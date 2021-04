Sachbuchbestenliste Mai Von Moral, Recht und Realität

Die Cover der Top drei der Sachbuchbestenliste: Mai Thi Nguyen-Kims "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit" ist neu in den Top drei. (Deutschlandradio / Verlag C.H. Beck, Droemer, Verlag C.H. Beck)

Bénédicte Savoy erklimmt mit "Afrikas Kampf um seine Kunst" den ersten Platz und zeigt, wie lange schon um Restitution gestritten wird. Neuzugang David Goodhart fordert, körperliche Arbeit aufzuwerten, also Berufe "der Hand und des Herzens".

Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren gemeinsam die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.

1 (2) Bénédicte Savoy: "Afrikas Kampf um seine Kunst: Geschichte einer postkolonialen Niederlage"

C. H. Beck, München 2021

256 Seiten, 24 Euro

Bénédicte Savoy: "Afrikas Kampf um seine Kunst: Geschichte einer postkolonialen Niederlage" (Deutschlandradio / C. H. Beck)

Gebt koloniale Raubkunst zurück! Diese Forderung vernahm man zuletzt häufiger von Bénédicte Savoy. In ihrem neuen Buch zeigt die in Berlin lebende Kunsthistorikerin nun, dass dieser Kampf ein alter ist. Schon in den 1960er-Jahren drängten die neugegründeten Staaten Afrikas auf eine Rückführung – erfolglos. Die Gegenargumente von damals ähneln denen von heute auf frappierende Weise. 76 Punkte

Unsere Rezension

Unser Gespräch mit Bénédicte Savoy

2 (8) Mai Thi Nguyen-Kim: "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit: Wahr, falsch, plausibel - die größten Streitfragen"

Droemer, München 2021

368 Seiten, 20 Euro

Mai Thi Nguyen-Kim: "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit: Wahr, falsch, plausibel - die größten Streitfragen" (Deutschlandradio / Droemer)

Spätestens seit ihrem millionenfach geklickten Youtube-Video über das Coronavirus gilt Mai Thi Nguyen-Kim als die junge Stimme der Wissenschaft. In ihrem neuen Buch geht es um alles, worüber wir uns gerne streiten: Klimawandel, Gender Pay Gap und Drogenlegalisierung. Doch was ist bloße Meinung – und was unbestreitbarer Fakt? Leichtfüßig bringt die Wissenschaftsjournalistin Licht ins Dunkel des postfaktischen Diskurses. 50 Punkte

3 (1) Christine M. Korsgaard: "Tiere wie wir: Warum wir moralische Pflichten gegenüber Tieren haben"

Aus dem Englischen von Stefan Lorenzer

C. H. Beck, München 2021

346 Seiten, 29,95 Euro

Christine M. Korsgaard,:"Tiere wie wir: Warum wir moralische Pflichten gegenüber Tieren haben" (Deutschlandradio / C. H. Beck)

Hat das Leben eines Tieres denselben Wert wie das eines Menschen? Ja, sagt Christine M. Korsgaard. Die Harvard-Philosophin argumentiert mit Kant, warum Tiere weder benutzt noch gegessen werden dürfen. Als bewusste Wesen seien sie "Zweck an sich selbst". Eine der radikalsten Streitschriften seit Peter Singers "Animal Liberation". 49 Punkte

4 (-) Tom Holland: "Herrschaft. Die Entstehung des Westens"

Aus dem Englischen von Susanne Held

Klett-Cotta, Stuttgart 2021

624 Seiten, 28 Euro

Tom Holland: "Herrschaft. Die Entstehung des Westens" (Deutschlandradio / Klett-Cotta)

Die Geschichte des Westens ist die Geschichte des Christentums, meint Tom Holland. Alles Denken – selbst das naturwissenschaftliche und säkulare – sei eine Folge des christlichen Glaubens. Geschickt spannt der Historiker einen Bogen über die Jahrtausende: von der Liebesbotschaft des Kirchenvaters Augustinus bis zum Beatles-Song "All You Need Is Love". 46 Punkte

5 (-) Diner Dan: "Ein anderer Krieg. Das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg (1935 – 1942)"

DVA, München 2021

352 Seiten, 34 Euro

Dan Diner: "Ein anderer Krieg" (Deutschlandradio / DVA / Random House)

Hitlers Überfall auf Polen oder Russland, die Schlacht um Berlin oder im Pazifik: Die Geschichtsschreibung des Zweiten Weltkriegs entwickelt sich meist entlang dieser Wendepunkte. Der Historiker Dan Diner lenkt den Blick woanders hin: auf den Nahen Osten und sein Öl. Denn das Schicksal Palästinas war eng verwoben mit diesem Krieg. 43 Punkte

Unsere Rezension

Unser Gespräch mit Dan Diner

6 (-) Joseph Melzer: "Ich habe neun Leben gelebt"

Westend, Frankfurt 2021

336 Seiten, 24 Euro

Joseph Melzer: "Ich habe neun Leben gelebt" (Deutschlandradio / Westend )

Der Verleger Joseph Melzer sagte einmal, er habe "die Nazis erlebt, die Kommunisten überlebt, die Zionisten erduldet und den Sozialisten geholfen". Melzer war aus Deutschland geflohen und wurde später als Spion in der Sowjetunion verhaftet. Bevor er 1984 starb, schrieb er seine Lebensgeschichte: über die Liebe zu Büchern und die Irrwege des 20. Jahrhunderts. 42 Punkte

