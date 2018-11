Kulturnachrichten

Freitag, 9. November 2018

Sachsen baut am "Archiv der Avantgarden" Umbau des barocken Blockhauses kostet 20 Millionen Euro In Dresden entsteht bis 2022 das "Archiv der Avantgarden". Die Privatsammlung mit Werken des 20. Jahrhunderts wird im barocken Blockhaus an der Augustusbrücke untergebracht. Für den Umbau des Gebäudeinneren sind mehr als 20 Millionen Euro vorgesehen. Dresden hatte Ende 2016 die Sammlung der Avantgarden des deutsch-italienischen Kunstmäzen Egidio Marzona mit rund 1,5 Millionen Objekten geschenkt bekommen. Wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mitteilten, hat Marzona Dresden nun noch weitere rund 200.000 Objekte überlassen. Kernstück des neuen Archivbaus ist ein schwebender Kubus in der Hülle des denkmalgeschützten Blockhauses.

Bundesregierung fördert Games "made in Germany" Branchenverband spricht von einem "historischen Schritt" Die Bundesregierung fördert künftig die Entwicklung von Computerspielen in Deutschland. Laut Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestags sollen im kommenden Jahr 50 Millionen Euro für einen Games-Fonds bereitstehen. Der Branchenverband game sprach von einem "historischen Schritt". Seit Jahren setzt sich der Verband für eine bessere Förderung ein, um Entwickler aus Deutschland international konkurrenzfähiger zu machen. Obwohl der Markt für Games in Deutschland zuletzt kräftig zugelegt hatte, war der Anteil an Spieleentwicklungen aus Deutschland weiter abgesackt.

"Power 100": #MeToo wird zum Machtfaktor in der Kunst Erstmals eine gesellschaftliche Bewegung auf der Liste der einflussreichsten Menschen im Kunstbetrieb Die weltweite #MeToo-Bewegung erschüttert das Machtgefüge in der Kunstwelt. Die Kampagne gegen sexuelle Übergriffe landete aus dem Stand auf Platz drei des Kunstrankings "Power 100". Damit wählte das britische Kunstmagazin "ArtReview" erstmals eine gesellschaftliche Bewegung in die Liste der einflussreichsten Figuren im internationalen Kunstbetrieb. Die durch die Affäre um den Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein ausgelöste #MeToo-Bewegung hat auch im internationalen Kunstbetrieb zu Sexismus-Enthüllungen und Rücktritten geführt. Sie entfachte in vielen Museen eine Debatte, welche Kunst noch gezeigt werden darf. Einflussreichster Kunstmensch laut der "Power 100"-Liste ist der deutsche Galerist David Zwirner mit Dependancen in New York, London und Hong Kong. Auf Platz zwei steht der in den USA gefeierte Künstler Kerry James Marshall.

1,5 Millionen Euro für unabhängige Verlage Bundestag plant Deutschen Verlagspreis Unabhängige Verlage können im kommenden Jahr mit 1,5 Millionen Euro gefördert werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestags stellte den Betrag am Donnerstag für den geplanten Deutschen Verlagspreis zur Verfügung. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte ihre Initiative: "Die Situation gerade kleinerer und unabhängiger Verlage ist angespannt." Deshalb sei neben der Förderung vonseiten der Länder auch bundesweites Engagement wichtig.

Klarinettist Widmann erhält Schumann-Preis für Dichtung und Musik Er spiele mit „unnachahmlicher Intensität" Der diesjährige Robert-Schumann-Preis für Dichtung und Musik geht an den Klarinettisten und Komponisten Jörg Widmann. Die Mainzer Akademie der Wissenschaften begründete die Wahl damit, dass der 45-Jährige mit „unnachahmlicher Intensität" spiele. Widmann verwandle eigene und fremde Partituren in "lebenspralle Erlebnisse unmittelbarer Emotionalität". Der Robert-Schumann-Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 15 000 Euro dotiert.

Gemeinsame Schlösserstiftung für Thüringen und Sachsen-Anhalt geplant Bund stellt 200 Millionen Euro bereit In Thüringen und Sachsen-Anhalt soll mit finanzieller Unterstützung des Bundes eine neue Stiftung Mitteldeutscher Schlösser und Gärten entstehen. Vom kommenden Jahr an sollen 200 Millionen Euro für Investitionen in historische Schlösser, Burgen und Parks zur Verfügung stehen. Die beiden Länder sollen nochmals denselben Betrag übernehmen. Zudem sei der Bund bereit, dauerhaft die Hälfte der laufenden Kosten der Stiftung zu übernehmen. Zur Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit 31 historischen Bauwerken und Parks gehören beispielsweise das Schloss Friedenstein in Gotha und das Schloss Sondershausen, zur Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit 18 Denkmälern und Kultureinrichtungen unter anderem der Magdeburger Dom.

Russischer Maler Oskar Rabin ist tot Gründer nonkonformistischer Künstlervereinigung lebte seit 40 Jahren in Frankreich Der russische Maler Oskar Rabin starb am Mittwoch in Florenz, wo er eine Ausstellung eröffnen wollte. Der 1928 in Moskau geborene Künstler war einer der Gründer der Lianozovo-Schule, einer Vereinigung von Künstlern und nonkonformistischen Dichtern. Rabin war einer der Organisatoren der "Bulldozer Exhibition" von 1974 – einer der bekanntesten öffentlichen Veranstaltungen inoffizieller Kunst in der UdSSR, die durch den KGB mittels Planierraupen zerschlagen wurde. 1978 gingen Rabin und seine Ehefrau, die Künstlerin Valentina Kropivnitskaya, ins französische Exil.

Chris Dercon wird Präsident französischer Museen Ex-Volksbühnenintendant tritt neues Amt am 1.Januar 2019 an Der Ex-Intendant der Berliner Volksbühne, Chris Dercon, wird neuer Präsident der französischen Vereinigung der Nationalmuseen. Der 60-Jährige wird, laut französischem Kulturministerium das Amt am 1. Januar 2019 übernehmen. Dercon nehme seit 30 Jahren einen bedeutenden Platz in den Museen und deren Entwicklung ein, hieß es in einer Pressemitteilung. Er war unter anderem Leiter der Tate Gallery of Modern Art in London und des Hauses der Kunst in München. Zuletzt stand der belgische Kurator und Theaterwissenschaftler als Nachfolger von Frank Castorf an der Spitze der Volksbühne in Berlin. Nach anhaltenden Protesten gegen sein Konzept trat er im April 2018 nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt im August 2017 zurück. Die Réunion des musées nationaux (RMN) ist eine Einrichtung des öffentlichen Rechts und vereint die bedeutendsten staatlichen Museen Frankreichs wie den Louvre, das Picasso-Museum und das Grand Palais.