Dienstag, 21. September 2021

Sachsen-Anhalt rettet psychiatrische Patientenaktensammlung In Sachsen-Anhalt werden wertvolle Archivsammlungen durch ein Entsäuerungsverfahren gerettet. Das ist notwendig, weil das ab 1850 hergestellte holz- und säurehaltige Papier zerfällt. Der Bestand von rund 232 laufenden Meter Akten der Psychiatrie der Uniklinik Halle habe überregionale Bedeutung, weil er wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum die einzige komplette psychiatrische Patientenaktensammlung ist. Das sagte der Leiter des Universitätsarchivs, Dirk Schaal. Ebenso werden die Bestände der Volkspolizei-Bezirksbehörde Magdeburg aus den Jahren 1975 bis 1990 gesichert.

"Hotel Ruanda"-Held wegen Terrorvorwürfen verurteilt Der durch den Hollywood-Film "Hotel Ruanda" bekannt gewordene Regierungskritiker Paul Rusesabagina ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Nach dem Schuldspruch gab das Gericht in der Hauptstadt Kigali auch das Strafmaß gegen den 67-Jährigen bekannt. Rusesabagina war des Terrorismus für schuldig befunden worden. Laut Gericht soll er bewaffnete Aufständische finanziert, Kämpfer rekrutiert und zum Sturz der Regierung aufgerufen haben. Der Prozess gegen Rusesabagina wurde unter anderem von Menschenrechts-Organisationen als politisch motiviert eingeschätzt. Rusesabagina, ein Hutu, erlangte weltweite Bekanntheit, weil er während des Völkermords 1994 Hunderten Tutsi in seinem Hotel Unterschlupf gewährte. Die Geschehnisse dienten im Jahr 2004 als Vorlage für den Hollywood-Film „Hotel Ruanda“.

Boygroup BTS in der UN-Vollversammlung Mit einem Auftritt in der UN-Vollversammlung in New York hat die südkoreanische Boygroup BTS die Bedeutung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unterstrichen. Die sieben Mitglieder der weltweit berühmten Band zeigten sich gemeinsam mit UN-Generalsekretär António Guterres und dem südkoreanischen Regierungschef Moon Jae In im Parlament der Vereinten Nationen und präsentierten dort ein Video ihres Songs "Permission to Dance", das sie vorab im leeren Sitzungssaal aufgenommen hatten. Guterres sprach von einem "fantastischen Beitrag". Zuvor waren die BTS-Mitglieder von Moon zu "Sondergesandten des Präsidenten für zukünftige Generationen und Kultur" ernannt worden. Am Dienstag beginnt die diesjährige Generaldebatte der UN-Vollversammlung.

Lea Rosh mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet Die Berliner Publizistin Lea Rosh ist für ihr langjähriges Engagement gegen Antisemitismus und für die Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Was Rosh in ihrem jahrzehntelangen gesellschaftlichen und politischen Engagement für ihre Heimatstadt Berlin und weit über Berlin hinaus geleistet hat, habe jeden Respekt und jede Wertschätzung verdient, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei einem Festakt im Roten Rathaus. Im Namen aller Berlinerinnen und Berliner bedanke er sich bei der 84-Jährigen für ihr Wirken, sagte Müller. Rosh habe mit unermüdlichem Einsatz viel dazu beigetragen, dass Berlin und ganz Deutschland zu einer neuen, angemessenen Kultur des Erinnerns gefunden hätten. Seit 1995 ist Lea Rosh Vorsitzende des "Förderkreises zur Errichtung eines Denkmals für die ermordeten Juden Europas". Sie bezeichnete das 2005 in Berlin eröffnete Denkmal als ihr Lebenswerk.

Museum erhält acht bisher unbekannte Picasso-Werke Das Pariser Picasso-Museum erhält die bedeutendste Schenkung seit Jahrzehnten: Acht der Öffentlichkeit bislang nicht bekannte Werke habe Picassos Tochter Maya dem Museum vermacht, teilten deren Kinder in Paris mit. Die Werke erlaubten "einen neuen Blick auf die Arbeitsweise Picassos", sagte die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot. Zu den Werken gehören "Kind mit einem Lutscher, das unter einem Stuhl sitzt" von 1938, das vermutlich Maya als Kind zeigt, ein Porträt von Picassos Vater von 1895 und "Kopf eines Mannes" aus dem kubistischen Spätwerk von 1971. Zudem erhielt das Museum noch ein Skizzenheft mit Studien zum "Frühstück im Grünen", inspiriert von einem Gemälde von Edouard Manet, sowie eine Skulptur, die "Venus von Gaz" von 1945. Mit der Schenkung der Werke begleicht Maya Ruiz-Picasso ihre Erbschaftssteuer. Die neu erhaltenen Werke sollen im kommenden April ausgestellt werden.

Fünf Nominierte für Kinderbuch-Grafikpreis "Serafina" Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur hat die fünf Nominierten für den Serafina-Nachwuchspreis für deutschsprachige Illustratoren bekanntgegeben. Chancen auf die renommierte, mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung haben in diesem Jahr unter anderen die Schweizerin Laura D'Arcangelo ("Herr Bert und Alonso jagen einen Dieb") und die rumänische Künstlerin Arinda Craciun ("Hunde im Futter - Eine Grammatik in Bildern"), wie die Akademie Volkach mitteilte. Ebenfalls nominiert wurden die in Frankfurt geborene Künstlerin Carla Haslbauer ("Die Tode meiner Mutter"), die Mainzerin Ceylan Maurer ("Das große Büchergilde Gedichtbuch") sowie die Schweizerin Sabine Rufener ("Der Wal im Garten"). Verliehen werden soll der Preis am 20. Oktober auf der Buchmesse. Die Auszeichnung wird von der Akademie, dem Börsenblatt des Deutschen Buchhandels und der Frankfurter Buchmesse verliehen.

