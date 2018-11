Russland vor und nach der Revolution Marija

B.M.Kustodijew, Am Schaufenster, 1921

Russland im Jahre 1920. Der Bürgerkrieg tobt, die wirtschaftliche Not ruft Schwarzhändler und Spekulanten auf den Plan, die trotz Lenins Drohungen gute Geschäfte machen. Prostituierte werden in Arbeitslagern umerzogen, an ihre Stelle treten hungrige Damen, die sich für Liebe Lebensmittel einhandeln. Beim Kaufmann Dymschitz zum Beispiel. Er interssiert sich für Ljudmila Nikolajewna, die jüngste Tochter des ehemaligen zaristischen Generals Mukownin, der jetzt in Leningrad ohne Einkünfte lebt und historische Bücher schreibt. Die ältere Tochter Marija wäre Dymschitz lieber, aber die ist zur Roten Armee gegangen, redigiert Artikel für die Divisionszeitung und gibt politischen Unterricht für Analphabeten. So bleibt ihr erspart, in Leningrad mitzuerleben, was ihrer Schwester passiert.

Marija

Hörspiel von Isaac Babel

Übersetzung: Heddy Pross-Veerth

Bearbeitung: Artur Müller

Regie: Ludwig Cremer

Mit: Ute Cremer, Kurt Ehrhardt, Hans Goguel, Sonja Karzau, Renate König, Carmen-Renate Köper, Klaus Kuntze, Franz Kutschera, Willy Leyrer, Kurt Lieck, Petra von der Linde, Fränze Roloff, Günther Sauer, Johannes Schauer, Dietmar Schönherr, Jodoc Seidel, Hans Stetter, Horst Tappert, Siegfried Wischnewski, Hans-Dieter Zeidler, Ingmar Zeisberg

Ton: Reinhard Karwulsky

Produktion: HR 1967

Länge: 78'44