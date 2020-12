Kulturnachrichten

Montag, 28. Dezember 2020

Sammlung Berggruen soll auf Tour gehen Mit der Sammlung Berggruen soll eine der wichtigsten Kollektionen mit Werken der klassischen Moderne auf internationale Promotionstour gehen. "Wenn das Museum Berggruen in die Sanierung geht, wollen wir mit der Sammlung werben", sagte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Sammlung geht auf den aus Berlin stammenden jüdischen Kunsthändler und Sammler Heinz Berggruen (1914-2007) zurück. Zu ihr gehören mehr als 120 Werke von Pablo Picasso, etwa 70 Arbeiten von Paul Klee sowie Werke etwa von Henri Matisse, Alberto Giacometti, Georges Braque und Paul Cézanne. Er glaube, dass man sich eine bessere Werbung für die Kunststadt Berlin, für die Nationalgalerie, für das Museum Berggruen gar nicht wünschen könne, sagte Parzinger. Die anstehenden grundlegenden Sanierungsarbeiten sind noch nicht terminiert.

Deutscher Krimipreis 2020 für Zoë Beck Der Deutsche Krimipreis 2020 für die besten Neuerscheinungen deutscher Autorinnen und Autoren geht an die Berliner Schriftstellerin Zoë Beck für ihren düsteren Zukunfts-Thriller "Paradise City". Den zweiten Platz der undotierten Auszeichnung vergab die Jury aus Krimikritikern und Buchhändlerinnen an Max Annas für "Der Fall Melchior Nikoleit". Die Erzählung dreht sich um den Mord an einem Punker in Jena zu DDR-Zeiten. Frank Göhre belegt mit "Verdammte Liebe Amsterdam" Platz drei. Eine öffentliche Preisverleihung findet in diesem Jahr nicht statt. Der Deutsche Krimipreis wird seit 1985 jährlich vergeben.

Funke Mediengruppe kämpft weiter mit Hackerangriff Die Funke Mediengruppe kämpft weiter mit den Folgen des Hackerangriffs, der kurz vor Weihnachten den Betrieb teilweise lahmgelegt hatte. Der Angriff selbst halte aber "unvermindert hart an", teilte das Unternehmen mit. Derzeit werde ein sicheres IT-Umfeld aufgebaut, um die journalistische Arbeit neu hochzufahren, erklärte eine Sprecherin in Essen. Die Funke-Tageszeitungen könnten daher am Montag wieder "mit deutlich größeren Umfängen" erscheinen als am Mittwoch und Donnerstag. Zudem stünden den Lesern auch die Online-Angebote zur Verfügung, die Bezahlschranken blieben vorläufig ausgeschaltet. Zur Funke-Mediengruppe gehören zwölf Regionalzeitungen, darunter die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", die "Berliner Morgenpost", die "Thüringer Allgemeine" und das "Hamburger Abendblatt". Dazu kommen zahlreiche Zeitschriften und Anzeigenblätter.