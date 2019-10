Salman Rushdie sieht in Greta Thunberg eine Heldin

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Künstler, Autoren und Politiker der Linken und der Grünen fordern in einem Offenen Brief den sofortigen Stopp der türkischen Militär-Offensive in Nordsyrien. Sie fordern unter anderem den Rückzug der Armee, ein Ende des Exports von Kriegswaffen in die Türkei und eine friedliche Lösung des Syrien-Krieges. Initiiert wurde der Brief von der Gewinnerin des Bachmann-Publikumspreises 2019, Ronya Othmann. Unterschrieben haben den Brief unter anderem die Politiker Cem Özdemir, Ricarda Lang und Volker Beck, Autoren und Künstler wie Sibylle Berg, Margarete Stokowski und Josef Haslinger sowie die Journalisten Jakob Augstein und Fabian Wolff. Die Türkei hatte am Mittwochnachmittag mit der angekündigten Offensive in Nordsyrien begonnen. Am Donnerstag wird sich der UN-Sicherheitsrat damit befassen.