yorker Metropolitan Opera. Sie ist neben Carmen und Faust mit die beliebteste französische Oper in drei Akten.

Das Werk basiert auf ein einem Prosastück von Ferdinand Lemaire, der sich auf den alttestamentarischen Bericht über Samson bezieht. Samson ist darin ein von Gott geweihter Mann mit übermenschlichen Kräften, die er nutzt, um die Hebräer aus der Versklavung durch die Philister zu befreien. Diese wollen sich rächen und benutzen die Verführungskünste der wunderschönen Dalila, die ihm das Geheimnis seiner Kraft entlocken soll.

Mit Verführungskraft ausgestattet: Dalila (Anita Rachvelishvili) (Met Opera / Ken Howard)

Der Plan gelingt. Samson erzählt Dalila, dass die Kraft in seinen langen Haaren ruhe. Dalila verrät ihn. Sofort wird er gefangen genommen, seine Haare geschoren und er wird geblendet.

Von Gott kommt neue Kraft

Im Kerker betet Samson zu Gott. Dabei bittet er um Verzeihung für seine Tat. Er wird erhört, neu gestärkt und so kann er während eines Opfergesangs den großen Tempel der Philister zum Einsturz bringen. Viele der feindlich Gesinnten und auch Dalila begräbt er damit unter den Trümmern.

Live aus der Metropolitan Opera New York

Camille Saint-Saëns

"Samson et Dalila", Oper in drei Akten

Libretto: Ferdinand Lemaira nach dem Buch der Richter aus dem Alten Testament

Dalila – Anita Rachvelishvili, Mezzosopran

Samson – Alexksandrs Antonenko, Tenor

Oberpriester des Dagon – Laurent Naouri, Bariton

Abimélech, Satrap von Gaza – Tomasz Konieczny, Bass

Ein alter Hebräer – Günther Groissböck, Bass

Erster Philister – Eduardo Valdes, Tenor

Zweiter Philister – Jeongcheol Cha, Bass

Ein Kriegsbote der Philister – Scott Scully, Tenor



Chor und Orchester der Metropolitan Opera New York

Leitung: Sir Mark Elder