Mit dem Konzert in Chemnitz wollten Künstler, wie etwa Kraftklub, ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Unser Redakteur René Aguigah war privat mit dabei – und erklärt, warum ein Journalist durchaus mit der Message des Musikfestivals öffentlich sympathisieren darf. Mehr

#wirsindmehr-Konzert in Chemnitz

In den deutschen Kinos läuft diese Woche der Dokumentarfilm "Mr. Gay Syria" an. Bis heute ist die Lage der syrischen LGBT-Community schwierig, sagt der Journalist und Sozialarbeiter Mahmoud Hassino, der den Wettbewerb in der Türkei startete. Mehr