Unsere Rezension

7 (-) David Goodhart: "Kopf, Hand, Herz. Das neue Ringen um Status: Warum Handwerks- und Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen"

Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer

Penguin, München 2021

400 Seiten, 22 Euro

David Goodhart: "Kopf, Hand, Herz, Das neue Ringen um Status: Warum Handwerks- und Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen" (Deutschlandradio / Penguin)

Der Kopf ist zu einflussreich geworden, findet der britische Journalist David Goodhart. Denn ob Verkäuferinnen oder Pflegekräfte: Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig körperliche Arbeit ist. Die größte Wertschätzung bekämen aber Jobs mit akademischer Ausbildung. Goodhart fordert daher, die Berufe "der Hand und des Herzens" endlich aufzuwerten. 36 Punkte

8 (-) Michael Jaeger: "Goethes Faust"

C. H. Beck, München 2021

128 Seiten, 9,95 Euro

Michael Jaeger: "Goethes Faust" (Deutschlandradio / C.H.Beck )

Sein Werk bestehe aus "Bruchstücken einer großen Konfession", schrieb Goethe einmal. Von diesem Prozess des Bruchstückhaften erzählt der Philologe Michael Jaeger: Goethe arbeitete mit Fragmenten, die er in jahrzehntelanger Arbeit zu seinem Monumentalwerk "Faust" zusammen führte. Jaeger beobachtet den Dichter im Kontext dieser Zeit. Eine Zeit, in der Europa sich in Richtung Moderne transformiert. 35 Punkte

9 (-) Rebekka Endler: "Das Patriarchat der Dinge. Warum die Welt Frauen nicht passt"

Dumont, Köln 2021

336 Seiten, 22 Euro

Rebekka Endler: "Das Patriarchat der Dinge. Warum die Welt Frauen nicht passt" (Deutschlandradio / Dumont)

"It’s a man’s world": Ob Sicherheitsgurte, die Dosierung von Medikamenten oder die Raumtemperatur – vieles in unserer Umwelt wurde von Männern für Männer normiert. Frauen frieren deshalb am Arbeitsplatz und haben ein höheres Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben. Rebekka Endler zeigt die Ungerechtigkeiten unserer materiellen Welt. 31 Punkte

9 (7) Anne Applebaum: "Die Verlockung des Autoritären: Warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist"

Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer

Siedler, München 2021

208 Seiten, 22 Euro

Anne Applebaum: "Die Verlockung des Autoritären. Warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist" (Deutschlandradio/Siedler)

Polen 1999: Anne Applebaum und ihr Ehemann, der liberale Politiker Radosław Sikorski, feiern Silvester. Es kommen Vertreter aller politischen Lager. Heute würden viele der Gäste keinen Fuß mehr über ihre Schwelle setzen, mutmaßt Applebaum. Wie viele in Europa sind sie aus Sicht der Historikerin der Verlockung des Autoritarismus erlegen. Was macht dessen Reiz aus? Ein Streifzug durch einen gespaltenen Kontinent. 31 Punkte

Unsere Rezension

9 (3) Jia Tolentino: "Trick Mirror: Über das inszenierte Ich"

Aus dem Englischen von Margarita Ruppel

S. Fischer, Frankfurt am Main 2021

368 Seiten, 22 Euro

Jia Tolentino: "Trick Mirror: Über das inszenierte Ich" (Deutschlandradio / S. Fischer)

Sie sei die "Susan Sontag der Millennials", schrieb die "Washington Post": Als "Trick Mirror" 2019 erstmals erschien, wurde Jia Tolentino in den USA zur Stimme ihrer Generation erklärt. Jetzt gibt es das Buch der heute 32-Jährigen erstmals auch auf Deutsch. In neun pointierten und wortgewandten Essays geht es vor allem um die beiden großen Themen dieser Zeit: Internet und Feminismus. 31 Punkte

So funktioniert die Abstimmung:



Jedes Jurymitglied vergibt an vier Sachbücher je einmal 15, 10, 6 und 3 Punkte.



Die Jury der Sachbuch-Bestenliste:



René Aguigah (Deutschlandfunk Kultur)

Peter Arens (ZDF)

Susanne Billig (Deutschlandfunk Kultur)

Ralph Bollmann (FAS)

Stefan Brauburger (ZDF)

Alexander Cammann (DIE ZEIT)

Gregor Dotzauer (Der Tagesspiegel)

Heike Faller (DIE ZEIT)

Daniel Fiedler (ZDF)

Jenny Friedrich-Freksa (Kulturaustausch)

Manuel J. Hartung (DIE ZEIT)

Thorsten Jantschek (Deutschlandfunk Kultur)

Kim Kindermann (Deutschlandfunk Kultur)

Inge Kutter (DIE ZEIT)

Hannah Lühmann (DIE WELT)

Ijoma Mangold (DIE ZEIT)

Susanne Mayer (DIE ZEIT)

Tania Martini (taz)

Catherine Newmark (Deutschlandfunk Kultur)

Jutta Person (freie Literaturkritikerin)

Bettina von Pfeil (ZDF)

Jens-Christian Rabe (Süddeutsche Zeitung)

Christian Rabhansl (Deutschlandfunk Kultur)

Anne Reidt (ZDF)

Anna Riek (ZDF)

Stephan Schlak (Zeitschrift für Ideengeschichte)

Hilal Sezgin (freie Autorin)

Catrin Stövesand (Deutschlandfunk)

Elisabeth von Thadden (DIE ZEIT)

Julia Voss (Leuphana-Uni Lüneburg)