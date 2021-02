Kulturnachrichten

Dienstag, 9. Februar 2021

Safer Internet Day: Kinderhilfswerk mit neuem Angebot In der ganzen EU gibt es heute viele Veranstaltungen zum Safer Internet Day. Der Aktionstag soll Menschen dazu bewegen, der Sicherheit im Internet mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das Deutsche Kinderhilfswerk hat aus diesem Anlass eine neue Website vorgestellt. Sie soll die Medien- und Internetkompetenz von Kindern stärken. Über das Angebot wird entsprechendes Material für Eltern und Lehrkräfte bereitgestellt. Es gibt dort auch eine Methodenreihe für digitales Lernen und den Unterricht von Zuhause. Der Präsident des Hilfswerks, Thomas Krüger, betonte, Kinder sollten vor allem befähigt werden, besser mit Desinformation und Propaganda umzugehen. Aus seiner Sicht mangelt es auch an einer Verzahnung und dauerhaften Finanzierung der zahlreichen medienpädagogischen Projekte in Deutschland.

Französischer Autor Jean-Claude Carrière ist tot Der französische Literat und Drehbuchautor Jean-Claude Carrière ist tot. Er starb am Montag im Alter von 89 Jahren in seiner Pariser Wohnung. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Carrières Tochter. Carrière schrieb im Laufe seiner Karriere dutzende literarische Werke und Drehbücher sowie eine Vielzahl von Essays. Er verfasste etwa das Drehbuch für Volker Schlöndorffs "Die Blechtrommel". Auch mit den legendären Filmregisseuren Luis Buñuel, Jacques Deray und Milos Forman arbeitete der Franzose zusammen. 2014 wurde Carrière für sein Lebenswerk als Drehbuchautor mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Als Schauspieler stand er mit Stars wie Brigitte Bardot, Juliette Gréco und Jeanne Moreau vor der Kamera.

Noch eine Hollywood-Ehre für Helena Zengel Die 12-jährige Berlinerin ist vom Kritikerverband Critics Choice Association (CCA) für einen Preis als bester Nachwuchsstar nominiert worden. Für ihre Rolle in dem Western "Neues aus der Welt" an der Seite von Tom Hanks hatte Zengel vorige Woche als "beste Nebendarstellerin" bereits eine Golden-Globe-Nominierung und eine Trophäen-Chance bei den Preisen des US-Schauspielerverbands SAG erhalten. Bei den Critics Choice Awards ist "Neues aus der Welt" siebenfach nominiert, darunter auch als bester Film, für Hauptdarsteller Hanks, adaptiertes Drehbuch und Kamera. Zengel tritt in der Sparte "Bester junger Darsteller" an. Die Critics Choice Awards sollen am 7. März im kalifornischen Santa Monica vergeben werden. Zu der 26. Verleihung sollen Nominierte von verschiedenen Orten virtuell dazugeschaltet werden. Ausgewählt werden die Trophäen von über 400 Mitgliedern des renommierten Kritikerverbandes aus den USA und Kanada.

Spanischer Maler Luis Feito mit 91 an Corona gestorben Luis Feito, einer der wichtigsten zeitgenössischen Maler Spaniens, ist im Alter von 91 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Das berichteten spanische Medien. Die Arbeiten des in Madrid geborenen Feito gehören zum abstrakten Expressionismus. Seine Werke sind unter anderem im MoMA in New York, im Musée national d'Art moderne im Kulturzentrum Georges Pompidou in Paris sowie im Museo de Arte Contemporáneo und im Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, beide in Madrid, zu sehen. 1959 nahm Feito an der documenta 2 in Kassel teil und war auch mehrmals auf der Biennale von Venedig vertreten.1957 war er einer der Mitbegründer der Künstlergruppe "El Paso" (Der Schritt). Sie entstand trotz der Franco-Diktatur und hatte bei der Entwicklung der modernen Kunst in Spanien eine zentrale Rolle.

Kommission empfiehlt Stadt Köln Rückgabe von NS-Raubkunst Experten empfehlen der Stadt Köln die Rückgabe des als NS-Raubkunst identifizierten Gemäldes "Kauernder weiblicher Akt" des Expressionisten Egon Schiele (1890-1918) an die Erben des früheren Eigentümers. Seit März 1938 sei der in Wien ansässige jüdische Zahnarzt Heinrich Rieger, der das Aquarell möglicherweise vom Künstler selbst erhalten hatte, gezwungen gewesen, seine Kunstsammlung durch Notverkäufe aufzulösen, teilte die Beratende Kommission für die Rückgabe von NS-Raubkunst in Berlin mit. Rieger war 1942 in das KZ Theresienstadt deportiert worden und dort gestorben. Sein Sohn Robert konnte in die USA fliehen. Das auch unter dem Namen Limbach-Kommission bekannte Expertengremium wurde von Bund, Ländern und Kommunen eingerichtet. Es kann bei Streitigkeiten über die Rückgabe von NS-Raubkunst angerufen werden.