Solidaritätsbekundungen für Nemi El-Hassan In einem offenen Brief an den Westdeutschen Rundfunk (WDR) haben zahlreiche Prominente gefordert, der Sender solle die Zusammenarbeit mit Nemi El-Hassan wieder aufnehmen. Die Medizinerin und Journalistin hätte ab November das Wissenschaftsmagazin "Quarks" moderieren sollen. Nachdem ihre Teilnahme an einer israelfeindlichen Demonstration und weiteren Anschuldigungen letzte Woche bekannt geworden war, setzte der WDR die Zusammenarbeit vorerst aus. In dem offenen Brief heißt es, El-Hassan habe sich deutlich von den Fehlern ihrer Vergangenheit distanziert, um Entschuldigung gebeten und glaubhaft ihren Wandel dargelegt. Die Diskussion sei "diffamierend und denunziatorisch" gewesen. Unterzeichnet haben vor allem Journalisten, Kulturschaffende, Wissenschaftler und Mitglieder von Organisationen, die sich mit Islam oder Rassismus beschäftigen, darunter der Pianist Igor Levit, die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, Carolin Emcke, und der Publizist Jakob Augstein.

Wallonischer Sänger Julos Beaucarne gestorben Der Dichter und Sänger Julos Beaucarne ist am Samstagabend im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Liedermacher galt seit über 50 Jahren als Botschafter der wallonischen Kultur. Beaucarne lebe seit vielen Jahren in der Provinz Wallonisch-Brabant. In seinen Liedern besang er die Schönheit seiner Heimat auf Französisch und in der wallonischen Regionalsprache. In den Sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme am Tod von Beaucarne groß. Der wallonische Ministerpräsident Elio Di Rupo twitterte, Julos Beaucarne sei unbestreitbar der inspirierendste wallonische Sänger gewesen.

#EmmysSoWhite: Kritik an der Preisvergabe Im Internet wird Kritik an der Vergabe der Emmys in Los Angeles laut. Unter dem Hashtag #EmmysSoWhite wird bemängelt, dass die Jury einmal mehr People of Color die künstlerische Anerkennung verweigert habe, die sie verdient hätten. Nominiert waren zwar 49 Kreative aus unterschiedlichen kulturellen Gruppen wie nie zuvor, die meisten gingen aber leer aus. Mit Ru Paul (ausgezeichnet für seine Sendung "Drag Race") und Michaela Coel (Drehbuch "I May Destroy You") betraten nur zwei schwarze Gewinner die Bühne. Die siebenfach nominierte Rassismus Studie "The Underground Railroad" konnte keine Trophäe erringen. Dr große Abräumer des Abends war die Netflix-Serie "The Crown" über Queen Elizabeth II.. Sie gewann in der Königsdisziplin als beste Dramaserie, außerdem wurden die Crown-Darsteller Olivia Coleman und Josh O'Connor mit Schauspielpreisen geehrt.

Umstrittene Museen im Humboldt Forum öffnen Mit einem weiteren Öffnungsschritt im Berliner Humboldt Forum sind von diesem Donnerstag an erstmals auch wegen kolonialer Hintergründe umstrittene Objekte der beteiligten Museen zu sehen. Ethnologisches Museum und Museum für Asiatische Kunst öffnen in der zweiten und dritten Etage des Westflügels ihre ersten Räume.

Aus Sicht von Hartmut Dorgerloh, Intendant des Zentrums für Kunst, Kultur und Wissenschaft, sind die Museen von "entscheidender Bedeutung für das Gelingen des Gesamtprojekts". Mit ihren Objekten seien sie zentrale Ausgangs- und Bezugspunkte. Die Ausstellung ermögliche "die erforderlichen Debatten über Kolonialismus und über Rassismus, über Diskriminierung und Machtverhältnisse". Von den etwa 500 000 Objekten der zuvor im Stadtteil Dahlem präsenten Museen sollen rund 20 000 im Humboldt Forum gezeigt werden. Dazu gehören auch die als koloniales Raubgut geltenden Benin-Bronzen, die mit dem letzten Öffnungsschritt vermutlich von Mitte 2022 an zu sehen sein sollen.

Albert-Mangelsdorff-Preis für Aki Takase Die Berliner Pianistin Aki Takase wird mit dem Albert-Mangelsdorff-Preis 2021 für ihr Lebenswerk und ihre Verdienste für den Jazz in Deutschland ausgezeichnet. Zur Begründung nennt die Jury Takases kraftvolle und expressive Spielweise, die einzigartig und klar erkennbar sei – meist schon beim ersten Ton. Aki Takase wurde 1948 in Osaka in Japan geboren, studierte Musik in Tokio und ist seit den 80er-Jahren in der Berliner Szene verwurzelt. Der Albert-Mangelsdorff-Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Mit ihm würdigt die Deutschen Jazzunion eine herausragende Persönlichkeit der deutschen Jazzszene. Die Verlehung findet am 5. November im Rahmen des Jazzfest Berlin statt.