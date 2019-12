Donnerstag, 19. Dezember 2019

Sängerin Cabello bedauert rassistische Sprache

Die kubanisch-amerikanische Popsängerin Camila Cabello hat sich für rassistische Bemerkungen in sozialen Medien entschuldigt. Sie bedauere und schäme sich dafür, als Teenager offensive und verletzende Worte in sozialen Medien gepostet zu haben, schrieb die Grammy-nominierte Künstlerin. Sie sei ungebildet und ignorant gewesen. Inzwischen sei sie erwachsener geworden, so die 22-jährige. Der früheren Sängerin der Girlgroup Fifth Harmony werden rassistische Bemerkungen auf ihrem mittlerweile gelöschten Tumbler-Profil vorgeworfen. Nutzer sozialer Medien posteten in dieser Woche alte Screenshots. Cabello erklärte, sich künftig bei Ungerechtigkeit und Ungleichheit äußern zu wollen.