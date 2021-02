Kulturnachrichten

Freitag, 19. Februar 2021

Sammlung von Christo und Jeanne-Claude versteigert Die Kunstsammlung von Christo und seiner Frau Jeanne-Claude ist für mehr als 9,2 Millionen Euro unter den Hammer gekommen. Damit sei der Schätzpreis von bis zu 4,2 Millionen Euro deutlich übertroffen worden, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Abend in Paris mit. Unter anderem wurden auch eigene Werke des Künstlerpaares versteigert, so zum Beispiel Studien zum Projekt "The Umbrellas". Dabei waren vor 30 Jahren tausende übergroße Regenschirme in Japan und im US-Staat Kalifornien installiert worden. Christo war im vergangenen Jahr gestorben, Jeanne-Claude bereits 2009. In Deutschland wurden die beiden vor allem durch die Verhüllung des Reichstags 1995 bekannt.

Jamaikanischer Musiker U-Roy gestorben Der jamaikanische Reggae-Pionier Ewart "U-Roy" Beckford ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in dem karibischen Inselstaat, wie die Plattenfirma Trojan Records mitteilte. Die jamaikanische Zeitung "The Gleaner" schrieb, Beckford sei nach einer Operation in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Kingston gestorben. Beckford, auch "Daddy U-Roy" genannt, galt als Pionier des Sprechgesangsstils "Toasting", der beim Reggae und in verwandten Musikrichtungen wie dem Dancehall zum Einsatz kommt. Ihm wird daher auch eine Vorreiterrolle bei der Entstehung des Hip-Hop zugeschrieben. Der jamaikanische Popstar Shaggy schrieb auf Instagram: "Heute haben wir einen unserer Helden verloren!"

Carnegie Hall sagt komplette Spielzeit ab Die berühmte Carnegie Hall in New York sagt zum ersten Mal in ihrer 130-jährigen Geschichte eine ganze Spielzeit ab. Das Konzerthaus im New Yorker Stadtteil Manhattan teilte mit, dass alle Darbietungen an den drei Spielstätten vom 6. April bis zum Juli nicht stattfinden werden und verwies dabei auf die Corona-Pandemie. Den Betrieb hatte die Carnegie Hall bereits am 13. März eingestellt - zunächst vorläufig. Jetzt hoffe man, im Oktober zur neuen Spielzeit wieder öffnen zu können, hieß es. Die weltberühmte Metropolitan Opera in New York verpasst ebenfalls zum ersten Mal eine volle Spielzeit. Auch die Shows am Broadway pausieren seit März.

Weitere Haftstrafe für Rapper Pablo Hasél Der umstrittene katalanische Rapper Pablo Hasél ist zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt worden. Wie das zuständige spanische Gericht mitteilte, hatte Hasél in einem Verfahren gegen zwei Polizisten einen Zeugen bedroht. Das Gericht verurteilte ihn deshalb zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren. In einem anderen Prozess war Hasél bereits zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Dabei ging es um eine Beleidigung des Königshauses sowie um die Verherrlichung von Gewalt. Seit Haséls Festnahme am Dienstag fordern Demonstranten die Freilassung des 32-jährigen Künstlers. Bei den Demonstrationen kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.