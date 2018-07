Kulturnachrichten

Freitag, 20. Juli 2018

Sammlung von Robin Williams wird versteigert Teil des Auktionserlöses soll gespendet werden Die Kunstsammlung des US-Schauspielers Robin Williams soll im Herbst versteigert werden. Das teilte das New Yorker Auktionshaus Sotheby's mit. Die Sammlung umfasst Kunstwerke, Möbel und persönliche Andenken des Schauspielers - darunter Arbeiten des Street Art-Künstlers Banksy und ein Umhang, den Schauspieler Daniel Radcliff beim Dreh des ersten Harry Potter-Films trug. Ein Teil des Auktionserlöses soll Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden. Robin Williams war mit Filmen wie "Der Club der toten Dichter" oder "Mrs. Doubtfire" bekannt geworden. Williams starb vor vier Jahren.

Museum August Macke erweitert Sammlung Künstlererbe schenkt zwölf Arbeiten Das Museum August Macke Haus in Bonn bekommt zwölf Arbeiten Mackes von dessen Enkel geschenkt. Das bedeutendste Werk darunter ist die Papierschnitt-Collage "Boot V" aus blauem und gelbem Glanzpapier, die gerade im Mittelpunkt einer Sonderausstellung steht. "Dann könnt ihr's jetzt auch behalten", soll der bisherige Besitzer Til Macke laut einer Museumsmitarbeiterin gesagt haben . Die anderen Arbeiten sind überwiegend Druckgrafiken. Einen Teil der Neuerwerbungen sollen im kommenden Jahr in einer Ausstellung von Holz- und Linolschnitten präsentiert werden.

Nachfahren deutscher Widerständler warnen vor Nationalismus Appell zum Jahrestag des Stauffenberg-Attentats Zum Jahrestag des Stauffenberg-Attentats auf Hitler im Juli 1944 haben 400 Nachfahren deutscher Widerständler vor zunehmendem Nationalismus in Europa gewarnt. Dieser gefährde das geeinte, starke und friedliche Europa, das sich die Widerständler erhofft hatten, heißt es in einem im "Tagesspiegel" veröffentlichten Appell. Die kulturelle Verbundenheit Europas betonte auch der Regisseur Andres Veiel. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur sagte er: "Der europäische Gedanke muss mit Leben gefüllt werden und das geht eben nicht nur mit Handelsabkommen und Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Es braucht den kulturellen Impuls."

Kirchen verlieren weiter Mitglieder Zahl der Katholiken und Protestanten erneut gesunken Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland verlieren weiter Mitglieder. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Katholiken auf 23,3 Millionen, die evangelische Kirche hatte 21,5 Millionen Mitglieder. Damit gehört noch etwas mehr als die Hälfte der Deutschen einer der beiden großen christlichen Religionsgemeinschaften an. Das geht aus den Jahresstatistiken hervor, die die katholische und evangelische Kirche heute vorgestellt haben. Schuld am Mitgliederschwund ist in erster Linie der demografische Wandel. 350.000 Mitglieder allein der evangelischen Kirche starben 2017. Die Zahl der Kirchenaustritte stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht. Rund 370.000 Menschen traten im vergangenen Jahr aus den beiden großen Kirchen aus. Die Zahl der Neumitglieder lag etwas darüber bei insgesamt rund 375.000 Menschen.

Nürnberger Zellengefängnis soll Weltkulturerbe werden Bayerischer Justizminister wirbt für Nominierung Bayerns Justizminister Winfried Bausback wirbt dafür, das Nürnberger Zellengefängnis als Unesco-Weltkulturerbe auszuzeichnen. "Durch die Nürnberger Prozesse ist das Zellengefängnis weltweit bekannt geworden und war zusammen mit dem Saal 600 Schauplatz der Entstehung unseres modernen Völkerstrafrechts", sagte Bausback bei einer Feierstunde zum 150-jährigen Bestehen des Zellengefängnisses in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg. In dem Gefängnis waren die angeklagten nationalsozialistischen Kriegsverbrecher während der Nürnberger Prozesse inhaftiert. Heute wird das Gefängnis nicht mehr für Haftzecke genutzt und steht unter Denkmalschutz. Pläne, in dem größtenteils leerstehenden Gebäude ein Museum einzurichten, wurden bislang nicht umgesetzt.

Ralf Rothmann erhält Uwe-Johnson-Literaturpreis Auszeichnung für Erinnerungsarbeit Rothmann erhält die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für seinen Roman "Der Gott jenes Sommers". Das teilte die Mecklenburgische Literaturgesellschaft mit, die den Preis vergibt. In dem ausgezeichneten Roman beschreibt der Autor die letzten Kriegsmonate 1945 aus der Sicht eines 13-jährigen Mädchens. Der in Berlin lebende Autor schildere dabei "eindrucksvoll, wie der Krieg die Seele angreift und die ethische Sicherheit des einzelnen bedroht", so die Begründung der Jury. Die Preisverleihung findet während der Uwe-Johnson-Tage am 21. September in Berlin statt.

