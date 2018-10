Kulturnachrichten

Freitag, 5. Oktober 2018

Sammlung von Robin Williams versteigert Teil des Erlöses für gute Zwecke Die Sammlung des US-Schauspielers Robin Williams (1951-2014) und seiner langjährigen Ehefrau Marsha hat bei einer Auktion in New York rund sechs Millionen Dollar eingebracht. Ein Teil des Erlöses solle für gute Zwecke gespendet werden, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Der Schauspieler nahm sich 2014 das Leben. Williams hatte drei Kinder und war dreimal verheiratet, zwischen 1989 und 2010 mit der Produzentin Marsha Garces Williams.

Gerhard Richter kritisiert "Werk ohne Autor" Der an seine Biographie angelehnte Film ist dem Maler "zu reißerisch" Gerhard Richter ist überhaupt nicht angetan von dem an sein Leben angelehnten Film des deutschen Oscarpreisträgers Florian Henckel von Donnersmarck. "Werk ohne Autor" sei ihm "zu reißerisch", sagte der 86 Jahre alte Maler der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Gesehen habe er den Film zwar nicht, "schon aus praktischen Gründen - weil ich dreieinhalb Stunden gar nicht aushalte in meinem Alter". Aber der Trailer, den ihm der Regisseur gezeigt habe, habe ihm gereicht. Einmal habe er gefragt, ob er eine DVD bekommen könne, aber das sei abgelehnt worden. "Werk ohne Autor" erzählt von einem Künstler, der während der NS-Zeit aufwächst, in der DDR erste Erfolge feiert, dann aber in Westdeutschland einen Neuanfang wagt.

Udo Lindenberg zieht es noch in Jazzclubs Mit Jazz die Musikerkarriere gestartet Auch nach Jahrzehnten im Rock-Geschäft geht Udo Lindenberg immer noch alle zwei Monate in verschiedene Hamburger Jazzclubs. "Manchmal spiel' ich da dann auch Schlagzeug", sagte der Musiker der DPA. Mit Jazz hatte der Deutschrock-Star seine Musikerkarriere gestartet. Sein 2006 verstorbener Bruder Erich hatte Udo als Kind mitgenommen in einen Jazzkeller im westfälischen Gronau, Udo Lindenbergs Geburtsstadt. Als er elf Jahre alt war, gab er sein Debüt am Schlagzeug einer Jazzband.

Kollegah distanziert sich von Auschwitz-Zeilen Rapper zeigt sich geläutert Gangster-Rapper Kollegah hat sich von den Auschwitz- und Holocaust-Textzeilen auf seinem Album "Jung, brutal, gutaussehend 3" distanziert. "Ich werde so etwas nie wieder benutzen", sagte Kollegah im Interview mit dem Magazin "Stern". Das inzwischen als jugendgefährdend indizierte Album "JBG 3" hatte bei der Echo-Verleihung einen Eklat verursacht, der zur Abschaffung des Musikpreises führte. Er stehe "für Toleranz und gegen alle Vorurteile rassistischer oder religiöser Art", sagte der 34-Jährige. "Die Zeit der Provokation ist vielleicht erst mal vorbei."