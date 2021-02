Samen, Sporen, Blütenstaub Nicht nur zur Fortpflanzung

Moderation: Mandy Schielke

Die Sporenkapseln befinden sich beim Farn an der Unterseite der Wedel. Dort reifen die Sporen heran. (imago / alimdi)

Die Echtzeit schaut sich Samen, Sporen und Blütenstaub ganz genau an: als Werk der Künstlerin Christiane Löhr, unter dem Elektronenmikroskop von Forschern und sogar als Baustoffe in der Architektur.

Samen, Sporen, Blütenstaub: Ein Thema – vier Facetten, wie jedes Mal in der Echtzeit. In dieser Woche widmen wir uns diesen kleinen Teilchen, die die Fortpflanzung der Lebewesen gewährleisten, aber noch viel mehr. Bei der Künstlerin Christiane Löhr werden Kletten und Blütenstände zu Minimal-Architekturen in eine strenge Form gegossen, man will da ganz nah ran, um zu sehen, was man in freier Natur so schnell gar nicht wahrnehmen kann.

Torsten Wappler und seine Kolleginnen und Kollegen greifen auch schon mal zum Elektronenmikroskop, um versteinerten Pollen zu analysieren. Denn das lässt Rückschlüsse auf das Nahrungsverhalten der Biene und klimatische Bedingungen vor Jahrmillionen zu.

Seit Merlin Sheldrakes Bestseller "Verwobenes Leben" auch auf Deutsch erschienen ist, fällt unser Augenmerk auch mehr und mehr auf Pilze, ihr Myzel und die Sporen. Kein Leben ohne sie wäre vorstellbar, sagt der Biologe. Und wir schauen uns an, wie Pilze in der Architektur als Baustoff genutzt werden können.

Zum Schluss ein bisschen Pornokino für die Ohren: Vor einem halben Jahrhundert, in den 1970er-Jahren, gab es einen kleinen Boom des Vinylpornos. Die Schallplatten-Cover hängen sich Sammler heute an die Wand, wir nehmen den Sound des Spermienflusses unter die Lupe.