Italiens Innenminister verklagt Bestsellerautor Nach Vorwurf von Mafiakontakten Italiens Innenminister Matteo Salvini hat nach eigenen Angaben den Bestsellerautor Roberto Saviano wegen Verleumdung verklagt. Über Twitter teilte der Politiker mit, er akzeptiere jede Kritik, aber er erlaube niemandem zu sagen, dass er der Mafia helfe. Saviano hatte Salvini mehrfach als ausländerfeindlich kritisiert. In einem Facebook-Video bezeichnete der Autor den Innenminister zudem als "Idioten" und sagte, er sei "glücklich" darüber, "einer seiner Feinde" zu sein. Saviano steht seit der Veröffentlichung seines Buches "Gomorrha" über die Mafia im Jahr 2006 unter Polizeischutz. Im Juni hatte der Innenminister angekündigt, den Polizeischutz für Saviano überprüfen zu lassen. Der Autor sprach daraufhin von einer "widerlichen" Atmosphäre in Italien.

Radiomoderator von "Good Morning, Vietnam" tot Adrian Cronauer moderierte im Vietnamkrieg Sendung von Militärradio Der ehemalige Radiomoderator Adrian Cronauer, der die Vorlage zum Film "Good Morning, Vietnam" lieferte, ist tot. Der einstige Unteroffizier der US-Luftwaffe starb am Mittwoch im Alter von 79 Jahren. Cronauer hatte während des Vietnamkriegs von 1965 bis 1966 eine Sendung im US-Militärradio in Saigon moderiert. Der Film "Good Morning, Vietnam", in dem der 2014 verstorbene Schauspieler Robin Williams Cronauer verkörpert, beruht lose auf dessen Geschichte in Vietnam. Nach seinem Militäreinsatz in Südostasien arbeitete Cronauer laut dem zu seinem Tod veröffentlichten Nachruf zunächst für Rundfunk und Fernsehen, bevor er Jura studierte. Von 2001 bis 2009 diente er als Berater im Verteidigungsministerium.

Grütters kritisiert neue Debatte über Einheitsdenkmal Kulturstaatsministerin Grütters fordert, das Einheits-und Freiheitsdenkmal am Berliner Schloss rasch zu bauen Eine neue Debatte um den Standort sei ein «Killerargument», sagte sie der Deutschen Presseagentur. Die Beschlusslage erneut in Frage zu stellen, mache das Projekt kaputt. Der Zeitplan, das Denkmal zum 30. Jahrestags des Mauerfalls 2019 einzuweihen, sei ohnehin nicht zu halten. Hintergrund: Der Verein Berliner Historische Mitte will, dass die sogenannte Einheitswippe nicht vor dem Berliner Schloss, sondern vor dem Reichstag errichtet wird und hat dort gestern erneut eine Dauerdemo begonnen. Über das Ob und Wie für das Denkmal wird seit zehn Jahren gestritten.

"Siegfrieds Erben" eröffnet Nibelungen-Festspiele Die Geschichte setzt ein, wo die klassische Nibelungen-Sage endet Das Stück "Siegfrieds Erben" von Regisseur Roger Vontobel eröffnet heute die diesjährigen Nibelungen-Festspiele vor der Nordseite des Wormser Kaiserdoms. Als Hunnenkönig Etzel ist Jürgen Prochnow zu sehen. Weitere Rollen übernehmen etwa Jimi Blue Ochsenknecht (Siegfrieds Sohn) sowie Ursula Strauss (Brunhild) und Pheline Roggan (Schamanin). Die Geschichte der Autoren Feridun Zaimoglu und Günter Senkel setzt ein, wo die klassische Nibelungen-Sage endet - nach dem Tod der rachedurstigen Kriemhild, Etzels Frau und Ex-Frau des getöteten Siegfried, und der Burgunder.

Christian Petzold erhält Julius-Campe-Preis 99 Flaschen Wein und Heinrich Heines "Französische Zustände" Der Julius-Campe-Preis des Hoffmann und Campe Verlags geht in diesem Jahr an den Filmemacher Christian Petzold. Die Auszeichnung würdigt Persönlichkeiten und Institutionen, "die sich auf herausragende Weise literaturkritische und literaturvermittelnde Verdienste erworben haben", teilte der Verlag mit. Petzold drehte zuletzt den Spielfilm "Transit" nach dem gleichnamigen Roman von Anna Seghers. Er verlegte die Geschichte eines Deutschen, der während des Zweiten Weltkriegs vor den Nationalsozialisten nach Frankreich flieht, ins Marseille der Gegenwart. Der Preis wird in Form von 99 Flaschen Wein und des Faksimiles von Heinrich Heines "Französische Zustände" am 12. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse verliehen.